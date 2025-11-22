Η χθεσινή ημέρα ήταν μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την Ουκρανία, στις περισσότερες από 1.300 ημέρες που βρίσκεται σε πόλεμο. Παρόλα αυτά, η χώρα, αλλά και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της μοιάζουν αιφνιδιασμένοι, συγκρατημένοι και σκεπτικοί.

Ο λόγος για την πρόταση 28 σημείων, ή αλλιώς το ειρηνευτικό σχέδιο που συντάχθηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους και δημοσιεύθηκε μόλις χθες.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, βρετανικά μέσα ενημέρωσης δεν βλέπουν ιδιαίτερα αισιόδοξα τις εξελίξεις.

Οι FT αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι «πιέζεται» για μία συμφωνία ειρήνης, ενώ άρθρα γνώμης τονίζουν ότι δεν είναι γνωστό πόσα περιθώρια έχει για να αρνηθεί το σχέδιο.

Παράλληλα, ο Guardian παρουσιάζει «προσεκτικές» τις δηλώσεις του Ζελένσκι και κάνει λόγο για «επώδυνες παραχωρήσεις».

Παραχώρηση εδαφών, μείωση στρατού και διαγραφή νατοϊκού «ονείρου

Τι συμπεριλαμβάνει όμως η πρόταση των 28 σημείων; Μέχρι στιγμής μοιάζει να ικανοποιεί βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Μεταξύ άλλων, η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει μεγάλα τμήματα εδάφους, στις περιοχές της Κριμαίας, Λουχάνσκ και Ντονέσκ, οι οποίες θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές». Ενώ, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο Ντονέσκ, η οποία θα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, πρέπει να δεσμευθεί ότι θα μειώσει το μέγεθος του στρατού της, αλλά και να άρει σιγά-σιγά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στη Μόσχα.

Μια ακόμα σημαντική υποχώρηση είναι να εγκαταλείψει τις βλέψεις της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που σύμφωνα με το Bloomberg θα πρέπει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της.

Επίσης, η Ουκρανία θα πρέπει να προχωρήσει σε εκλογές μέσα στις επόμενες 100 ημέρες, ενώ η Ρωσία θα μπει ξανά στους G8, μετά την αποχώρησή της το 2014 και την επίθεση στην Κριμαία.

Άμεσες και με αρνητική χροιά οι αντιδράσεις

Πολλές από τις προτάσεις είχαν απορριφθεί εντόνως στο παρελθόν, τόσο από την Ουκρανία όσο και από τους συμμάχους της.

Μόλις χθες, ο Κιρ Στάρμερ τόνισε στον Bloomberg ότι «το μέλλον της Ουκρανίας πρέπει να καθοριστεί από την Ουκρανία και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτή την αρχή που στηρίζει τη δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θέλουμε όλοι μας».

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συζητήσει με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, δηλώνοντας μέχρι στιγμής ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να φέρει μια «αξιοπρεπή ειρήνη» με «σεβασμό για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μας».