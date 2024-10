Ισραήλ: Ζήτησε την εκκένωση 30 περιοχών στο νότιο Λίβανο - «Οι IDF δεν θέλουν να σας βλάψουν»

Ο ισραηλινός στρατός προτρέπει τους κατοίκους περισσότερων από 30 περιοχών στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν αμέσως, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF σε ανάρτησή του Avichay Adraee στο X, καλώντας τους να κατευθυνθούν βόρεια του ποταμού Αουάλι, σχεδόν 35 μίλια από τα σύνορα, καθώς το Ισραήλ διεξήγαγε, όπως είπε, «περιορισμένες» επιδρομές στο Λίβανο.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο εκπρόσωπος των IDF προειδοποίησε ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη ή εξοπλισμό της Χεζμπολάχ θα θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. «Κάθε σπίτι που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για τις στρατιωτικές της ανάγκες αναμένεται να αποτελέσει στόχο», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ θα ενημερώσει τους κατοίκους πότε θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Οι IDF δεν θέλουν να σας βλάψουν και για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μάχης της Χεζμπολάχ θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τα 30 χωριά που κατονόμασε ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, πολλά χωριά νότια του ποταμού Awali, συμπεριλαμβανομένης της Σιδώνας και της νότιας πόλης της Τύρου, δεν κλήθηκαν να εκκενώσουν.

Τουλάχιστον 600 άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου αφού ο ισραηλινός στρατός τους είπε να φύγουν, δήλωσαν κάτοικοι της περιοχής. Οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι στην πόλη Ρμίς, η οποία δεν έλαβε ισραηλινή προειδοποίηση, και περίμεναν μια αυτοκινητοπομπή του στρατού να τους συνοδεύσει στη Βηρυτό, δήλωσαν στο Reuters.

Στο μεταξύ, τους τελευταίους μήνες, οι δυνάμεις του IDF έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες στρατιωτικές επιχειρήσεις που κατευθύνονται πέρα ​​από τα σύνορα στο νότιο Λίβανο, με στόχο να καταστρέψουν και να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ σε χωριά και παραμεθόριες περιοχές που αποτελούν απειλή για τις βόρειες πόλεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Η Βόρεια Διοίκηση οδήγησε δεκάδες στοχευμένες επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις μας πέρα ​​από τα σύνορα, στοχεύοντας τις θέσεις της «Δύναμης Ραντβάν» της Χεζμπολάχ, για να υπονομεύσουν την ικανότητά της να πραγματοποιεί επιθέσεις και να εισβάλλει στην ισραηλινή κυριαρχία», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «Οι IDF βρέθηκαν σε χωριά και κακοτράχαλες περιοχές και ανακάλυψαν υπόγεια ανοίγματα σε πολλές συνοριακές τοποθεσίες, όπου βρέθηκαν αποθήκες όπλων, χώροι εκπαίδευσης για τους τρομοκράτες και σήραγγες. Οι δυνάμεις συνέλεξαν επίσης σημαντικές πληροφορίες και κατέστρεψαν όπλα και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων δομών και προηγμένων ιρανικών όπλων».

«Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να εργάζεται για να αφαιρέσει από τη Χεζμπολάχ τις δυνατότητες και τις υποδομές της και να την απομακρύνει από τα σύνορα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες του Βορρά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τις IDF, ενώ οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους «Fadi 4» ως απάντηση στις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ με το όνομα «Βόρεια Βέλη» από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας. Από το πρωί ηχούν σειρήνες στα κεντρικά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι μονάδες καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών εξαπέλυσαν επιδρομές στο Λίβανο την Τρίτη στο πλαίσιο μιας «περιορισμένης» χερσαίας εισβολής, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε καταιγισμό πυραύλων στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στην υπηρεσία κατασκοπείας κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι επιδρομές των ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν περιορισμένες και πέρασαν μόνο σε μικρή απόσταση πάνω από τα σύνορα, δήλωσε την Τρίτη Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν άμεσες συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ.

Καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ξεκίνησαν επίσημα χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο νωρίς σήμερα το πρωί, αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 μικρές επιδρομές με ειδικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, καταστρέφοντας πολυάριθμες θέσεις της Χεζμπολάχ, τούνελ και χιλιάδες όπλα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική ομάδα για να εισβάλει στο Ισραήλ.

Overnight airstrikes in Beirut's southern suburb, a Hezbollah stronghold known as Dahiyeh, targeted several weapon production sites and other facilities belonging to the terror group, the IDF says.



The military had warned civilians to flee three sites in the area before carrying… pic.twitter.com/Cj389EwwdL