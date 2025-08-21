Guardian, Reuters

Η Ρωσία μπλοκάρει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, επιμένοντας σε βέτο για οποιαδήποτε μεταπολεμική υποστήριξη προς τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian

Την Πέμπτη, η Μόσχα πραγματοποίησε μεγάλες πυραυλικές επιδρομές, πλήττοντας στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε «ξένη επέμβαση» τις ευρωπαϊκές προτάσεις για ανάπτυξη στρατευμάτων, θεωρώντας τες απολύτως απαράδεκτες.

Ο Λαβρόφ επανέφερε την πρόταση του 2022 για εγγυήσεις ασφάλειας από Ρωσία και Κίνα, παράλληλα με Ευρωπαίους συμμάχους, όρους που το Κίεβο απορρίπτει. Τόνισε ότι υποστηρίζει μόνο τις προηγούμενες συμφωνημένες εγγυήσεις ασφαλείας και κάθε άλλη πρωτοβουλία είναι «μάταιη», υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα δεν θα δεχθεί μονομερείς κινήσεις.

Οι Ευρωπαίοι, υπό την προοπτική υποστήριξης του Τραμπ, εξετάζουν τη δυνατότητα να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, αν και η συμμετοχή πολλών κρατών εξαρτάται από τις ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας θέτουν υπό αμφισβήτηση τις πιθανότητες ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά τις πρόσφατες υποσχέσεις του Πούτιν για δυτικές εγγυήσεις. Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του, κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «ανταποδώσει» τη Ρωσία, ενώ προειδοποίησε ότι χωρίς ενεργή αντίδραση δεν μπορεί να κερδηθεί ο πόλεμος.

Ο Λαβρόφ απέκλεισε επίσης μια άμεση συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, εκτός αν όλα τα ζητήματα προετοιμαστούν διεξοδικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Πούτιν θα απαιτούσε συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες Τραμπ, η Μόσχα παραμένει σκληρή στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος διατήρησε θετικό τόνο, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνεργάζεται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για την ειρήνη, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν τεράστιες.Η ένταση στις σχέσεις παραμένει υψηλή, με την κάθε πλευρά να επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατηγική της θέση.

Η Ρωσία εξακολουθεί να επιμένει στις απαιτήσεις της για στρατιωτική και πολιτική υπεροχή, ενώ η Ουκρανία προσπαθεί να διατηρήσει την αυτονομία και την κυριαρχία της. Οι διεθνείς παρατηρητές εκφράζουν ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι κάθε νέα κίνηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Reuters: Οι στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκπονήσει στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία και θα τις παρουσιάσουν στους αντίστοιχους δικούς τους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα στο πρακτορείο Reuters.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί εκπονητές σχεδίων έχουν αρχίσει να διερευνούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, μετά τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην προστασία της χώρας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι επιλογές αυτές θα παρουσιασθούν στους αντίστοιχους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας της κάθε χώρας για να το εξετάσουν καταλλήλως στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον, στο διάστημα μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της έχουν ενθαρρυνθεί από την υπόσχεση του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Οι αξιωματούχοι έχουν πει ότι θα απαιτηθεί χρόνος για τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εκπονητές σχεδίων να καθορίσουν τι θα ήταν εφικτό και αποδεκτό για το Κρεμλίνο. Η μία επιλογή είναι να σταλούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά να ανατεθεί στις ΗΠΑ η διοίκηση και ο έλεγχος τους, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για να συμβάλουν στην εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει δημόσια την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αφήνοντας όμως ανοιχτό ενδεχόμενο άλλης στρατιωτικής εμπλοκής. Η αμερικανική αεροπορική υποστήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας και πιθανή επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με μαχητικά των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Σταρμερ, υποστηρίζουν την αποστολή στρατευμάτων σε μεταπολεμική συμφωνία ως μέρος συμμαχίας προθύμων, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δηλώνει ανοιχτός στη συμμετοχή της χώρας του.

Ο επικεφαλής της ένωσης στρατιωτών της Γερμανίας προειδοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, καθώς μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία θα απαιτούσε την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.