Σε νέα εποχή ο δήμος Θερμαϊκού: Thess INTEC, κάμπινγκ Αγίας Τριάδας και μαρίνα Νέας Μηχανιώνας αλλάζουν τον «χάρτη»

Αναπτυξιακή «έκρηξη» προ των πυλών για τον δήμο Θερμαϊκού, με τρία μεγάλα έργα να αλλάζουν άρδην την εικόνα της περιοχής και να διαμορφώνουν μια νέα ταυτότητα που συνδυάζει καινοτομία, τουρισμό και επενδύσεις. Το τεχνολογικό πάρκο Thess INTEC, η αξιοποίηση της Ακτής και του Camping Αγίας Τριάδας και η κατασκευή μαρίνας στη Νέα Μηχανιώνα αποτελούν -σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεόδωρο Τζέκο- παρεμβάσεις - ορόσημα που θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα αναβαθμίσουν το παραλιακό μέτωπο και θα τοποθετήσουν τον δήμο Θερμαϊκό σε κεντρική θέση στον χάρτη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

