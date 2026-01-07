Κυβέρνηση: Όλα τα μέτρα για την άρση του αδιεξόδου στα μπλόκα

Με ένα συνολικό πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα, που θέτει από τώρα σε εφαρμογή σειρά μέτρων και παραπέμπει σε διακομματικό διάλογο, με την συμμετοχή και των αγροτών, για τον σχεδιασμό της στρατηγικής της χώρας, η κυβέρνηση απάντησε στα αιτήματα των μπλόκων, που μετρούν πλέον σχεδόν 40 ημέρες.

Βασικοί άξονες των ανακοινώσεων, κατά την κυβέρνηση, η ικανοποίηση της πλειοψηφίας των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί, η διατήρηση των δημοσιονομικών και ευρωπαϊκών ορίων, η προοπτική ενός νέου μοντέλου για την αγροτική παραγωγή, πέρα από τις επιδοτήσεις, η υπενθύμιση όσων έχουν γίνει έως σήμερα και τα αποτελέσματα που έχουν παράξει, αλλά και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι, που όπως επισημαίνεται από κυβερνητικά στελέχη, δεν το έχει πράξει κανένα άλλο κόμμα.

Στο «πακέτο» των μέτρων περιλαμβάνονται η αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης, που εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 160 εκατ. ευρώ -και θα δοθούν κατά το ήμισυ σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς και τα υπόλοιπα 80 εκατ. σε κτηνοτρόφους- η μείωση της τιμής ρεύματος στα 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για 2 έτη, για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ με θέσπιση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς και η αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ, από 70.000 ευρώ σήμερα, η ενίσχυση 3 δισ. των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα για κατασκευή και εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων, πρόγραμμα Νέων Γεωργών, τη μείωση αποτυπώματος άνθρακα, τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, την ενθάρρυνση σύστασης Συλλογικών Σχημάτων, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωργών.

Παράλληλα, με την χρήση νέας εφαρμογής, θα γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία», ενώ με ένα νέο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης θα καταγράφεται η πορεία των ελληνικών προϊόντων, ώστε κάθε ένα να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, ώστε να αποφευχθούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις.

“Όποιος πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν κι άλλα μέτρα τον καλούμε να τα καταθέσει κοστολογημένα λέγοντας από που θα βρεθούν οι πόροι” ήταν η προκαταβολική απάντηση που δίνεται από την κυβέρνηση για την κριτική που θα υπάρξει, περιγράφοντας ουσιαστικά και την εξάντληση των δημοσιονομικών ορίων.

Στην κυβέρνηση επιμένουν ιδιαίτερα στα έργα υποδομής, που όπως σημειώνουν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για τον πρωτογενή τομέα. 98 έργα, που βρίσκονται σε εξέλιξη, προϋπολογισμού περίπου 1 δισ., 5 αρδευτικά έργα, ύψους 500 εκατ. ευρώ, κονδύλια 500 εκατ. ευρώ από ΤΑΑ για τον εκσυγχρονισμό, τη μεταποίηση και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα, η νέα νομοθεσία που ενισχύει τους συνεταιρισμούς, η υπογραφή πρωτοκόλλων εξαγωγών σε 15 χώρες, δημιουργούν ένα πλαίσιο, που δίνει, όπως σημειώνεται από την κυβέρνηση, μια άλλη προοπτική για την επόμενη ημέρα του πρωτογενούς τομέα.

Ήδη, άλλωστε, όπως επισημαίνουν, αυτό αποτυπώθηκε στο αγροτικό ισοζύγιο, που για πρώτη φορά από το 1984, ήταν θετικό, με τα αγροδιατροφικά προϊόντα να ξεπερνούν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή.

Απαντώντας στην κριτική, που έχει δεχθεί όλο το τελευταίο διάστημα, περί έλλειψης σχεδιασμού και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα, η κυβέρνηση υπενθύμισε την μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα από το 13 σε 6% από το 2021, τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023, τη μείωση 50% του φόρου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και την κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος, την αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού, το τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024 για χαμηλότερη τιμή ρεύματος, τη θεσμοθέτηση από το 2025 της δυνατότητας ρύθμισης των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές, την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022, αλλά και τα μέτρα, που ισχύουν από φέτος και αφορούν στον ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των περιοχών με έως 1500 κατοίκους, όπως και συνολικά τις αλλαγές της φορολογικής κλίμακας για τις οικογένειες με παιδιά.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα, που έχει αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναλαμβάνει ότι το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,83 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι το νέο σύστημα υπαγωγής του οργανισμού στην ΑΑΔΕ έχει λάβει την έγκριση της Κομισιόν, αλλά και ότι οι φετινές πληρωμές ξεκίνησαν με έναν μήνα καθυστέρηση, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αμέσως μόλις η χώρα έλαβε το “πράσινο φως” από τις Βρυξέλλες. Μάλιστα, χιλιάδες υποθέσεις και ΑΦΜ έχουν παραπεμφθεί για επιπλέον ελέγχους, 7.004 περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί από την οικονομική αστυνομία και 3.000 περιπτώσεις ελέγχονται από ΑΑΔΕ, ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει μερικές χιλιάδες περιπτώσεις που δεν έχουν λάβει ακόμη επιδοτήσεις.

Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα αγροτοσυνδικαλιστών, από τα οποία 16 αντιμετωπίζονται θετικά, 4 είναι υπό επεξεργασία και 7 αιτήματα βρίσκονται εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου, επομένως δεν τίθενται προς συζήτηση. Πρόκειται για το αίτημα να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως κομβική μεταρρύθμιση, τις κατώτερες εγγυημένες τιμές προϊόντων, που όπως σημειώνεται δεν υπάρχουν στην ΕΕ και στις δυτικές οικονομίες -και για το λόγο αυτό υπάρχουν οι επιδοτήσεις- η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, που επισημαίνουν ότι αποτελεί υποχρέωση και για τις 27 χώρε της ΕΕ, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα κάτω του κόστους, που αν γίνει τότε η χώρα θα κληθεί να τις επιστρέψει, όπως έγινε στο παρελθόν, το αίτημα να σταματήσουν οι εισαγωγές που δε μπορεί να γίνει και ο άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, που σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών προϋποθέτει ένα επιπλέον ετήσιο κονδύλι της τάξεως των 3,6 δις ευρώ. Η κυβέρνηση απέρριψε για μια ακόμη φορά και το αίτημα για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από ΕΕ και δεν έχει γίνει σε καμία χώρα.

Το βάρος για το Μέγαρο Μαξίμου πέφτει και στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ. Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την διάθεση ευρωπαϊκών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους €45 δισ. στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, από το 2028, χαρακτηρίζοντάς το «ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών» και κάνοντας λόγο για μια πρόταση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν «που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», απευθύνθηκε εμμέσως στους αγρότες, λέγοντας ότι για την κυβέρνηση «το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η νέα ΚΑΠ μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την χώρα, καλώντας τα κόμματα μέσω της διακομματικής επιτροπής που πρότεινε ο πρωθυπουργός, αλλά και τους αγρότες να συζητήσουν για το πως θα μπορούσαν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.