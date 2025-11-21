Έρχεται καταιγίδα στις αγορές;

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που τις περισσότερες φορές αντανακλά νευρικότητα και βαρύ κλίμα βίωσε η Wall Street στις συναλλαγές της Πέμπτης. Με απόλυτο συγχρονισμό, ξεκάθαρη κατεύθυνση αλλά καθόλου ξεκάθαρη αιτία, οι δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης έπεσαν θύμα της μεγαλύτερης αντιστροφής τάσης που έχει σημειωθεί μέσα σε μία ημέρα από την 8η Απριλίου.

Αρχικά η άνοδος της ανεργίας στις ΗΠΑ έδειξε να… σώζει την παρτίδα για τα χρηματιστήρια. Καθώς διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία τα αρνητικά νέα για την οικονομία μεταφράζονται σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και επομένως σε φθηνότερο χρήμα, οι αγορές σχεδόν πανηγύριζαν με κέρδη έως και άνω του 2%.

Είχαν προηγηθεί και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia και κάπως έτσι όλοι πίστεψαν ότι η τετραήμερη πτώση, που οδήγησε σε απώλειες έως και 5% τους Nasdaq και S&P 500, ήταν απλώς μία «μπόρα» για τις αγορές.

Τα καθυστερημένα – εξαιτίας του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown στα χρονικά – στοιχεία έδειξαν άνοδο της ανεργίας τον Σεπτέμβριο, στο 4,4% από 4,3% τον Αύγουστο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πολυτιμότερη εισηγμένη των παγκόσμιων αγορών Nvidia, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών με τον πιο πειστικό τρόπο των τελευταίων δύο ετών, λειτούργησαν ως… βάλσαμο για τις αγορές.

Βλέπετε, η εικόνα της αγοράς εργασίας ενισχύει τα επιχειρήματα στελεχών της Fed, όπως του Κρίστοφερ Γουόλερ, υπέρ μίας νέας μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Δεκεμβρίου.

Ακόμα και πριν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο Γουόλερ τόνιζε ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώνονται και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό μετριάζονται, σε μία συνθήκη που επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να συνεχίσει τη νομισματική χαλάρωση και τον Δεκέμβριο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Γουόλερ δεν είναι ένα απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, αλλά από τους επικρατέστερους για να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο του 2026.

Στη συνέχεια, ωστόσο, το κλίμα άλλαξε, οι πωλητές κυριάρχησαν με μαζικό τρόπο και φτάσαμε στο σημείο ο Nasdaq να κλείνει με απώλειες 2,15%, ο S&P 500 με πτώση 1,56% και ο δείκτης μεταβλητότητας VIX να εκτινάσσεται σε ποσοστό άνω του 11%.

Η αιτία της απότομης αλλαγής κλίματος δεν είναι σαφής και οι αναλυτές στέκονται στα ακόλουθα ερωτήματα:

Καλό το ράλι, αλλά τι θα γίνει με τη «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης; Και αν η Fed παγώσει τις μειώσεις όσο ο Πάουελ παραμένει στο τιμόνι; Τι θα συμβεί αν τεθεί εν αμφιβόλω η ανεξαρτησία της Fed στην περίπτωση που ο επόμενος επικεφαλής χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική περισσότερο απ’ ότι χρειάζεται προκειμένου να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο;

Μέχρι να βρεθούν απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα, υπάρχει ένα στοιχείο που ίσως αντικατοπτρίζει τον μεγαλύτερο φόβο των επενδυτών, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει την τάση καθοριστικά. Ο φόβος αυτός σχετίζεται με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αμερικανική οικονομία, πριν μάλιστα γίνει πλήρως αισθητός ο αντίκτυπος των δασμών.

Σύμφωνα με το MarketWatch, που επικαλείται στοιχεία της Bespoke Investment Group και της FactSet, οι δύο βασικοί καταναλωτικοί κλάδοι του S&P 500 σημειώνουν από τις χειρότερες χρηματιστηριακές επιδόσεις. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο ήταν το 1990.

Ο κλάδος διαρκών καταναλωτικών αγαθών καταγράφει απώλειες 2,38% και ο κλάδος βασικών καταναλωτικών αγαθών παραμένει σχεδόν αμετάβλητος μέσα στο 2025, την ώρα που ο S&P 500 ενισχύεται κατά 11%. Αυτό ίσως υποδηλώνει ότι οι επενδυτές φοβούνται πως ο βασικός πυλώνας της αμερικανικής οικονομίας, η ανθεκτικότητα των νοικοκυρών και της κατανάλωσης, εμφανίζει σοβαρές ρωγμές.

Είναι ο ίδιος λόγος που κάνει τον Γουόλερ να μην ανησυχεί για τον πληθωρισμό και να τάσσεται υπέρ της περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων, από τη στιγμή που εκτιμά ότι τα υψηλά επιτόκια έχουν επηρεάσει σε επικίνδυνο βαθμό την καταναλωτική δαπάνη.

Μετά τη νέα «μπόρα» της Πέμπτης, οι S&P 500 και Nasdaq βρίσκονται περίπου 5,1% χαμηλότερα από τα ιστορικά τους υψηλά που κατέγραψαν την 28η και 29η Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την κατά 34% πτώση του bitcoin – το οποίο λειτουργεί κάπως σαν δείκτης ρίσκου – κάνει πολλούς αναλυτές να βλέπουν μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα για τις αγορές.

Πάντως, η Barclays δίνει… ψήφο εμπιστοσύνης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι πρόκειται για μία τεχνολογία που πραγματικά αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού και θα αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο παγκόσμιος επικεφαλής ανάλυσης της βρετανικής τράπεζας εκτιμά ότι η AI θα αποτελέσει τον βασικό καταλύτη για τις αγορές και το 2026, όσο θα περιορίζεται ο αντίκτυπος της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι φόβοι για κατάρρευση του αφηγήματος της AI είναι υπερβολικοί και ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί για έναν ακόμη χρόνο. Για τους λόγους αυτούς η Barclays δίνει τιμή-στόχο 12μηνου για τον S&P 500 στις 7.400 μονάδες, ήτοι περίπου 13% υψηλότερα από το τρέχον επίπεδο.