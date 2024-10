Ισραήλ: Οι IDF απέτρεψαν σχέδιο εισβολής της Χεζμπολάχ με κωδική ονομασία «Κατακτήστε τη Γαλιλαία»

Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους κατοίκους 30 περιοχών στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν αμέσως, ενώ την ίδια στιγμή οι IDF πρόλαβαν να αποτρέψουν την υλοποίηση σχεδίου εισβολής της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ισραηλινών Δυνάμεων, περίπου 2.400 ένοπλοι της Ραντβάν και άλλοι 500 Παλαιστίνιοι τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ, εκπαιδευμένοι από τη Ραντβάν, περίμεναν σε χωριά του νότιου Λιβάνου για να επιτεθούν στο Ισραήλ τις ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ξεκίνησαν επίσημα χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο νωρίς σήμερα το πρωί, αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 μικρές επιδρομές με ειδικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, καταστρέφοντας πολυάριθμες θέσεις της Χεζμπολάχ, τούνελ και χιλιάδες όπλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική ομάδα για να εισβάλει στο Ισραήλ.

Overnight airstrikes in Beirut's southern suburb, a Hezbollah stronghold known as Dahiyeh, targeted several weapon production sites and other facilities belonging to the terror group, the IDF says.



