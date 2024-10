Ισραήλ: Σειρήνες στα κεντρικά της χώρας - Δύο ελαφρά τραυματίες (vid)

Τρεις ή τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ κατά την επίθεση το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των IDF.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δεκάδες πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για επερχόμενα πυρά ρουκετών και σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ, το Κφαρ Σαμπά και η Ρανανά, ενώ αρκετοί δυνατοί κρότοι ακούστηκαν στο κέντρο της χώρας και στην περιοχή Σαρόν.

Κάποιες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν και τουλάχιστον μία προσέκρουσε στον αυτοκινητόδρομο 6 κοντά στο Kafr Qasim.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ, λένε οι γιατροί.

Η υπηρεσία Magen David Adom ανέφερε ότι περιέθαλψε έναν 54χρονο οδηγό λεωφορείου και έναν άλλο αυτοκινητιστή, 31 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ο οδηγός του λεωφορείου χτυπήθηκε από θραύσματα στο κεφάλι, σύμφωνα με τη MDA.

Reports of a rocket imapct near the Horeshim Interchange in central Israel, following rocket fire from Lebanon. https://t.co/jNkeGqlPaB pic.twitter.com/fcKKA7hGTf