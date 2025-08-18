Ο Τραμπ, ο Μητσοτάκης, οι ανασφάλειες και τα ερωτηματικά

Είναι ηλίου φαεινότερο πως δεν υπάρχει χημεία μεταξύ Τραμπ και Μητσοτάκη, για να το πω κομψά. Κάτι που προκαλεί ανησυχία και ανασφάλεια στον πρωθυπουργό, καθώς εν ευθέτω χρόνω ο πλανητάρχης θα ασχοληθεί και με την περιοχή μας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ο Τραμπ με τι κριτήρια θα προσεγγίσει τα προβλήματα του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου; Στην προηγούμενη θητεία του απέδειξε πως οι προσωπικές συμπάθειες δεν μετράνε, καθώς επί των ημερών του λήφθηκαν οι σκληρές αποφάσεις για την Τουρκία του Ερντογάν. Όμως αυτά συνέβησαν στην προηγούμενη θητεία όπου υπήρχε ένας Πομπέο.

Επιπροσθέτως το γεγονός πως καθυστερεί και άλλο η έλευση της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα επιτείνει αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και της νευρικότητας που φαίνεται να υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Γκιλφόιλ βρίσκεται πολύ κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο και από αυτά που θα έλεγε στον πρωθυπουργό αυτός θα καταλάβαινε πού το πάει ο Τραμπ. Διότι άλλα λέγονται στις δημόσιες ακροάσεις και άλλα στις κατ΄ιδίαν συζητήσεις. Και ως γνωστόν η Γκιλφόιλ δεν πρόκειται να έρθει πριν περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες.

Σήμερα, το βαρύ χαρτί της πατρίδας μας και της κυβέρνησης είναι οι άριστες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ, το οποίο πάντα αποτελούσε τον βραχίονα των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή, πολύ δε περισσότερο τώρα επί προεδρίας Τραμπ. Θα έλεγα μάλιστα πως το να χαρακτηρίσουμε αυτές τις σχέσεις απλώς ως άριστες δεν αποδίδουμε όλη την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, αποτελούν μέρος της ασφάλειας του Ισραήλ. Αυτό το γνωρίζει και το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, αλλά και η Τουρκία η οποία είναι λογικό να προσπαθεί να υπονομεύσει τη στενή συνεργασία των τριών κρατών, καθώς έχει ανοικτά μέτωπα με το Ισραήλ.

Συνεπώς, ένας πρόεδρος των ΗΠΑ με ορθολογική σκέψη θα θεωρούσε την Ελλάδα βασικό παίκτη της περιοχής, ανεξαρτήτως της συμπάθειας προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Σε αυτά τα επίπεδα οι προσωπικές σχέσεις λειτουργούν επικουρικά. Όμως ο Τραμπ είναι sui generis άτομο. Δεν ξέρεις αν τα όσα λέει αποτελούν μέρος ενός, έστω υποτυπώδους, σχεδιασμού ή αποτυπώνουν την εν γένει διάθεσή του την ημέρα που έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σημαντικές κινήσεις καθώς δεν γνωρίζεις ποιες πολιτικές θα σε θέσουν απέναντί του.

Η ζωή έχει δείξει ότι ο πιο επικίνδυνος τύπος ανθρώπου είναι ο απρόβλεπτος, πολύ δε περισσότερο αν οι αποφάσεις του επηρεάζουν, λίγο ή πολύ, όλον τον πλανήτη. Η πατρίδα μας έχει πολλά και σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλά τα μέτωπα και απαιτούνται γενναίες αποφάσεις. Αν η κυβέρνηση δεν έχει ένα στοιχειώδες στίγμα για το πώς βλέπει ο Τραμπ την περιοχή μας, πιστεύω πως θα βραχυκυκλωθεί παραμένοντας θεατής εξελίξεων που μας αφορούν άμεσα.