Στις 13:00 την Τρίτη η συνάντηση των αγροτών με τον Κυρ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Στις 13:00 οριστικοποιήθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι αγρότες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

«Κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση των αγροτών» σημείωσαν χαρακτηριστικά και προειδοποίησαν πώς αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση τότε θα αντιδράσουν δυναμικά μετά από αυτή.

Την ίδια στιγμή διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των μπλόκων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στο μεταξύ, συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας προκειμένου να ορίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι αγρότες έχουν ορίσει δύο επιτροπές (μία αγροτών και μία κτηνοτρόφων) και περιμένουν απαντήσεις για το αν ο πρωθυπουργός θα τους δεχθεί όλους μαζί ή αν θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις. Την ίδια ώρα διαμηνύουν πως αν δεν μείνουν ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της συνάντησης θα απαντήσουν με κλιμάκωση της κινητοποίησης. Μέσα στα σενάρια κλιμάκωσης είναι και η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.

Οι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας στη συνάντηση είναι ο Ρίζος Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης. Το μπλόκο Τρικάλων θα εκπροσωπήσει ο Παύλος Σπυρόπουλος.