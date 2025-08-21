Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προωθεί μια πρόταση που ισοδυναμεί με μια ρήτρα συλλογικής άμυνας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, χωρίς, ωστόσο, να συνοδεύεται από πραγματική συμμετοχή του Κιέβου στη Συμμαχία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτή είναι μία από τις πολλές επιλογές που εξετάζονται, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκμεταλλεύονται τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα.

Ενώ η επιλογή αυτή θα απέχει πολύ από τη δέσμευση συλλογικής άμυνας της στρατιωτικής συμμαχίας στο άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ, θα δεσμεύει τις χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την Ουκρανία να συνεννοηθούν γρήγορα για την αντίδρασή τους σε περίπτωση επίθεσης.

Οι επιλογές θα περιλαμβάνουν την παροχή ταχείας και διαρκούς αμυντικής υποστήριξης στο Κίεβο, οικονομική βοήθεια, ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, καθώς και την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές εάν το σχέδιο θα συνεπαγόταν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία από μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι άρχισαν να εργάζονται για την κατάρτιση εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την αποστολή γαλλικών και βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δεν είναι σαφές πώς η πρόταση της Μελόνι εντάσσεται στη συζήτηση αυτή. Μια επιλογή για τον μηχανισμό που προτείνει η κυβέρνησή της θα βασιζόταν σε μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ρώμης και Κιέβου που υπογράφηκε το 2024 και περιέχει αμοιβαίες ρυθμίσεις ασφαλείας ως πρότυπο. Πάντως, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αλλάξουν.

Η Ιταλίδα ηγέτης ήταν η πρώτη που πρότεινε να δοθούν στην Ουκρανία οι ίδιες εγγυήσεις ασφάλειας του ΝΑΤΟ χωρίς να γίνει μέλος. Τον Μάρτιο, είπε ότι αυτή θα ήταν μια πιο βιώσιμη λύση από την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος.

Η Μελόνι προσπαθεί εδώ και μήνες να κρατήσει τον Τραμπ στο πλευρό της, διατηρώντας παράλληλα την υποστήριξή της προς το Κίεβο, προωθώντας τον εαυτό της ως «μεσάζοντα» των δύο πλευρών.