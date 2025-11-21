Ασφυκτική είναι η πίεση της Ουάσινγκτον στο Κίεβο μετά το τελεσίγραφο που έβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το οποίο λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποδεχθεί το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, σε μια πρώτη αντίδραση, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε πως «είμαστε έτοιμοι για λύση», ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για «δίλημμα» καθώς η χώρα του «είτε θα χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News την Παρασκευή τόνισε ότι η 27η Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, είναι «η κατάλληλη στιγμή» προκειμένου η Ουκρανία να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Όπως αναφέρει το BBC, ο Τραμπ στη συνέντευξή του ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμμετέχουν για έναν και μόνο λόγο: θέλουμε να σταματήσουν οι δολοφονίες».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ λέει ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους», πρόσθεσε. «Υποβάλλονται σε τιμωρία».

Πούτιν: Έλαβα το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ - Είμαστε έτοιμοι για λύση

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την εκτίμηση πως το σχέδιο που προτείνουν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία μπορεί «να χρησιμεύσει ως βάση για μια οριστική διευθέτηση» του πολέμου, απειλώντας, όμως, να καταλάβει περισσότερα εδάφη εάν το Κίεβο το απορρίψει.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, όμως αυτό το σχέδιο δεν συζητήθηκε μαζί μας λεπτομερώς», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση.

«Είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα με ειρηνικά μέσα. Εντούτοις, αυτό απαιτεί σίγουρα μια διεξοδική συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου που προτείνεται. Είμαστε έτοιμοι για αυτό», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, δεν συζητήθηκε μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον παρά μόνο «σε γενικές γραμμές», με τους Αμερικανούς να έχουν ζητήσει από τους Ρώσους να «κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, να επιδείξουν ευελιξία».

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τελεσίγραφο Τραμπ: Περιμένω την απάντηση του Ζελένσκι έως τις 27 Νοεμβρίου

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό ανέφερε ότι η χώρα του βρίσκεται σε δίλημμα αναφορικά με την αποδοχή ή μη του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς είτε θα χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της.

«Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή - είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπόψη του Κιέβου ένα σχέδιο 28 σημείων που απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός της και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς – σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το Kοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας»

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων. Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν αύριο, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Βανς και Ρούτε

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος το βράδυ της Παρασκευής επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Μετά την επικοινωνία με τον Ρούτε έγραψε στο X ότι «συζητήσαμε τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και το σχέδιο που πρότεινε η αμερικανική πλευρά» και σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε την επιτυχία. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα».

Νωρίτερα, αφότου μίλησε με τον Βανς ο Ζελένσκι δήλωσε στο X ότι η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων για να προχωρήσει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο της χώρας του με τη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, ώστε ο δρόμος προς την ειρήνη να καταστεί πραγματικά εφικτός», είπε στο X μετά από τη σχεδόν μιας ώρας συνομιλία.

«Η Ουκρανία πάντα σεβάστηκε και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματιστεί η αιματοχυσία, και βλέπουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση θετικά».

«Ασφυκτική» πίεση Τραμπ να υπογραφεί το ειρηνευτικό σχέδιο έως τις 27 Νοεμβρίου

Οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχτεί το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Μία από τις πηγές, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών του Κιέβου θα ληφθούν υπόψη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X.

Η Ουάσιγκτον παρουσίασε στην Ουκρανία ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο υποστηρίζει ορισμένες από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης επιπλέον εδαφών από το Κίεβο, του περιορισμού του μεγέθους του στρατού του και της απαγόρευσης της ένταξής του στο ΝΑΤΟ.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το Κίεβο δέχεται μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσιγκτον σε σχέση με προηγούμενες ειρηνευτικές συζητήσεις και ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη.

Μια αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού στρατού συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη για να συζητήσουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του στρατού που ταξίδευαν με την αντιπροσωπεία χαρακτήρισαν τη συνάντηση επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ: Ακλόνητη η στήριξή μας στον Ζελένσκι

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ Κίεβο και Μόσχα εξετάζουν τα αμερικανικά σχέδια ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στην άμυνα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας συμφώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν ικανές να υπερασπίζονται την κυριαρχία της χώρας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι για τη συνεχή και πλήρη στήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν «τη διασφάλιση των ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα», επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει «αφετηρία» για οποιαδήποτε συζήτηση περί εδαφικών ζητημάτων.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι τόνισαν πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία «που επηρεάζει ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ» απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή «συναίνεση μεταξύ των συμμάχων».

Επίσης, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ιδίως τη δέσμευση στην κυριαρχία της χώρας και την προθυμία να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις.

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επαφής του με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, μέσω της οποίας τονίζει «ευγνωμοσύνη του για την ειλικρινή υποστήριξή τους» προς τη χώρα του.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι συζήτησαν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ συμπλήρωσε ότι εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμο και ότι εξετάζει το έγγραφο που έχουν ετοιμάσει.

Ουκρανία και ευρωπαϊκές δυνάμεις ετοιμάζουν αντίπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία συνεργάζονται για την κατάρτιση μιας αντίπροτασης στο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αντίπροταση πιθανότατα θα περιλαμβάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.