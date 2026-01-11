Π. Μαρινάκης: Η δεκαετία Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ μέσα από την ιδρυτική της διακήρυξη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο με τίτλο: «Η δεκαετία Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ μέσα από την ιδρυτική της διακήρυξη» που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» επισημαίνει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε εγκαίρως την ανάγκη της συνεχούς «αιμοδοσίας» της παράταξης από υγιείς δυνάμεις, από τη δεξιά και το κέντρο μέχρι την κεντροαριστερά, από ανθρώπους που σέβονται την ιδεολογία και τις αρχές της για να προσθέσουν τις δυνάμεις τους».









Η δεκαετία Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ μέσα από την ιδρυτική της διακήρυξη

Δέκα χρόνια πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Την οδήγησε στην κυβέρνηση για δύο συνεχόμενες τετραετίες και μάλιστα με υψηλά ποσοστά, αφού την μετέτρεψε ξανά σε κυρίαρχη δύναμη, κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά.

Είναι, λοιπόν, μια καλή ημέρα για να θυμηθούμε όλοι μας και μάλιστα όσοι προερχόμαστε από τα σπλάχνα της παράταξης πώς φτάσαμε ως εδώ. Να κάνουμε μια δίκαιη αποτίμηση και κυρίως να αναλογιστούμε πόσο πιστή παρέμεινε στις αρχές της η Νέα Δημοκρατία επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χάσαμε, μήπως, τον μπούσουλα; Απομακρυνθήκαμε, άραγε, από τις αρχές του ιδρυτή μας Κωνσταντίνου Καραμανλή; Ο ίδιος έλεγε στην ιδρυτική διακήρυξη του 1974: «Εθεώρησα καθήκον μου να δημιουργήσω μιαν ευρεία και ζωντανή πολιτική παράταξη - την Νέα Δημοκρατία».

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής οραματίστηκε μια Νέα Δημοκρατία που «θα ανανεώνεται διαρκώς από τις νέες δυνάμεις της χώρας, τις οποίες θεωρεί πάντα προνομιούχες, γιατί εμφανίζουν αμεσώτερα τον παλμό της εποχής μας». Μια ΝΔ που «επιλέγει και συντηρεί από την παράδοση μόνον όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα. Και προχωρεί διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες».

Το αίτημα αυτό παραμένει απολύτως επίκαιρο και σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε εγκαίρως την ανάγκη της συνεχούς «αιμοδοσίας» της παράταξης από υγιείς δυνάμεις, από τη δεξιά και το κέντρο μέχρι την κεντροαριστερά, από ανθρώπους που σέβονται την ιδεολογία και τις αρχές της για να προσθέσουν τις δυνάμεις τους. Η διεύρυνση είναι δύναμη, όχι αδυναμία και συστατικό της ΝΔ από την ίδια την φυσιογνωμία και την ίδρυσή της. Η ΝΔ μεγαλώνει, χωρίς να αλλοιώνεται. Παραμένει ανοιχτή στις μεταρρυθμίσεις, με τόλμη και ανοιχτούς ορίζοντες στις σύγχρονες προκλήσεις. Τα φοβικά σύνδρομα του περίκλειστου κόμματος θα την καταδίκαζαν σε μαρασμό.

Παραμένει φιλελεύθερη παράταξη η Νέα Δημοκρατία;

«Η ελεύθερη οικονομία στην οποία πιστεύει η Νέα Δημοκρατία δεν ημπορεί να αποκλείσει την διεύρυνση του οικονομικού τομέως τον οποίο ελέγχει το κράτος. Και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρυτέρων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του» γράφει η ιδρυτική μας διακήρυξη.

Όχι μόνο διατηρεί τον ταυτοτικό της χαρακτήρα του φιλελεύθερου οραματικού κόμματος, αλλά τον μπόλιασε με πράξεις. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούμε συστηματικά ως κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα το αποδεικνύουν. Το δείξαμε με την ψηφιοποίηση του Κράτους, το αποδείξαμε με τους 83 φόρους που μειώσαμε για να ανακουφίσουμε το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων και από την επιλογή μας να δώσουμε αυξήσεις μέσω φοροελαφρύνσεων σε νέους και οικογένειες με παιδιά.

