Σε εξέλιξη η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο - Συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές, φόβοι για κλιμάκωση

Σε νέα φάση φαίνεται να έχει μπει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς από τα μεσάνυχτα ο Ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαία επίθεση στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού, στόχος της εισβολής είναι η διάλυση στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ, σε μια σειρά από χωριά πλησίον της μεθορίου Λιβάνου-Ισραήλ. Πρόκειται για θύλακες «επικίνδυνους για την ασφάλεια του ισραηλινού λαού στο βόρειο τμήμα της χώρας μας» όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραήλ.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah.



The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah.

«Όπως προβλέπει απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις πριν από λίγες ώρες άρχισαν περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού, αναφέρει ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα», προστίθεται.

Ο Ισραηλινός στρατός σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «η επιχείρηση Northern Arrows θα συνεχιστεί σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και παράλληλα με τη μάχη στη Γάζα και σε άλλους χώρους» και πως «το IDF (στρατός του Ισραήλ) συνεχίζει να επιχειρεί για την επίτευξη των στόχων του πολέμου και κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τους πολίτες του Ισραήλ και να επιστρέψει τους πολίτες του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους».

Ισραηλινά πυρά εκτοξεύονται από πολλές θέσεις, με την κατάσταση να κλιμακώνεται όσο περνούν οι ώρες και τις ισραηλινές δυνάμεις να «σφυροκοπούν» από έδαφος και αέρος.

Βάσει πληροφοριών από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περίπου 95 άτομα έχασαν τη ζωή τους μόνο τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τους νεκρούς σε αρκετές εκατοντάδες κατά τους πρόσφατους βομβαρδισμούς, κυρίως στη Βηρυτό. Στους νεκρούς από τα πλήγματα του Ισραήλ σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο υπόγειο κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος και φονεύθηκε, θα πρέπει να προστεθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έμειναν άστεγοι και πλέον περιφέρονται στο Λίβανο, αναζητώντας διέξοδο.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

Στην τελευταία εισβολή των Ισραηλινών συμμετέχουν μικρές ομάδες ειδικών δυνάμεων, με από αέρος κάλυψη, καθώς και προγεφύρωμα από το πυροβολικό. Επίσης, ενώ κατά διαστήματα ακούγονται εκρήξεις από τις βολές των αρμάτων μάχης, τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου διασχίζουν μηχανοκίνητες φάλαγγες, με τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, υποστήριξης κ.λπ.

Συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές

Οι αεροπορικές επιδρομές στη συνοικία Νταχίγιε της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν στόχο αρκετές τοποθεσίες της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων και άλλων στρατιωτικών υποδομών, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ κατασκευάζει σκόπιμα τις εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της κάτω από την καρδιά της Βηρυτού και τις ενσωματώνει σε πληθυσμιακά κέντρα της πόλης», τόνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι οι IDF συνεχίζουν να επιχειρούν «για να διασφαλίσουν την αποκατάσταση της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Οι IDF έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα πλάνα από τις νυχτερινές επιδρομές.

Ρουκέτες στα βόρεια σύνορα

Επίσης, οι IDF ανακοίνωσαν ότι περίπου πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στο τελευταίο μπαράζ στις βόρειες κοινότητες Metula και Avivim το πρωί της Τρίτης.

Κάποιες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες προσγειώθηκαν σε ανοιχτές περιοχές.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές στην τελευταία επίθεση από τον Λίβανο.

Χεζμπολάχ: Στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα στη Μετούλα με πυρά πυροβολικού

Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι στοχοθέτησε με πυρά πυροβολικού ισραηλινά στρατεύματα στην απέναντι πλευρά των συνόρων στη Μετούλα, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην ανακοίνωση του Ισραήλ ότι είχε αρχίσει χερσαία εισβολή στο Λίβανο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι είχε αρχίσει «περιορισμένες» επιδρομές στη συνοριακή περιοχή του νότιου Λιβάνου.

Λευκός Οίκος: Δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Times of Israel ότι οι περιορισμένες επιδρομές που εξαπέλυσαν οι IDF εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στη λιβανέζικη πλευρά της Γαλάζιας Γραμμής είναι «σύμφωνες με το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους πολίτες του και να επιστρέφει με ασφάλεια τους αμάχους στα σπίτια τους».

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του εναντίον της Χεζμπολάχ και όλων των τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν», αναφέρει ο εκπρόσωπος του NSC.

«Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αυτή η μακρά επιχείρηση μπορεί να είναι ένας κίνδυνος και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό με τους Ισραηλινούς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην ανησυχία των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ θα κολλήσει στον Λίβανο ή θα παρασυρθεί και θα επεκτείνει την αποστολή του όταν αυτή έχει ήδη ξεκινήσει.

«Τελικά, μια διπλωματική λύση είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας και ασφάλειας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου», αναφέρει η ανακοίνωση, τονίζοντας την πεποίθηση των ΗΠΑ ότι τα στρατιωτικά μέσα από μόνα τους δεν θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στις βόρειες ή νότιες συνοριακές πόλεις του Ισραήλ.

