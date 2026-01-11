Δύο οι συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες - Δεν συμφώνησαν σε κοινή εκπροσώπηση τα μπλόκα

Δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τελικά την Τρίτη μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αγροτών.

Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη, επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στις 13:00 την Τρίτη η συνάντηση των αγροτών με τον Κυρ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Στις 13:00 την Τρίτη οριστικοποιήθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι αγρότες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

«Κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση των αγροτών» σημείωσαν χαρακτηριστικά και προειδοποίησαν πώς αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση τότε θα αντιδράσουν δυναμικά μετά από αυτή.

Την ίδια στιγμή διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Π. Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα - Διεκδικούμε ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης

«Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε το διάλογο και ποτέ δεν μετακινηθήκαμε από αυτή μας τη θέση. Όμως δεν βάλαμε «νερό στο κρασί μας» σε δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέραν των αντοχών και των ορίων της οικονομίας, γιατί οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω για τους αγρότες θα έπρεπε να το πληρώσουν οι πολίτες με παραπάνω φόρους -και αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων- και το δεύτερο ότι διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει. Πιο σημαντικό από το γεγονός ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις» τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός: γιατί, αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της ΕΕ και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο. Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι "πληρώνουν το μάρμαρο"» προσθέτει.

Εκτιμά ότι είναι δικαιολογημένα τα παράπονα των πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν όλο αυτό το διάστημα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σημειώνει πως «για περίπου ένα μήνα, στην προσπάθεια να εκτονωθεί μια δύσκολη κατάσταση, πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη και οφείλουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους ζητήσουμε συγγνώμη».

Πηγή: Eurokinissi

Άλ. Σδούκου για αγρότες: Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αλλά στοχευμένα μέτρα

Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνεντεύξη στο MEGA σημείωσε ότι οι πολύμηνες κινητοποιήσεις δοκίμασαν τόσο τις αντοχές των αγροτών όσο και της κοινωνίας συνολικά. Όπως ανέφερε, «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δυσκολία να είσαι στο δρόμο για να υποστηρίξεις τις διεκδικήσεις σου», υπογράμμισε όμως ότι «και η ταλαιπωρία πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αόριστον, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία».

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε από την πρώτη στιγμή τον διάλογο, όχι για την εικόνα, αλλά για την ουσία.«Δεν μας ενδιαφέρει το φαίνεσθαι, μας ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση κάλεσε εξαρχής τους αγρότες σε «συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, το κόστος παραγωγής, την ενέργεια και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών». Η κυβέρνηση «επιδιώκει να λύνει τα προβλήματα» με τρόπο ουσιαστικό μακριά από τις επικοινωνιακές ευκολίες των συνθημάτων όπως «η αντιπολίτευση που υιοθετεί άκριτα οποιοδήποτε αίτημα».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η βασική αιτία που οδήγησε τους αγρότες σε κινητοποιήσεις, η καθυστέρηση των πληρωμών δηλαδή, δεν υφίσταται. Οι πληρωμές έγιναν και μάλιστα δόθηκαν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά». Έκανε δε σαφές ότι «η κυβέρνηση κινήθηκε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε αρχές του φθινοπώρου, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ακριβώς όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις Βρυξέλλες».

Αναφερόμενη στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι τέθηκαν 27 αιτήματα, εκ των οποίων «τα 20 έχουν ικανοποιηθεί ή δρομολογούνται, όπως αναλυτικά παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί και ο αντιπρόεδρος». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, «ότι ορισμένα αιτήματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν είτε γιατί αντιβαίνουν βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε γιατί το δημοσιονομικό κόστος είναι υπέρογκο» όπως για παράδειγμα ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων που αγγίζει τα 3,6 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε επίσης ότι «η νομοθετημένη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ανατραπεί» καθώς αφενός αφορά ζήτημα διαφάνειας και αφετέρου είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα για το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, τόνισε ότι «στην Ελλάδα βρίσκεται σε προνομιακό επίπεδο, ακόμη και αν κάποιος κάνει μια πανευρωπαϊκή σύγκριση». Σε σχέση με αιτήματα όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και η πλήρης αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ υπενθύμισε ότι για το πρώτο η κυβέρνηση «ικανοποιεί το αίτημα των αγροτών με ένα σχέδιο για αφορολόγητο στην αντλία», ενώ για τις αποζημιώσεις ότι αυτές θα ανέρχονται πλέον στο 100%. Σημείωσε όμως ότι όλα τα αιτήματα που υπάρχουν κάθε φορά «εξετάζονται με βάση τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας, χωρίς ανέφικτες υποσχέσεις».

Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η μετάβαση από μια λογική απλής επιδότησης σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης». Όπως είπε, «ο πρωτογενής τομέας πρέπει να γίνει πιο παραγωγικός, πιο ανταγωνιστικός και πιο εξωστρεφής, με έμφαση στη συνεργασία, την καινοτομία και τις επενδύσεις», τόνισε πως «πρέπει να φύγουμε από μια λογική απλών επιδοτήσεων και να πάμε σε μια λογική επιχειρηματικότητας, όπου θα παράγουμε, θα τυποποιούμε αλλά και θα εξάγουμε», κάτι που θα ωφελήσει τον αγροτικό κόσμο, αλλά και τους καταναλωτές.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν σημαντικά, από 6,6 δισ. ευρώ το 2019 σε 11,27 δισ. ευρώ το 2024», στοιχείο που καταδεικνύει την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, σημείωσε ότι «καταγράφεται ουσιαστική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, με αύξηση των νέων αγροτών κατά 37.500, ενώ το ποσοστό των αγροτών έως 39 ετών ενισχύθηκε από 20% το 2019 σε 24% το 2024». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυναμική των συλλογικών σχημάτων, επισημαίνοντας ότι «οι συνεταιρισμοί αυξήθηκαν κατά 34%, από 819 το 2019 σε περίπου 1.100 σήμερα».

Όπως κατέληξε, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι έχει γίνει πρόοδος, χωρίς όμως να λέμε ότι αυτό είναι αρκετό, καθώς απαιτείται συνέχεια και εντατικοποίηση των πολιτικών που στηρίζουν τη φορολογική ελάφρυνση, τη συμβολαιακή γεωργία, την ενίσχυση των συνεταιρισμών και τις επενδύσεις στην «έξυπνη γεωργία», ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει ακόμη πιο βιώσιμος και ανταγωνιστικός.