Ανάλυση Politico

Με τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τους φόβους για μια ευρύτερη κλιμάκωση να κυριαρχούν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιδιώκει την αναδιαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Η ισραηλινή ηγεσία φαίνεται να θεωρεί ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία να πετύχει τον πρωταρχικό στόχο της, πέραν της εξολόθρευσης της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, σύμφωνα με το Politico.

Ο Νετανιάχου είχε καταστήσει σαφές, ήδη πριν την έναρξη των «περιορισμένων» χερσαίων επιχειρήσεων των ισραηλινών δυνάμεων στον Νότιο Λίβανο, ότι ο τελικός του στόχος είναι η υπονόμευση της ισχύος του Ιράν, βασικού χρηματοδότη και προμηθευτή όπλων της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Απευθυνόμενος χθες με διάγγελμά του προς «τον ευγενή λαό της Περσίας», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «πλησιάζει η μέρα που το Ιράν θα απελευθερωθεί - και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ' ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι».

