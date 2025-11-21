Υπό πίεση ο Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Τι κερδίζουν και τι χάνουν Μόσχα και Κίεβο

Υπό σοβαρές πιέσεις βρίσκεται το Κίεβο, καθώς η πρόταση που υπέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς - θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, κατά το σχέδιο 28 σημείων, οι δυο πλευρές θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη, ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία.

Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής το RIA, ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μετέδωσε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι έλαβε το αμερικανο-ρωσικό προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει σαρωτικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

The American side presented points of a plan to end the war—their vision. I outlined our key principles. We agreed that our teams will work on the points to ensure it’s all genuine.



We're geared up for clear and honest work—Ukraine, the U.S., our European and global partners. pic.twitter.com/DscaCBg4vW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Τραμπ, τονίζοντας πως το Κίεβο δεν θα παρεμποδίσει καμία διπλωματική προσπάθεια.

Μάλιστα, στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη» και ότι δεν θα υπάρξουν «απερίσκεπτες δηλώσεις» από την πλευρά της κυβέρνησης. «Ο βασικός στόχος είναι μια εποικοδομητική διπλωματική διαδικασία με τις ΗΠΑ και όλους τους εταίρους μας», είπε, σημειώνοντας πως είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη.

Guardian: Σημεία - «κλειδιά» του σχεδίου για την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, το 28 σημείων προσχέδιο, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο Guardian συντάχθηκε από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους χωρίς διαβούλευση με το Κίεβο, περιλαμβάνει:

Παραίτηση της Ουκρανίας από την Κριμαία και το Ντονμπάς.

Πάγωμα των γραμμών του μετώπου σε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Περιορισμό του ουκρανικού στρατού στους 600.000 άνδρες.

Δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.

Απαγόρευση παρουσίας ξένων στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

Σταθμεύσεις ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών στην Πολωνία για την αεράμυνα της Ουκρανίας.

Δέσμευση 100 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σταδιακή επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία και μελλοντική άρση κυρώσεων

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσίασε το Nexta, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine



A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝:



1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Το σχέδιο έχει εδαφικά και στρατιωτικά θέματα καθώς και οικονομικά μέτρα που έχουν στόχο την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της Ρωσίας σε διεθνές επίπεδο.Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:

Εδαφικά Ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως μέρος της Ρωσίας.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς.

Κάποια εδάφη γίνονται αποστρατικοποιημένες ζώνες ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας

Στρατιωτικές Συμφωνίες

Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας.

Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά μέτρα και ανάπτυξη της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

100 δισεκατομμύρια δολάρια από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται για την ανασυγκρότηση της

Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Η Ευρώπη συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Άλλα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτούν κοινά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας.

Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Τι θα συμβεί με τη Ρωσία

Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά.

Επιστρέφει στην G8.

Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ενέργεια και Ειδικές Εγκαταστάσεις

Ενέργεια και ειδικές εγκαταστάσεις

Ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την ηλεκτρική ενέργεια να μοιράζεται 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας

Ζελένσκι: Ζητεί «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε χθες Πέμπτη μια «αξιοπρεπή» ειρηνευτική συμφωνία για τη χώρα του, μετά τη συνάντηση που είχε στο Κίεβο με κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ο οποίος του παρουσίασε το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να πει ότι καταλύουμε τη διπλωματία (…) Μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία, στους όρους της οποίας θα γίνονται σεβαστές η ανεξαρτησία μας, η εθνικής μας κυριαρχία και η αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη συνάντησή του ουκρανού προέδρου με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.