Η δήλωση του Λευκού Οίκου απηχεί προηγούμενη ανάγνωση του Πενταγώνου, στην οποία εκφράζεται η υποστήριξη του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν για την «αποσυναρμολόγηση των υποδομών επίθεσης κατά μήκος των συνόρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η λιβανέζικη Χεζμπολάχ δεν μπορεί να πραγματοποιήσει επιθέσεις τύπου 7ης Οκτωβρίου στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ».

Γκάλαντ - Όστιν: Να καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης της Χεζμπολάχ

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πεισμένος, όπως και ο ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ, για την «ανάγκη» να «καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης» της Χεζμπολάχ, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Ο κ. Όστιν προειδοποίησε ταυτόχρονα το Ιράν εναντίον ενδεχόμενης «απευθείας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τις «σοβαρές συνέπειες» που θα είχε τέτοια κίνηση για την Τεχεράνη, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός ε.α. έκανε τα σχόλια αυτά σε συνδιάλεξη που είχε το βράδυ με τον κ. Γκάλαντ. Οι δυο άνδρες «συμφώνησαν στην ανάγκη να καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης κατά μήκος των συνόρων, ώστε να είναι εγγυημένο ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι σε θέση να διαπράξει επιθέσεις του τύπου αυτών της 7ης Οκτωβρίου εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

Πάντα κατά την ανακοίνωση, ο κ. Όστιν κρίνει ταυτόχρονα πως «είναι απαραίτητη διπλωματική επίλυση» ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των αμάχων σε «αμφότερες τις πλευρές των συνόρων».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν θα υπάρξει «μακροχρόνια κατοχή» του Λιβάνου, αλλά αρνούνται να δώσουν χρονοδιάγραμμα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν την χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο ως περιορισμένης έκτασης, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει «μακροχρόνια κατοχή», αλλά αρνούμενοι να προσδιορίσουν τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με το CNN, τα ισραηλινά στρατεύματα θα επικεντρωθούν στην απομάκρυνση των «άμεσων απειλών» από λιβανέζικα χωριά κατά μήκος των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας της Χεζμπολάχ να διεισδύσει στο βόρειο Ισραήλ, επέμειναν ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει να παραμείνει στο Λίβανο, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «καμία μακροπρόθεσμη κατοχή του νότιου Λιβάνου».

Αλλά οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να πουν πόσο βαθιά θα επιχειρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα στη χώρα ή πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει η επιχείρηση.

Περιορισμένη προς το παρόν η επιθεση

Όλα δείχνουν ότι η επιχείρηση που το Ισραήλ προς το παρόν ονομάζει «περιορισμένη», μπορεί πολύ εύκολα να αναπτυχθεί σε μια ισοπεδωτική επίθεση στο Λίβανο, για την πλήρη εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινοί φέρονται απολύτως αποφασισμένοι να εξολοθρεύσουν εντελώς την εχθρική προς αυτούς οργάνωση καθώς πλησιάζει η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου και το λουτρό αίματος που προκάλεσε η Χαμάς τότε εισβάλλοντας αιφνιδίως στο Ισραήλ.

Η άμεση επιδίωξη του Ισραήλ είναι να αποκαταστήσει την ασφάλεια για τους πολίτες του εκείνους που κατοικούν στα σύνορα με το Λίβανο και οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα παραμεθόρια χωριά εδώ και μήνες, εξαιτίας των επιθέσεων, κυρίως με ρουκέτες, που εξαπολύει η Χεζμπολάχ.

Την πρόθεση του Ισραήλ να εξουδετερώσει τους αντιπάλους του χτυπώντας απευθείας σε νευραλγικά σημεία οπουδήποτε και εάν βρίσκονται αυτά, επιβεβαιώνεται από ένα παράλληλο, στοχευμένο χτύπημα στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως αποστέλλουν ενισχύσεις στο Ισραήλ, ως προσθήκη στους 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται ήδη εκεί. Ωστόσο, το μεγάλο ερωτηματικό αφορά στη στάση του Ιράν, του πιο ισχυρού και επικίνδυνου αντιπάλου του Ισραήλ. Μετά από την εξόντωση του Χασάν Νασράλα, αναμενόταν μια σφοδρή αντεπίθεση εκ μέρους του Ιράν, η οποία όχι μόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, αλλά ακόμη και η εξαγγελία της ήταν αναλογικά μετριοπαθής και συγκρατημένη.

Ενώ μυστήριο επικρατεί σχετικά με τις επόμενες ενέργειες του Ιράν, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του και μιλώντας στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου απηύθυνε έκκληση προς τον ιρανικό λαό να αντιταχθεί στο «καθεστώς ορισμένων φανατικών θρησκόληπτων» όπως χαρακτήρισε την κυβέρνηση του Αλί Χαμενέι.

Στόχος του βομβαρδισμού ήταν το σπίτι παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίτερα στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, ήταν το σπίτι παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής.

«Η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του γιου του Μουνίρ Μάκντα» στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, εξήγησε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν είναι ως αυτό το στάδιο σαφές αν ο Μουνίρ Μάκντα, που οι αρχές του Ισραήλ θεωρούν τον ηγέτη του λιβανικού παραρτήματος του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής Φάταχ, βρισκόταν μέσα στο σπίτι ή όχι.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ή πόσα θύματα υπήρξαν.

