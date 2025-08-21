Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Πέμπτη τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που, όπως είπε, είχε επιτευχθεί στη Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την περασμένη εβδομάδα στην Αλάσκα σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από την επίλυση των «βαθιών αιτίων» του πολέμου, όπως τα αποκαλεί η Ρωσία, είπε.

Επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες της Ρωσίας για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ευρωπαϊκή συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας.

Οποιαδήποτε ιδέες που αποκλίνουν από αυτές που έθεσε η Ρωσία στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη το 2022 είναι απέλπιδες, είπε.

Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι;

Σχετικά με το ενδεχόμενος μιας συνάντησης των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανέφερε πως ο Πούτιν «έχει επανειλημένα δήλωσει πως είναι έτοιμος για συνάντηση» με τον Ουκρανό ομόλογο του.

Υυπάρχουν ορισμένα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν από την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης, πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Υπενθυμίζεται πως η Μόσχα έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι το ζήτημα της νομιμότητας θα πρέπει να επιλυθεί πριν η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.