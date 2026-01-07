Κρίσιμες ώρες για τη χώρα

Στον Έβρο η Τουρκία αποφάσισε να μας στείλει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες για να δοκιμάσει τις αντοχές της χώρας και της νέας τότε κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Η Ελλάδα έχει αυξήσει την αποτρεπτική της ισχύ και τις διεθνείς της συμμαχίες. Όλο αυτό δεν «αρέσει» στην Άγκυρα κι αυτό είναι φυσικό. Δεν αρέσει και στη Μόσχα, επειδή η σύσφιξη των σχέσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ περιορίζει τον δικό της ρόλο στην περιοχή. Δεν αρέσει και σε ορισμένους εγχώριους παίκτες.

Καλά η Μόσχα και η Άγκυρα, θα πείτε. Αλλά υπάρχουν εγχώριοι επιχειρηματίες ή πολιτικοί που βάζουν υψηλότερα το δικό τους κέρδος από αυτό της πατρίδας; Σιγά την είδηση! Είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει έναν σκύλο και όχι ο σκύλος τον άνθρωπο…

Είναι αλήθεια ότι πολλοί επιχειρηματίες βγάζουν τα κέρδη τους από τις εμπορικές τους συναλλαγές με τη Μόσχα. Ιδίως τώρα που η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο, τα κέρδη των εμπόρων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί στην στρατόσφαιρα. Ποιον θα υποστηρίξουν; Την Ελλάδα ή την τσέπη τους;

Το αξιοπερίεργο είναι με τους πολιτικούς. Για κάποιους γνωρίζουμε ότι έχουν αδελφικές σχέσεις με το καθεστώς του Πούτιν. Κάποιοι άλλοι, όμως, οδηγούνται απλά από το μίσος τους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όλοι τους πάντως έχουν ένα αφήγημα για να δικαιολογήσουν τη στάση τους απέναντι στη χώρα και στον λαό της. Λένε, λοιπόν, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την προσήλωσή του στη σύσφιξη των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ «εκνευρίζει» Μόσχα και Άγκυρα και γι αυτό μπορεί να οδηγηθούμε σε … πόλεμο! Δεν τολμούν να εκφράσουν κάτι τέτοιο δημόσια. Αρκούνται να μιλάνε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η στάση Μητσοτάκη και προτείνουν την… πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή την απομάκρυνσή μας από τη σφαίρα επιρροής της Ουάσιγκτον! Περί αυτού πρόκειται. Όλα τα άλλα είναι προπέτασμα καπνού για να κρύψουν το αποτρόπαιο έργο τους.

Δεν απαντούν επί της ουσίας! Θέλουν την Ελλάδα στην κατάσταση που ήταν στην περίοδο του Έβρου; Σε τι ακριβώς διαφωνούν με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη; Με τους εξοπλισμούς ή με τη συνεργασία με ΗΠΑ και Ισραήλ;

Η υπόθεση του black out στο FIR Αθηνών είναι άκρως ανησυχητική. Όπως ήταν και η εκστρατεία παραπληροφόρησης για την υπόθεση των Τεμπών από χιλιάδες ρωσικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς ή η ενίσχυση του αντισημιτισμού στην Ελλάδα με την χορηγία ισλαμικών οργανώσεων. Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή για να υποκρινόμαστε ότι δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Συμβαίνει και πρέπει τα πράγματα να ειπωθούν με το όνομά τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποφύγουμε αναγκαστικά την πρόσκρουσή μας με το παγόβουνο του ανορθολογισμού, αλλά θα έχουμε τουλάχιστον κάνει έναν σωστό λογαριασμό με την ιστορία.

Η χώρα, πάντως, διατρέχει τεράστιο κίνδυνο. Η αλλαγή ρότας και η αμφισβήτηση των συνεργασιών μας με ΗΠΑ και Ισραήλ είναι συνταγή καταστροφής. Της μεγαλύτερης ίσως που έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος. Ο καθένας, λοιπόν, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Θανάσης Μαυρίδης

