Tο Ιράν σχεδιάζει επίθεση στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους - Τι αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που διατήρησε την ανωνυμία του, ανέφερε ότι το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, τις επόμενες ώρες, μιλώντας σε ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται να εξαπολύσει επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ», αναφέρεται στην πλήρη δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου στο CNN.

Ο αξιωματούχος λέει ότι «υποστηρίζουμε ενεργά τις αμυντικές προετοιμασίες για να υπερασπιστούμε το Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης. Μια άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν».

Μάλιστα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας προς τους εργαζομένους της πρεσβείας και τις οικογένειές τους «να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεωτέρας».

Η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να είναι το ίδιο μεγάλη ή ενδεχομένως μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη του Απριλίου, εφόσον πραγματοποιηθεί, αν και αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε αρχικές ενδείξεις και είναι δύσκολο να θεωρηθεί βέβαιη, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επίσης μετέδωσε, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως μια πιθανή επικείμενη επίθεση από το Ιράν θα είναι παρόμοια με την επίθεση που διεξήγαγε η Τεχεράνη τον Απρίλιο. Το Ιράν είχε εκτοξεύσει πάνω από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και σύμμαχοι από δυτικές και αραβικές χώρες κατέρριψαν σχεδόν όλους τους πυραύλους και τα drones.

Οι New York Times επικαλούνται τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους οι οποίοι αναφέρουν πως η αναμενόμενη ιρανική επίθεση θα περιλαμβάνει drones και πυραύλους, καθώς και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που προβλέπει βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τους NYT όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Απρίλιο, οι βαλλιστικοί πύραυλοι υπολογίστηκαν ότι χρειάζονταν 12 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ από το Ιράν, οι πύραυλοι κρουζ δύο ώρες και τα drones περίπου εννέα ώρες για να φτάσουν στο στόχο τους.

Οι τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι που επικαλούνται και οι Times of Israel είπαν ότι το Ιράν πιθανότατα θα στόχευε τρεις στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις και «ένα αρχηγείο πληροφοριών βόρεια του Τελ Αβίβ», το οποίο είπε ότι έχει εκκενωθεί.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει.

Τις πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι το Ιράν σκοπεύει να εκτοξεύσει πυραύλους στη χώρα και διαβεβαίωσε πως τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ είναι πλήρως ετοιμοπόλεμα και πως οι IDF είναι προετοιμασμένες τόσο για έναν επιθετικό όσο για έναν αμυντικό πόλεμο. Το Ισραήλ είναι σε ύψιστη ετοιμότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους του.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι «τα ιρανικά πυρά στο Ισραήλ, θα έχουν συνέπειες» και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποια αεροπορική απειλή από το Ιράν, σημειώνοντας πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είναι προετοιμασμένο για ιρανική απειλή.

Δηλώσεις έκανε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας και ο ίδιος από την πλευρά του για «ημέρες μεγάλων προκλήσεων» που έρχονται.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους κατοίκους μας στο βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους» τονίζει.

«Αυτό που ζητάω από εσάς είναι δύο πράγματα», λέει ο Νετανιάχου. «Πρώτον, να υπακούτε αυστηρά στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Σώζει ζωές» και «δεύτερον, να σταθούμε ενωμένοι».

«Θα παραμείνουμε σταθεροί μαζί στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (30/09) η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor εναντίον του Ισραήλ. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, στόχος της επίθεσης ήταν το κιμπούτς Κφαρ Γκιλαντί στο βόρειο Ισραήλ. Οι ιρανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι Noor χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων.

Η προειδοποίηση για την επίθεση απευθύνθηκε λίγο αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε μια χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Έπειτα από το καταστροφικό πλήγμα που κατάφερε στη Χεζμπολάχ, με τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό κοντά στη Βηρυτό, το Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε εναντίον της οργάνωσης που υποστηρίζει το Ιράν.

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα «δεν θα είναι μάταιος» και ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει στην «καταστροφή» του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός προέτρεψε τους κατοίκους περισσότερων από 30 περιοχών στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν αμέσως, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF σε ανάρτησή του Avichay Adraee στο X, καλώντας τους να κατευθυνθούν βόρεια του ποταμού Αουάλι, σχεδόν 35 μίλια από τα σύνορα, καθώς το Ισραήλ διεξήγαγε, όπως είπε, «περιορισμένες» επιδρομές στο Λίβανο.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος των IDF προειδοποίησε ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη ή εξοπλισμό της Χεζμπολάχ θα θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. «Κάθε σπίτι που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για τις στρατιωτικές της ανάγκες αναμένεται να αποτελέσει στόχο», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ θα ενημερώσει τους κατοίκους πότε θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Οι IDF δεν θέλουν να σας βλάψουν και για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μάχης της Χεζμπολάχ θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τα 30 χωριά που κατονόμασε ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, πολλά χωριά νότια του ποταμού Awali, συμπεριλαμβανομένης της Σιδώνας και της νότιας πόλης της Τύρου, δεν κλήθηκαν να εκκενώσουν.

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου αφού ο ισραηλινός στρατός τους είπε να φύγουν, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής. Οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι στην πόλη Ρμίς, η οποία δεν έλαβε ισραηλινή προειδοποίηση, και περίμεναν μια αυτοκινητοπομπή του στρατού να τους συνοδεύσει στη Βηρυτό, δήλωσαν στο Reuters.