Είναι κοινωνικά ευαίσθητη παράταξη η ΝΔ αυτής της δεκαετίας; Οι εποχές που κάποιοι ιδεολογικοί χώροι μονοπωλούσαν την κοινωνική ευαισθησία πέρασαν ανεπιστρεπτί. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε στην πράξη την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προοδευτικής πολιτικής. Το αποδεικνύουν οι πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας που δημιουργήσαμε - και μάλιστα πιο καλοπληρωμένες. Το αποδεικνύει το γεγονός ότι ρίξαμε την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά 17 ετών, αλλά και στις πιο ευαίσθητες ομάδες: τις γυναίκες και τους νέους. Το δείχνουν τα χρήματα που εξασφαλίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από τα Ευρωπαϊκά ταμεία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά - και τα καταφέραμε- αλλά και οι παρεμβάσεις που κάναμε πανευρωπαϊκά για να πέσουν οι τιμές ενέργειας.

Υπηρετεί η ΝΔ ανά τα έτη τα εθνικά μας συμφέροντα; Έχει καταστήσει την Ελλάδα «ισχυρή και απρόβλητη με εκσυγχρονισμένες τις Ένοπλες δυνάμεις» όπως διακήρυττε ο Κ. Καραμανλής; Σε καιρούς με απρόβλεπτες γεωπολιτικές αναταράξεις, η πατρίδα μας έχει γίνει πόλος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχει θωρακιστεί αμυντικά σε αέρα, θάλασσα και στεριά. Από τα υπερσύγχρονα F35 που παραλαμβάνουμε μέχρι τα αναβαθμισμένα F16 και από τις φρεγάτες Belharra μέχρι την ατζέντα 2030 με την ενίσχυση του Στρατού Ξηράς.

Η Ελλάδα μεγάλωσε, για πρώτη φορά από το 1947, με την επέκταση των χωρικών υδάτων μας στο Ιόνιο, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και με τις συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. Μετατρέπεται σε πολύτιμο ενεργειακό κόμβο μέσα από τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG, τη συμμετοχή της Chevron στις έρευνες νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο για υδρογονάνθρακες. Η κρίση στον Έβρο με τον υβριδικό πόλεμο που δεχθήκαμε στο μεταναστευτικό, απέδειξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αστειεύεται. Η ιστορική του ομιλία στο Κονγκρέσο, όπου χειροκροτήθηκε από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, οι παρεμβάσεις μας στην ΕΕ και οι στρατηγικές συμμαχίες με ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία, έδειξαν ότι ο ρεαλισμός, η τόλμη και η διπλωματική ισχύς της χώρας μας γίνεται διεθνώς σεβαστή.

Δικαίωσε η ΝΔ επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη τα οράματα και τους διαχρονικούς αγώνες ολόκληρων γενεών και ιδίως της νεολαίας μας; Η ιστορική μεταρρύθμιση της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, το γεγονός ότι κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η διαγραφή 309.000 «αιώνιων φοιτητών», το γεγονός ότι έχουμε φέτος 30% περισσότερη χρηματοδότηση στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και καμία ενεργή κατάληψη, δείχνουν ότι οι αγώνες δεν πήγαν χαμένοι. Το αυτονόητο νίκησε τις ιδεοληψίες και δικαίωσε όλους εμάς.

Αυτά τα 10 χρόνια, έγιναν προφανώς και λάθη που στεναχώρησαν και πλήγωσαν τη βάση μας. Τα αφουγκραζόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο να γκρεμίσουμε τη μεγάλη εικόνα. Που δεν είναι άλλη από τις συλλογικές κατακτήσεις μιας ολόκληρης παράταξης που πάει τη χώρα μπροστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε έγκαιρα αυτό που άλλοι κομματικοί σχηματισμοί και παρατάξεις δεν έχουν καταλάβει ακόμη - γι' αυτό και παραμένουν καθηλωμένοι σε μονοψήφια νούμερα: Ότι μετά το τέλος των ψευδαισθήσεων και των ιδεολογικών αγκυλώσεων, στη χώρα μας είναι άλλα τα κυρίαρχα διλήμματα: Η Ελλάδα θα πάει μπροστά ή θα μείνει πίσω; Και σε αυτό το ερώτημα απαντάμε καθημερινά, όλοι εμείς στη Νέα Δημοκρατία με θετικό πρόσημο και με πράξεις».