Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες χαρακωμάτων

Τα αποτελέσματα και οι επενδυτικές παρουσιάσεις των εισηγμένων εταιριών συγκράτησαν τις εισαγόμενες πιέσεις της εβδομάδας που πέρασε, με τον Γενικό Δείκτη να εμφανίζει οριακή μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή. Η κερδοφορία των εταιριών του Ομίλου Βιοχάλκο, των διυλιστηρίων και της ΔΕΗ μετατόπισε ανοδικά τα συνολικά μεγέθη των εισηγμένων, και πλέον — στις 35 εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα — η τάση στα λειτουργικά κέρδη δείχνει αύξηση 12,5%, φτάνοντας τα 6,9 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εμφανίζουν άνοδο 17,6% στα 6,6 δισ. ευρώ αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μια νέα χρονιά ορόσημο στα εταιρικά κέρδη.

Παράλληλα, ο αριθμός των εταιριών που προχώρησαν ή θα προχωρήσουν φέτος σε προμερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου κατά το δ’ τρίμηνο του 2025 και το α’ τρίμηνο του 2026 ανέρχεται πλέον σε 18, με συνολικές χρηματικές διανομές 1 δισ. ευρώ. Οι επιδόσεις ρεκόρ δεν πέρασαν απαρατήρητες· δημιούργησαν στοχευμένο επενδυτικό ενδιαφέρον και αντιστάθμισαν τις πιέσεις σε εταιρίες που είτε βρίσκονται σε μεταβατικό επιχειρηματικό στάδιο είτε έχουν, προς το παρόν, εξαντλήσει τη σχετική ειδησεογραφία τους. Το ίδιο το Χρηματιστήριο εισέρχεται σε μια νέα φάση από την περασμένη Τετάρτη, εξέλιξη της οποίας οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως από την Αγορά.

Στις ΗΠΑ οι μετοχές έχουν πιεστεί αισθητά για πρώτη φορά μετά την έντονη διακύμανση του Απριλίου, με τον S&P 500 να καταγράφει τον Νοέμβριο πτώση άνω του 4%. Με το 90% των εταιριών να έχει ανακοινώσει μεγέθη γ’ τριμήνου (+8% έσοδα, +14,8% κέρδη), η προσοχή στρέφεται πλέον στην καταναλωτική δαπάνη, ειδικά ενόψει της εορταστικής περιόδου αγορών (Black Friday, Cyber Monday), η οποία θα αποτελέσει ένα πραγματικό τεστ για τη δυναμική της κατανάλωσης.

Την ίδια στιγμή οι προοπτικές για τη μείωση των επιτοκίων μέσα στο Δεκέμβριο παραμένουν αβέβαιες με την πιθανότητα μείωσης 25 μονάδων βάσης πλέον να υποχωρεί στο 43% γεγονός που ενισχύει τη νευρικότητα της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη το μείγμα των παραγόντων — την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική, την καταναλωτική δαπάνη ως απρόβλεπτο παράγοντα και τις ενστάσεις που διατυπώνονται για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων των εταιριών της Τεχνητής Νοημοσύνης — η μεταβλητότητα της αγοράς φαίνεται ότι θα παραμείνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό ως το τέλος του μήνα αναμένοντας νέες πληροφορίες που θα μεταβάλλουν τη στάση των επενδυτών. Η ερχόμενη Πέμπτη είναι επίσημη αργία για τα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ ενώ την Παρασκευή η αγορά θα κλείσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδος).

Διαγραμματικά, η ένταση της μεταβλητότητας αυξήθηκε καθώς ο Γενικός Δείκτης υπερέβη το τεχνικό ζητούμενο των 2.030 μονάδων χωρίς ωστόσο να πάρει αποστάσεις από τα κομβικά επίπεδα αλλαγής της τάσης που θα επέτρεπαν μια εκτίμηση διαφυγής από τη συσσώρευση που εξελίσσεται πέριξ των 2.000 μονάδων. Οι εφαπτόμενοι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών έχουν δημιουργήσει ένα ιδεατό όρυγμα στο οποίο αγοραστές και πωλητές προσπαθούν να αποκτήσουν το πλεονέκτημα, αλλάζοντας τέσσερις φορές από τις αρχές Νοεμβρίου την κατεύθυνση της τάσης χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σπρώξουν το Γενικό Δείκτη μακριά από την εν λόγω ζώνη τιμών.

Παραμένει επομένως αρκετά παρακινδυνευμένη κάποια εκτίμηση στην κατεύθυνση της αγοράς όσο οι τιμές βρίσκονται στην «no man’s land» εν προκειμένω στην περιοχή μεταξύ 2.020 – 2.060 μονάδων με τους αγοραστές στο κλείσιμο της Παρασκευής να έχουν αποφύγει μια τακτική ήττα συγκρατώντας οριακά το μέτωπο στήριξης και τους πωλητές να παραμένουν σε επιφυλακή για την επόμενη ευκαιρία πίεσης – πιθανόν από το εξωτερικό - προς τα τοπικά χαμηλά των 1.949 μονάδων.