Σε λίγο θα κάνουν πως δεν ξέρουν την Καρυστιανού

Μόλις οι εικασίες για το κόμμα Καρυστιανού έγιναν βεβαιότητα, όλοι όσοι την στήριξαν επί δύο χρόνια, ξαφνικά διαβεβαιώνουν πως ουδεμία σχέση έχουν μαζί της. «Εμείς με την κυρία είχαμε μόνον μια καλημέρα», είναι το μοτίβο της αριστερής και δεξιάς αντιπολίτευσης. Λες και ξεχάσαμε ποιοι έτρεχαν στις συγκεντρώσεις της, ποιοι φωτογραφίζονταν μαζί της και ποιοι υιοθετήσουν όλα όσα υποστήριζε. Τότε ήταν σύμμαχός τους για να πέσει ο Μητσοτάκης.

Πολλοί πολιτικοί σε αυτή την πορεία έχασαν το τεκμήριο σοβαρότητας που διέθεταν, αδυνατώντας να δουν τη μεγάλη εικόνα που σχηματιζόταν σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Πορωμένοι από το μίσος τους για τον πρωθυπουργό δεν έβλεπαν πως γινόταν συνεργοί στο στήσιμο μιας άριστα ενορχηστρωμένης εξαπάτησης τόσων πολλών από τόσους λίγους. Σήμερα, που το κόμμα Καρυστιανού απειλεί να ψαλιδίσει τα ποσοστά τους, αρχίζουν να συνειδητοποιούν το λάθος τους.

Αυτοί ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την κυρία για τα δικά τους πολιτικά οφέλη, όμως αυτή αποδείχθηκε πολύ πιο έξυπνη από όλους αυτούς. Τους χρησιμοποίησε, πήρε αυτό που ήθελε, τους αποκοίμισε και τώρα τους αιφνιδίασε. Ξαφνικά την βλέπουν μπροστά τους να επιδιώκει να τους υφαρπάξει ένα σημαντικό κομμάτι του δικού τους κοινού. Και αρχίζουν να αντιδρούν. Ήδη ρίχνονται οι πρώτες προειδοποιητικές βολές από την Αριστερά προς την Μαρία Καρυστιανού. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις ομοβροντίες από την ακροδεξιά.

Είναι κανόνας στην πολιτική. Το μείζον είναι να μπορείς να διακρίνεις ποιες δυνάμεις απελευθερώνεις με την πολιτική σου. Όταν στηρίζεις μια διαμαρτυρία, ένα κίνημα, μια συλλογικότητα, το πρώτο που μετράς είναι το πολιτικό τοπίο της επόμενης ημέρας. Είναι μέσα στις ιδεολογικές και πολιτικές προδιαγραφές σου ή δεν είναι; Αν δεν έχεις την πρόνοια να κάνεις αυτή την εκτίμηση, με κάθε βεβαιότητα, θα πληρώσεις τις συνέπειες αυτής της αδυναμίας σου.

Έτσι, όσοι πολιτικοί συμπορεύθηκαν με το κίνημα των Τεμπών, όσοι συνήργησαν στη γιγάντωσή του, όσοι υιοθέτησαν τη θεωρία της συγκάλυψης, τώρα διαπιστώνουν το λάθος τους. Το αποτέλεσμα που φαίνεται να προκύπτει, στρέφεται εναντίον τους. Απεναντίας, ο βασικός τους αντίπαλος, το κυβερνών κόμμα, θα υποστεί μηδαμινές απώλειες από την ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού.

Ήδη βλέπω τους αριστερούς σχολιαστές να χρεώνουν την κυρία στη Δεξιά, λησμονώντας τα αδιάψευστα τεκμήρια της στήριξης της από σύμπασα την Αριστερά. Φυσικά είμαστε εδώ για να τους τα δείχνουμε όταν χρειάζεται. Προφανώς, δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη πως μετά την απομάκρυνση από τα ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Μια λαϊκιστική αριστερά και μια ρωσόφιλη, συνωμοσιολογική ακροδεξιά, τώρα διαπιστώνουν πως έσπειραν ανέμους και θερίζουν θύελλες. Το κόμμα Καρυστιανού τρύπησε την φλέβα τους και θα τους αφαιμάξει. Εδώ ισχύει το «ας πρόσεχαν»!

ΥΓ. Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Πολάκης, βάλλουν ήδη κατά της κυρίας.