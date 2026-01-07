BBC, NBC, Reuters

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε δέκα ημέρες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η οργή για την οικονομική κρίση μετατρέπεται σε μετωπική σύγκρουση με το καθεστώς.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα στο εξωτερικό, ανέφερε ότι από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 34 ήταν διαδηλωτές και δύο συνδέονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως σημειώνει το BBC.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, αλλά δήλωσαν ότι τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί. Το BBC Persian έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους και τις ταυτότητες 20 ανθρώπων.

Η HRANA ανέφερε επίσης ότι περισσότεροι από 60 διαδηλωτές τραυματίστηκαν και 2.076 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση και έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας.

Το βράδυ της Τρίτης, ιρανικά ημιεπίσημα μέσα μετέδωσαν ότι ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά, τα οποία απέδωσαν σε «ταραξίες», στην πόλη Μαλεκσαχί, στη δυτική επαρχία Ιλάμ, όπου τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται εκτεταμένες διαδηλώσεις και βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

🧵The Iranian security forces’ attack on a hospital in Ilam, where injured protesters are seeking medical care or shelter violates international law and exposes yet again how far the Iranian authorities are willing to go to crush dissent. 1/6 pic.twitter.com/8sCvlHJetg — Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 6, 2026

Νωρίτερα, δυνάμεις ασφαλείας είχαν καταγραφεί σε βίντεο να κάνουν χρήση δακρυγόνων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των κληρικών ηγετών του Ιράν στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης

Σε βίντεο από τη διαδήλωση της Τρίτης στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του BBC Persian, ακούγεται μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο σε σκεπασμένο δρόμο να φωνάζει «Θάνατος στον δικτάτορα», αναφερόμενο στον Χαμενεΐ.

Αργότερα, οι διαδηλωτές φαίνονται να τρέχουν μακριά από σύννεφο δακρυγόνων και να φωνάζουν «Ατιμία» προς ομάδα αστυνομικών των ΜΑΤ που βρισκόταν κοντά. Πλάνα τραβηγμένα από την ταράτσα γειτονικού κτιρίου δείχνουν το πλήθος να εγκαταλείπει το παζάρι καθώς εκτοξεύονται περισσότερα δακρυγόνα.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars ανέφερε ότι «σποραδικές συγκεντρώσεις» με επίκεντρο τις αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν γύρω από το παζάρι και ότι η αστυνομία τις διέλυσε προς τα γύρω στενά.

Άλλα βίντεο από την πρωτεύουσα έδειχναν διαδηλώσεις στην αγορά Γιαφτ Αμπάντ, στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, στο εμπορικό κέντρο Caterpillar στα νοτιοδυτικά της πόλης, καθώς και συγκεντρώσεις στη διασταύρωση Αζαρί.

ΝΒC: Στο πλευρό των διαδηλωτών ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν, ο οποίος θεωρείται σχετικά μετριοπαθής, κάλεσε την περασμένη εβδομάδα να ακουστούν τα αιτήματα των διαδηλωτών και δήλωσε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να συναντηθεί με τους επικεφαλής του κινήματος διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις είναι διάσπαρτες και σε μεγάλο βαθμό χωρίς ηγεσία, και οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πεζεσκιαν — καθώς και οι θάνατοι και οι συλλήψεις από τις δυνάμεις ασφαλείας — δεν έχουν πείσει τους διαδηλωτές να αποσυρθούν από τους δρόμους, σύμφωνα με το NBC.

«Το σύστημα έχει απαντήσει σε αυτές τις διαδηλώσεις με έναν συνδυασμό κατευναστικής ρητορικής και ωμής βίας», δήλωσε σε γραπτή απάντηση ο Άλι Βαέζ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο International Crisis Group.

«Το γεγονός ότι καμία από τις δύο προσεγγίσεις δεν έχει λειτουργήσει δείχνει ότι η πρώτη υπολείπεται κατά πολύ όσων θέλουν οι διαδηλωτές, ενώ η δεύτερη απέτυχε να τους αποτρέψει από το να εκφράσουν τα αιτήματά τους», πρόσθεσε.

Οι διαδηλωτές έλαβαν απροσδόκητη στήριξη την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν εάν συνεχιστεί η βία κατά των διαδηλωτών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες ενέργειες θα μπορούσε να αναλάβει η Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, δήλωσε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η απειλή παρέμβασης του Τραμπ καθιστά τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «νόμιμους στόχους».