Στο μεταξύ, τους τελευταίους μήνες, οι δυνάμεις του IDF έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες στρατιωτικές επιχειρήσεις που κατευθύνονται πέρα ​​από τα σύνορα στο νότιο Λίβανο, με στόχο να καταστρέψουν και να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ σε χωριά και παραμεθόριες περιοχές που αποτελούν απειλή για τις βόρειες πόλεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Η Βόρεια Διοίκηση οδήγησε δεκάδες στοχευμένες επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις μας πέρα ​​από τα σύνορα, στοχεύοντας τις θέσεις της «Δύναμης Ραντβάν» της Χεζμπολάχ, για να υπονομεύσουν την ικανότητά της να πραγματοποιεί επιθέσεις και να εισβάλλει στην ισραηλινή κυριαρχία», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «Οι IDF βρέθηκαν σε χωριά και κακοτράχαλες περιοχές και ανακάλυψαν υπόγεια ανοίγματα σε πολλές συνοριακές τοποθεσίες, όπου βρέθηκαν αποθήκες όπλων, χώροι εκπαίδευσης για τους τρομοκράτες και σήραγγες. Οι δυνάμεις συνέλεξαν επίσης σημαντικές πληροφορίες και κατέστρεψαν όπλα και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων δομών και προηγμένων ιρανικών όπλων».

«Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να εργάζεται για να αφαιρέσει από τη Χεζμπολάχ τις δυνατότητες και τις υποδομές της και να την απομακρύνει από τα σύνορα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες του Βορρά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των IDF, περίπου 2.400 ένοπλοι της Ραντβάν και άλλοι 500 τρομοκράτες της Ισλαμικής Τζιχάντ, εκπαιδευμένοι από τη Ραντβάν, περίμεναν σε χωριά του νότιου Λιβάνου για να επιτεθούν στο Ισραήλ τις ημέρες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις, τα στρατεύματα ανακάλυψαν περίπου 1.000 τοποθεσίες της Χεζμπολάχ , μερικές από αυτές αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων τούνελ και αποθήκες όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε όπλα, καθώς και ότι οι τοποθεσίες βρίσκονταν τόσο μέσα σε χωριά του Λιβάνου όσο και σε δασικές περιοχές.

Η Βόρεια Διοίκηση των IDF περίμενε εισβολή από τον Λίβανο και ενίσχυσε την άμυνά της. Τις επόμενες εβδομάδες, πραγματοποίησε πολυάριθμα αεροπορικά πλήγματα σε στελέχη της Χεζμπολάχ και τοποθεσίες κατά μήκος των συνόρων, με αποτέλεσμα χιλιάδες ένοπλοι της Ραντβάν να αποσυρθούν αρκετά χιλιόμετρα πίσω.

Στην ανακοίνωσή τους οι IDF σημειώνουν ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν και παραβίασαν υπόγεια σημεία πρόσβασης κοντά στη συνοριακή περιοχή, αποκάλυψαν πολλές κρύπτες όπλων και πολλά άλλα. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, τα στρατεύματα συνέλεξαν επίσης πολύτιμες πληροφορίες και κατέστρεψαν μεθοδικά τα όπλα και τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υποδομών και των προηγμένων όπλων ιρανικής προέλευσης.

Ειδικότερα, τα στρατεύματα αποκάλυψαν και κατέστρεψαν υπόγεια υποδομή, έπληξαν χιλιάδες στόχους και εκατοντάδες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, τόνους εκρηκτικών και εκατοντάδες χώρους διαβίωσης για στρατιώτες, κέντρα διοίκησης και άλλα. Μερικά από τα όπλα ανακτήθηκαν και μεταφέρθηκαν από τους στρατιώτες πίσω στο ισραηλινό έδαφος.

Σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό στόχο, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «συνεχίζει να επιχειρεί για να υποβαθμίσει τις δυνατότητες και τις υποδομές της Χεζμπολάχ και να απομακρύνει τη Χεζμπολάχ από τη συνοριακή περιοχή προκειμένου να επιτρέψει στους κατοίκους του βορρά να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια».

Νωρίτερα, περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τις IDF, ενώ οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους «Fadi 4» ως απάντηση στις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ με το όνομα «Βόρεια Βέλη» από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας. Από το πρωί ηχούν σειρήνες στα κεντρικά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι μονάδες καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών εξαπέλυσαν επιδρομές στο Λίβανο την Τρίτη στο πλαίσιο μιας «περιορισμένης» χερσαίας εισβολής, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε καταιγισμό πυραύλων στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στην υπηρεσία κατασκοπείας κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι επιδρομές των ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν περιορισμένες και πέρασαν μόνο σε μικρή απόσταση πάνω από τα σύνορα, δήλωσε την Τρίτη Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν άμεσες συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ.

Καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ξεκίνησαν επίσημα χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο νωρίς σήμερα το πρωί, αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 μικρές επιδρομές με ειδικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, καταστρέφοντας πολυάριθμες θέσεις της Χεζμπολάχ, τούνελ και χιλιάδες όπλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική ομάδα για να εισβάλει στο Ισραήλ.

