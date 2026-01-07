Στα 8,5 λεπτά/MWh το ρεύμα για τους αγρότες - Μέσω εφαρμογής η επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία

Επέκταση του τιμολογίου «ΓΑΙΑ» για δύο ακόμη χρόνια, με μείωση της τιμής στα 8,5 λεπτά ανά μεγαβατώρα για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύσταση Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους, ενίσχυση 3 δισ. ευρώ των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» είναι ορισμένα από τα μέτρα στήριξης για τους αγρότες που ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθούν επτά από τα συνολικά 27 αιτήματα, καθώς βρίσκονται εκτός των δημοσιονομικών ορίων και του πλαισίου της ΕΕ, ενώ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποίησε ότι η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου θα γίνεται «στην αντλία» μέσω ειδικής εφαρμογής.

Δείτε την παρουσίαση των μέτρων:

Κ. Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού ορίου και πλαισίου της ΕΕ τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών

Στην αρχή της ομιλία του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε, ότι το αγροτικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο και σημείωσε πως η κυβέρνηση και η ΝΔ έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, για να υπογραμμίσει εν συνεχεία ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 φτάνουν τα 3,82 δισ. ευρώ, 13% περισσότερα από το 2024, όπως τόνισε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να ξέρουν οι αγρότες πως λόγω των νέων προϋποθέσεων που τίθενται, 237 εκατ. ευρώ δεν έχουν καταβληθεί λόγω εκκρεμών ελέγχων και μετά τους ελέγχους το ποσό θα είναι 160 εκατ. ευρώ, χρήματα που έχουν περισσέψει και δεν έχουν κατανεμηθεί.

Ακολούθως ανέφερε ότι «έγινε διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, έγινε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για να αποφευχθούν νέα πρόστιμα και περιπλοκές».

«Ξέρουν όλοι πως είχαμε καθυστέρηση ενός μήνα στις πληρωμές σε σχέση με τα άλλα χρόνια, μόλις πήραμε το πράσινο φως από την ΕΕ. Θα είχαμε νέα πρόστιμα αν πληρώναμε, χωρίς την άδειά της», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε δε ότι «πρέπει να υπογραμμίσουμε πως με το νέο σύστημα οι παραγωγοί θα βγουν κερδισμένοι καθώς τα κονδύλια από την Κομισιόν θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο» και γνωστοποίησε ότι «έχουμε 7.004 περιπτώσεις που έχουν αποκαλυφθεί από την Οικονομική αστυνομία και άλλες 3.000 που ελέγχονται από την ΑΑΔΕ, ενώ ελέγχους κάνει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι αγρότες μας θα παίρνουν τα ίδια λεφτά αλλά με δικαιότερο τρόπο προς όφελος των πραγματικών παραγωγών, επισήμανε. Ακόμα, δήλωσε ότι είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει, σημειώνοντας ότι τα 16 από τα 27 αιτήματα έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι επτά από τα αγροτικά αιτήματα είναι εκτός δημοσιονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου, όπως η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ. «Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν τι ζητάνε οι αγρότες και τι απάντησε η κυβέρνηση», είπε και πρόσθεσε: Δεν είναι εφικτό να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, όπως να υπάρξουν κατώτερες εγγυημένες τιμές, διότι δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα στην Ευρώπη, υπάρχουν επιδοτήσεις.

Σε συνεργασία με την Κομισιόν στηρίξαμε τους αγρότες με το Μέτρο 23 ενώ θα γίνει κι ανακατανομή πόρων και για τους κτηνοτρόφους τους στηρίξαμε για την απώλεια των ζώων. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.

«Κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση και αφορά στο μέλλον της γεωργίας. Από τη μία έχουμε τη νέα ΚΑΠ, που είναι ευκαιρία για τους αγρότες και θα τη συζητήσουμε για τις ευκαιρίες που δίνει, αλλά γεωργία και κτηνοτροφία δεν είναι μόνο επιδοτήσεις αλλά και ανάπτυξη. Υπάρχει θέμα με την εκπαίδευση των νέων αγροτών και την ανταγωνιστικότητα και μπορούμε σίγουρα να κάνουμε πιο πολλά. Η διακομματική που πρότεινε ο πρωθυπουργός είναι μεγάλη ευκαιρία να συζητηθούν οι νέες προκλήσεις για τη γεωργία. Ξεκαθαρίζουμε πως τα οικονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κατέληξε:

«Οι πόρτες του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές για τους αγρότες και ελπίζω να γίνει κατανοητό να γίνονται μπλόκα και την ίδια στιγμή αυτοί που τα κάνουν να αρνούνται τον διάλογο. Είμαι βέβαιος πως θα επικρατήσει η λογική».

