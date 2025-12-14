Προς αυξήσεις επιτοκίων κλίνουν τώρα οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, εξαίρεση η Fed

Αλλαγή ρότας αναμένεται στις κεντρικές τράπεζες των μεγάλων οικονομιών καθώς διατηρούν πλέον τα επιτόκια σταθερά μετά από ένα μακρύ κύκλο χαλάρωσης, δίνοντας σήμα ότι οι επόμενες κινήσεις σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι αυξήσεις.

Η Fed στις ΗΠΑ δείχνει να είναι η εξαίρεση. Μείωσε το κόστος δανεισμού για τρίτη φορά φέτος την Τετάρτη με τις αγορές να βλέπουν περαιτέρω χαλάρωση την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, η νομισματική αρχή των ΗΠΑ προβλέπει μια μόνο μείωση το 2026 που σημαίνει ότι και αυτή πλησιάζει το τέλος του κύκλου χαλάρωσης.

Στην Ευρωζώνη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το «κράττει» στα επιτόκια στο 2,0% από τον Ιούνιο και αναμένεται να διατηρήσει τη στάση αυτή και την επόμενη εβδομάδα.

Όμως, διαφαίνεται μια αλλαγή σε εξέλιξη. Τους τελευταίους μήνες μια νέα μείωση φαινόταν πιθανή αλλά όχι πλέον καθώς η αγορά έδωσε σημασία στα σχόλια του εκτελεστικού μέλους της ΕΚΤ Isabel Schnabel τη Δευτέρα ότι η επόμενη κίνηση μπορεί να είναι μια αύξηση επιτοκίων, ακόμη και αν δεν γίνει σύντομα.

Στη Fed η επιτροπή που αποφασίζει για τα επιτόκια, η FOMC, ήταν διαιρεμένη την Τετάρτη στην ψηφοφορία. Έδωσε το στίγμα πάντως ότι θα κάνει μια παύση μετά την τρίτη φετινή μείωση μέχρις ότου έχει ξεκάθαρες ενδείξεις για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό «που παραμένει κάπως υψηλός».

Με βάση τις νέες προβολές της Fed μετά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής το επιτελείο της βλέπει μόνο μια ακόμη μείωση 25 μονάδων βάσης το 2026 που μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες με τον Λευκό Οίκο καθώς ο πρόεδρος Τραμπ θέλει περισσότερη χαλάρωση.

Στην Ελβετία η κεντρική τράπεζα άφησε το παρεμβατικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 0% την Πέμπτη, στο χαμηλότερο επίπεδο ανάμεσα στις αναπτυγμένες οικονομίες, λέγοντας ότι η πρόσφατη συμφωνία στο μέτωπο των δασμών με τις ΗΠΑ θα μειώσει τις επιπτώσεις στις εξαγωγές, βελτιώνοντας τις προοπτικές της οικονομίας.

Παρόλο που ο πληθωρισμός στην Ελβετία βρίσκεται στο μηδέν καθώς η ενίσχυση του φράγκου μειώνει το κόστος των εισαγωγών, ο πήχης για αρνητικά επιτόκια είναι υψηλός. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα ανακάμψει ελαφρώς την επόμενη χρονιά με την κεντρική τράπεζα να κρατά τα επιτόκια σε hold όλο το 2026.

Στη Βρετανία η χρηματαγορά δίνει πιθανότητα 90% ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει το κόστος χρήματος στο 3,75% στις 18 Δεκεμβρίου αλλά μόνο 30% ότι θα ακολουθήσει περαιτέρω χαλάρωση το 2026.

Τον προηγούμενο μήνα η Τράπεζα της Αγγλίας με ψήφους 5-4 ψήφισε να διατηρηθούν τα επιτόκια αμετάβλητα στο 4,0%.

Παραμένει διχασμένη μετά την κατάθεση ενός προϋπολογισμού με φορολογικές αυξήσεις στις 26 Νοεμβρίου που επιδείνωσε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και αύξησε τις τιμές τροφίμων, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν δυνατές.

Στην Ιαπωνία η κεντρική τράπεζα είναι η μόνη που βρίσκεται σε κύκλο ανοδικών επιτοκίων. Αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια στο 0,75% την επόμενη εβδομάδα.

Στην Αυστραλία η κεντρική τράπεζα θα είναι η πρώτη που θα γυρίσει σε κύκλο ανοδικών επιτοκίων. Την Τρίτη κράτησε τα επιτόκια σταθερά στο 3,6% αλλά απέκλεισε περαιτέρω χαλάρωση και προειδοποίησε ότι η επόμενη κίνηση μπορεί να είναι μια αύξηση αν ο πληθωρισμός δείξει επιμονή.

Το δολάριο Αυστραλίας ενισχύθηκε και οι αγορές τιμολογούν μια αύξηση μέχρι τον Ιούνιο του 2026.