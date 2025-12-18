Το ξυλόλιο κόστιζε προμήθεια 15%

Ελάχιστοι ήμασταν στους δύσκολους καιρούς που μιλούσαμε για τους απατεώνες του ξυλολίου. Που υποστηρίζαμε ότι είχε στηθεί ένας μηχανισμός εξαπάτησης της κοινής γνώμης που απέβλεπε στην αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τότε, που η ατμόσφαιρα «μύριζε μπαρούτι», αποκαλύπταμε την ενεργοποίηση αναρίθμητων λογαριασμών στο X (twitter) οι οποίοι διακινούσαν ασταμάτητα συγκεκριμένες αναφορές για τα Τέμπη συνοδευόμενες από την ακαριαία καταγραφή χιλιάδων like.

Τώρα μάθαμε πως εκτός από το τερπνόν υπήρχε και το ωφέλιμον. Όλοι οι αυτόκλητοι πραγματογνώμονες που μας επεδείκνυαν με μαρκοδόρους σε ποιο ακριβώς σημείο της εμπορικής αμαξοστοιχίας βρισκόταν το φορτίο του ξυλολίου, ζητούσαν προμήθεια 15% επί της αποζημιώσεως για να έχουν οι συγγενείς των θυμάτων δικαίωμα χρήσης της πραγματογνωμοσύνης τους. Και όπως κατήγγειλε ο πατέρας δύο νεκρών κοριτσιών, πουθενά δεν υπάρχει η υπογραφή των συγκεκριμένων πραγματογνωμόνων. Κανένα έγγραφο της δικογραφίας δε φέρει την υπογραφή τους. Μια δουλειά άριστα στημένη.

Συγχρόνως, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κινητοποιήθηκαν εξαπατημένοι από τις fake πραγματογνωμοσύνες που ήθελαν να πουλήσουν οι συντάκτες τους. Αυτή είναι η μια πλευρά των αποκαλύψεων.

Χθες μάθαμε πως τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ της γνωστής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο έκαναν φτερά. Οι οικογένειες των θυμάτων δεν πήραν φράγκο, τη στιγμή που η άδεια για τη συναυλία δόθηκε για κοινωφελή σκοπό. Με τη δέσμευση οι εισπράξεις να αποδοθούν στους συγγενείς όλων αυτών που χάθηκαν στα Τέμπη.

Προφανώς η ΑΑΔΕ διστάζει να ελέγξει πού πήγε όλο αυτό το ποσό. Είναι η καθ΄ ύλην αρμόδια Αρχή στον βαθμό που υπάρχουν επώνυμες, δημόσιες καταγγελίες πως κάποιοι δεν έκαναν την προβλεπόμενη χρήση αυτών των χρημάτων. Δαπανήθηκαν εν όλω ή εν μέρει και με τι παραστατικά; Σε εποχές αυστηρών ελέγχων διακίνησης του χρήματος είναι προκλητικό να υπάρχει σκοτάδι για την πορεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Να υπενθυμίσω πως είχαν προγραμματιστεί προς το τέλος του καλοκαιριού και δύο ανάλογες συναυλίες στη Θεσσαλονίκη σε ποδοσφαιρικό γήπεδο που ματαιώθηκαν ελλείψει θεατών. Τα Τέμπη, όπως πλασαρίστηκαν, δεν πουλούσαν διότι εν τω μεταξύ αποκαλύφθηκε η εξαπάτηση. Οι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έγιναν 2-3.000.

Είναι αυτονόητο πως όποια και όποιος επιθυμεί να εγκαταλείψει τον τραγική θέση του γονέα που πενθεί για το παιδί του και θελήσει να μπει στην πολιτική, ουσιαστικά εγκαταλείπει έναν προφυλαγμένο χώρο και εισέρχεται σε χώρο που επιτρέπονται όλα τα κτυπήματα. Αν δεν υπάρχει πλήρης επίγνωση του τι σημαίνει αυτή η μετάβαση, αν δεν υπάρχει μια ψυχική προεργασία και προετοιμασία για αυτή τη δραματική αλλαγή περιβάλλοντος, τότε οι συγκεκριμένοι γονείς θα συντριβούν υπό το βάρος των κτυπημάτων που θα δεχθούν. Η πολιτική είναι ένα άθλημα για πολύ σκληρούς παίκτες ιδίως αν η διακύβευση αφορά τη ριζική ανατροπή ισορροπιών.

Κλείνοντας: όλοι αυτοί οι «πραγματογνώμονες» που τους έδωσαν τα κανάλια άφθονο χρόνο για να μας βομβαρδίζουν με τις ανοησίες τους, απέβλεπαν και στον προσωπικό τους πλουτισμό. Υιοθέτησαν μια ψεκασμένη θεωρία περί παράνομου εύφλεκτου φορτίου που την πούλησαν, κυριολεκτικά, σε βαρυπενθούντες γονείς και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής. Πώς να τους χαρακτηρίσω; Κοινούς απατεώνες ή αγύρτες;