Αυτός ήταν ο πρώτος ισραηλινός βομβαρδισμός στον καταυλισμό με μεγάλο υπερπληθυσμό, έναν από τους πολλούς όπου ζουν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, την 8η Οκτωβρίου 2023, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραήλ προς κατοίκους Βηρυτού: Φύγετε από περιοχές των νοτίων προαστίων

Ο Ισραηλινός Στρατός κάλεσε τους Λιβανέζους πολίτες που κατοικούν κοντά σε πολλά κτίρια στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ που είναι γνωστό ως Νταχίγια, να εκκενώσουν αμέσως.

Ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσιεύει χάρτες που δείχνουν την τοποθεσία των κτιρίων που αποτελούν στόχους μαζί με την ανακοίνωση και καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τις τρεις τοποθεσίες.

«Βρίσκεστε σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» και «ο ισραηλινός στρατός θα δράσει δυναμικά». «Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», τονίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ,

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

⭕️الليلكي

⭕️حارة حريك

⭕️برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش…

Νωρίτερα, αργά το βράδυ οι Ισραηλινές Δυνάμεις κήρυξαν στρατιωτική ζώνη σε τρεις ισραηλινές περιοχές (Μετουλά, Μισγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλαντί) κοντά στα σύνορα με το νότιο Λίβανο, δείχνοντας ότι από εκεί θα ξεκινήσει η εισβολή στον Λίβανο.

Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Όρι Γκόρντιν. «Ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζει ότι η είσοδος σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά», υπογραμμίζει ο υποστράτηγος Γκόρντιν.

Σχετικό χάρτη με τις περιοχές δημοσιεύουν οι Times of Israel.

Λιβανέζικα στρατεύματα εθεάθησαν να αποσύρονται από αρκετές θέσεις τους στα νότια σύνορα της χώρας, υποχωρώντας έως και 5 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων και κατοίκων παραμεθόριων περιοχών, στο Reuters.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο ανέφερε ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ ήταν θέμα ωρών καθώς πλέον για την εξέλιξη είχε ενημερωθεί και η αμερικανική ηγεσία, ενώ επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, σημείωνε ότι οι ισραηλινοί επρόκειτο να προχωρήσουν σε μία περιορισμένης κλίμακας επέμβαση και θα επικεντρωθεί στην καταστροφή εκτοξευτών πυραύλων της Χεζμπολάχ και όπλων και άλλων υποδομών, και στη συνέχεια την απόσυρση των δυνάμεων.

Επίσης, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε σε στρατιώτες ότι «η εξόντωση του (ηγέτη της Χεζμπολάχ) Νασράλα είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το τελευταίο» στον αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το Ισραήλ ενδέχεται να εξαπολύσει μια περιορισμένης κλίμακας εισβολή στον Λίβανο εντός των επόμενων ωρών. Το Associated Press μετέδωσε ότι σύμφωνα με δύο αξιωματούχους το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μικρές επιδρομές ακριβείας στα σύνορα με τον Λίβανο και σχεδιάζεται μια μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση.

Οι θέσεις που έχουν λάβει τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να επίκειται χερσαία εισβολή στον Λίβανο, δήλωσε ένας ακόμα Αμερικανός αξιωματούχος στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη των ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή και να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Αναφέροντας μια πιθανή επικείμενη ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, το ισραηλινό Channel 12 news μετέδωσε ότι το μήνυμα προς τις ΗΠΑ ήταν επίσης ότι ο στόχος της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο είναι να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του Βορρά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη διπλωματική συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει από το προηγούμενο έτος ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Άμος Χοχστάιν.

Την ίδια στιγμή τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα στις μάχες», γνωστοποιώντας ότι ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης ενέκρινε πρόσφατα σχέδια τακτικής μάχης με αξιωματικούς που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλακούν σε μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

Το IDF ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός της Βόρειας Διοίκησης Υποστράτηγος Όρι Γκόρντιν συναντήθηκε με τους διοικητές της 98ης, 36ης και 91ης μεραρχίας και ενέκρινε σχέδια μαζί τους τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες, η 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία πραγματοποίησε ασκήσεις κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και οι αμυντικές μονάδες πραγματοποίησαν επίσης ασκήσεις προσομοίωσης «διάφορων σεναρίων». Η ενημέρωση έρχεται λίγες μέρες αφότου ο αρχηγός του επιτελείου του IDF Ερζί Χαλέβι ενέκρινε τα γενικά σχέδια μάχης.

Βομβαρδισμός αποθήκης πυραύλων της Χεζμπολάx

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (30/9) ότι κατέστρεψαν με αεροπορική επιδρομή μια αποθήκη πυραύλων εδάφους-αέρος της Χεζμπολάχ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού. Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το αεροδρόμιο.

«Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος αποτελούν απειλή για τον διεθνή εναέριο χώρο, για τα επιβατικά αεροπλάνα και μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε αεροσκάφος που πετά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου», τόνισε ο στρατός.