Αναλυτές εκτιμούν ότι το μήνυμα του Τραμπ τροφοδότησε τις θεωρίες συνωμοσίας των πιο σκληροπυρηνικών στοιχείων της κυβέρνησης, τα οποία βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση συναγερμού για ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση μετά τον καταστροφικό 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι, στον οποίο συμμετείχαν εν μέρει και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αφήνοντας τη χώρα σε κατάσταση σοκ.

Η σύλληψη το μΜαδούρο, στενού συμμάχου της Τεχεράνης, το Σαββατοκύριακο, ανέδειξε ακόμη περισσότερο το ζήτημα για τις ιρανικές αρχές.

Reuters: Ρίψη δακρυγόνων από ατύχημα σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Παράλληλα, νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Heartbreaking 💔

Today unarmed people ran to Sina hospital in Tehran, fleeing security forces in the streets. But even hospitals are no longer safe.

Security forces stormed Hospital, fired tear gas inside, and arrested injured protesters. Be our voice.



pic.twitter.com/JkeXGqwUXO — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 6, 2026

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

Sina hospital in Hasan Abad in Tehran under attack with teargas being fired inside the hospital on Tuesday the tenth day of anti government protest #IranProtests2026 pic.twitter.com/vIoumFibju — kurdish blogger (@kurdishblogger) January 6, 2026

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την επίθεση στο νοσοκομείο

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν μια ακόμη επίθεση σε νοσοκομείο στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «βάρβαρη».

Ο περσόφωνος λογαριασμός του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X καταδίκασε την Τρίτη αυτό που περιέγραψε ως νέα επίθεση από πράκτορες της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε νοσοκομείο στο Ιράν, αναφέροντας ότι αυτή τη φορά στόχος έγινε εγκατάσταση στην Τεχεράνη, μετά από προηγούμενη επίθεση σε νοσοκομείο στο Ιλάμ.

حمله ای دیگر به دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایران. ابتدا یک بیمارستان در ایلام و اکنون یکی دیگر در تهران. این الگو در هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مکان‌هایی که برای درمان و پناه دادن بیماران ساخته شده‌اند، وحشی‌گری و بی‌توجهی رژیم جمهوری اسلامی به اصول ابتدایی… pic.twitter.com/eBNyB9Mi5E — USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 7, 2026

«Πρώτα ένα νοσοκομείο στο Ιλάμ και τώρα ένα ακόμη στην Τεχεράνη. Αυτό το μοτίβο στοχοποίησης νοσοκομείων —χ ώρων που έχουν δημιουργηθεί για τη θεραπεία και την προστασία ασθενών — αποδεικνύει την αγριότητα και την πλήρη περιφρόνηση του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις βασικές αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ανέφερε η ανάρτηση.

«Οι ιατρικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να αποτελούν στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν αυτές τις επιθέσεις και καλούν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας να σταματήσει την καταπίεση των Ιρανών», προσέθετε, κοινοποιώντας πλάνα από το νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη.

Fox News: Έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης στο Ιράν, δηλώνει ο Ρεζά Παχλαβί

Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «ηγηθεί της μετάβασης» στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο εξόριστος πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί δήλωσε στο Fox News ότι κάνει ένα βήμα μπροστά «για να ηγηθεί αυτής της μετάβασης από την τυραννία σε μια μελλοντική δημοκρατία», σημειώνοντας ότι στόχος του είναι μια ειρηνική αλλαγή «μέσω εθνικού δημοψηφίσματος και συντακτικής συνέλευσης», ενώ πρόσθεσε ότι είναι «περισσότερο από ποτέ έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν» για την «τελική μάχη».

Crown Prince Reza Pahlavi, leader of the Iranian opposition:



“I’m more than ever ready to step in Iran” pic.twitter.com/oVoJarpeb1 — Andrew Ghalili (@AndrewGhalili) January 7, 2026

«Κατόπιν έκκλησης των συμπατριωτών μου, έκανα ένα βήμα μπροστά για να ηγηθώ αυτής της μετάβασης από την τυραννία σε μια μελλοντική δημοκρατία», δήλωσε ο Παχλαβί στον Σον Χάνιτι του Fox την Τρίτη.

«Ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου να πετύχουν αυτόν τον στόχο… Είμαι αμερόληπτος ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αρκεί να πρόκειται για μια κοσμική δημοκρατία», πρόσθεσε.

«Έχω εκπαιδευτεί σε όλη μου τη ζωή για να υπηρετώ το έθνος μου», είπε ο Παχλαβί. «Είμαι περισσότερο από ποτέ έτοιμος να επιστρέψω στο Ιράν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα βρίσκομαι εκεί, ανάμεσα στους συμπατριώτες μου, για να ηγηθώ της τελικής μάχης».