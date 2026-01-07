Κυβερνητικά στελέχη σε αγρότες: Αν εκπροσωπείστε όλοι, θα συναντηθείτε με τον πρωθυπουργό - Διάλογος με Χατζηδάκη, Τσιάρα και ανοιχτούς δρόμους

Ανοιχτή προς το διάλογο με τους αγρότες παραμένει η κυβέρνηση, καθώς κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Σχετικά δε με το ενδεχόμενο συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχθεί τους αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. Αυτό γιατί ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πεντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση μιας ενδεχόμενης συνάντησης, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα μέτρα που θα ληφθούν για το πρωτογενή τομέα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι που διαμήνυσε την Τετάρτη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό - «Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για διάλογο»

Εξάλλου, τα 18 φτάνουν τα μπλόκα και οι συνεταιρισμοί των αγροτών που με επιστολή ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση. Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Νίκαια: Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει μια ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή, προειδοποιώντας για αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.

Καρδίτσα: «Στο ίδιο έργο θεατές», λένε οι αγρότες

Οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας τονίζουν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνέλευση του μπλόκου της Καρδίτσας, είχε αποφασιστεί ότι αν δεν ικανοποιούν από τις εξαγγελίες, θα μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους στον Μπράλο Φθιώτιδας για αποκλεισμό.

Επιστολή 18 μπλόκων και συλλόγων προς Τσιάρα για διάλογο με τον πρωθυπουργό

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες της Θεσσαλονίκης κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι να τεθούν όλα στο τραπέζι και να παρθεί μια απόφαση από τη γενική συνέλευση.

Στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους, στέλνοντας επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν σήμερα τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Κλιμάκωση του αγώνα αποφάσισαν οι αγρότες του Προμαχώνα

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγά. Αυτό αποφάσισαν στη γενική συνέλευση που έκαναν οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα.

Άρειος Πάγος για αγρότες: Να εφαρμοστεί άμεσα η παραγγελία για τα μπλόκα

Με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Ολόκληρη η παραγγελία:

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:

Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας

και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».