Κ. Τσιάρας: Στόχος μας η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής - Τι μέτρα έχουν ληφθεί

«Εξαντλούμε κάθε πόρο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά όλοι ξέρουν πως είναι ένα μόνο μέρος του προβλήματος καθώς το μείζον είναι το μέλλον όπως η ΚΑΠ, η κλιματική κρίση και η βιωσιμότητα του τομέα», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και πρόσθεσε:.

«Ξεκινάμε συνδιασκέψεις για να χαραχτεί επιτέλους μια εθνική στρατηγική. Επιδίωξη μας να πάμε από την κρίση στην κανονικότητα και να πηγαίνουν περισσότεροι πόροι σε επενδύσεις. Τα μέτρα είναι κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Αν κάποιος πιστεύει οτι υπάρχουν κι άλλα μέτρα ας τα παρουσιάσει κοστολογημένα».

Όπως τόνισε, «ανοίγουμε νέες αγορές για τους παραγωγούς και για πρώτη φορά από το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο. Λάβαμε πρωτοβουλίες για το αγροτικό επίδομα, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα και αγροτικά μηχανήματα, μη καταβολή φόρου επιτηδεύματος, τιμολόγιο ΓΑΙΑ και ρυθμίσαμε τα κόκκινα δάνεια. Επιστρέψαμε τον ΕΦΚ όπου πλέον με νόμο από το 2024 επιστρέφεται και καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους».

Η προσπάθεια που γίνεται ολοκληρώνεται με την αναπροσαρμογή του φόρου εισοδήματος. Η πρόσκληση για διάλογο αφορά θέματα που έχουν τεθεί στον διάλογο και να μπει επί τάπητος και ο Mercosur. Δυστυχώς, η πρόταση έπεσε στο κενό, πρόσθεσε.

Ακόμα ανέφερε ότι στη συμφωνία Mercosur θέλουμε δικλίδες ασφαλείας και ρήτρες διασφάλισης, οι οποίες όμως στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίστηκαν μόνο από τη ΝΔ. Είναι γνωστό πως μετά από πρωτοβουλία της Κομισιόν έρχονται άλλα 45 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι συστήνεται Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και με τη μόχλευση συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ. Αφορά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δάνεια για νέους αγρότες και 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με στοχευμένες ενισχύσεις.

Ακόμα στα μέτρα που ανακοίνωσε συμπεριλαμβάνονται:

Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης: Οι πόροι που θα μείνουν αδιάθετοι από τη βασική ενίσχυση θα διανεμηθούν στους αγρότες. Δεν θα επιστρέψουν στις Βρυξέλλες. Από τη βασική ενίσχυση θα περισσέψουν περίπου 160 εκατ. ευρώ.

Οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 80 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιείται εντός του β΄ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα των αγροτών: Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Παράλληλα ο κ. Τσιάρας είπε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού. Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί.

Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

Θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80% σήμερα), χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς.

Για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι.

Αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000 ευρώ σήμερα).

Ενίσχυση 3 δισ. € των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα

H συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, µε την ιδιωτική συµµετοχή και τη µόχλευση των κεφαλαίων

Πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

Νέα Πρόσκληση για Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης)

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και καταβολή 1ης δόσης (ΣΣ ΚΑΠ) και 2ης δόσης στους ενταγμένους

Νέα Πρόσκληση δράσης για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Πρόσκληση για τη Στήριξη επενδύσεων για τη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

Πρόσκληση της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

Πρόσκληση της Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία – Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη

«Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να συζητήσει και είναι πράξη ευθύνης όχι υποχώρηση. Είναι ώρα ευθύνης για όλους για να διασφαλίσουμε το μέλλον», διαβεβαίωσε.

Τέλος, μεταξύ άλλων υπενθύμισε τις 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης του εισοδήματός τους που είναι:

Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6%.

Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αφορά όσους διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022.

Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

Αναστολή για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς

Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023

Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μισθού

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024

Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 – από 11/2025 η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων

Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ

Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)

Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το φορολογικό έτος 2026

Θ. Πετραλίας: Νέα εφαρμογή για την επιστροφή του ΕΦΚ

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς:

Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app - η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι: ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα).

Σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Δ. Παπαστεργίου: Με το σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης θέλουμε να διαφυλάξουμε τα προϊόντα μας

«Πάμε να κωδικοποιήσουμε και να έχουμε barcode στα προϊόντα που παράγουμε ώστε να ξέρουμε τι παράγουμε και τι εισάγουμε. Έχουμε σύγχρονα εργαλεία ώστε να ξέρουμε τι υπάρχει σε κάθε χωράφι για όλα τα προϊόντα μαζί με τις διασταυρώσεις που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως είπε, οι νέοι παραγωγοί θα πρέπει να ζητάνε την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος του και να ξέρει τα πάντα για αυτό. Δεν είναι εύκολο, θέλει συνεργασία αλλά η δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη ώστε τα ελληνικά προϊόντα να συνοδεύονται από το απαραίτητο barcode.