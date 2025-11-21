Ο Ανάλγητος

Υπάρχουν πράγματα στην πολιτική που λέγονται και δεν γράφονται και άλλα που γράφονται και δεν λέγονται. Όταν όμως δεν έχεις επιλογές, είσαι υποχρεωμένος να ρισκάρεις. Αυτό έκανε ο Κωστής Χατζιδάκης ενώπιον των Ευρωπαίων, όταν ανέλαβε να «καθαρίσει» για τις αγροτικές επιδοτήσεις... Είναι απ’ αυτά τα παιγνίδια που οι ταβλαδόροι κλείνουν το τάβλι και λένε με αγανάκτηση ότι αυτή την παρτίδα δεν την παίζουν ούτε οι φυλακισμένοι. Ο Κωστής, όμως, έπαιξε και... κέρδισε! Να τον προσέχετε τον Κωστή. Αθόρυβος, αθόρυβος, αλλά τη δουλειά την κάνει!

Ξεπεράστηκε ο σκόπελος των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν. Το συγχωροχάρτι έφτασε από τις Βρυξέλλες και οι καρδιές των κυβερνητικών σταμάτησαν να κτυπούν τρομαγμένες. Η μπόρα πέρασε και σιγά - σιγά θα δούμε τους αμίλητους να ξαναβρίσκουν τη λαλιά τους. Η ψυχούλα του Κωστή ξέρει πως τα κατάφερε! Και εδώ που τα λέμε δεν επρόκειτο για μια κουταλιά νερό, αλλά για θεομηνία. Ο Κωστής θα διηγείται στο μέλλον στα εγγόνια του τη μικρή εισαγωγή που έκανε ενώπιον των Ευρωπαίων. Κάτι του τύπου: «Τι να λέμε τώρα, έγινε της Πόπης. Αλλά! Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα τα μαζέψουμε σε χρόνο μηδέν, όπως κάναμε και με την Οικονομία».

Σας έλεγα για την Μιλένα Αποστολάκη ότι προχθές την… έκανε κανονικά από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν εμφανίστηκε ως μάρτυρας ο πράσινος αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης, φίλος του προέδρου Νίκου, κτηνοτρόφος, δικαιούχος επιδοτήσεων κλπ. Οι ιδιότητες του μάρτυρα έχουν αξία γι' αυτό και η επανάληψη. Χθες πάντως η συντέκνισσα Μιλένα εμφανίστηκε κανονικά και πρωτοστάτησε στην ανάκριση του επονομαζόμενου και Χασάπη ή κατά κόσμον Ανδρέα Στρατάκη. Ο οποίος όλο και της θύμιζε τη δική της καταγωγή από την Κρήτη, προκαλώντας της μια τόσο δα μικρή αμηχανία. Αφού ήταν σαν να της έλεγε «δεν τα ξέρατε Μιλένα μου;».

Οι Πασόκοι της Επιτροπής δεν πήραν και πολύ καλά την εξομολόγηση του Στρατάκη ότι ήταν ΑνδρεικόΠαπανδρεϊκός κόκκαλο και ότι ενταφίασε το ΠΑΣΟΚ μόλις πέθανε ο Ανδρέας. Τον χλεύασαν ως «γένιτσαρο» θεωρώντας ότι καθάρισαν με τη δική τους ευθύνη για τη διαχρονικότητα των Χασάπηδων και των Φραπέδων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει στο απυρόβλητο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λες και δεν κυβέρνησε. Μένει η καταγγελία της Τυχεροπούλου για το πόσο εντυπωσιακά αυξήθηκε το ζωϊκό κεφάλαιο στην Κρήτη επί των ημερών της αριστερής διακυβέρνησης. Άσε που οι τοπικοί βουλευτές του κόμματος και μάλιστα οι πρωτοκλασάτοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, θα πρέπει να αισθάνονται παρεξηγημένοι. Επειδή τα ζώα αυξήθηκαν αλματωδώς και οι συγχωριανοί τους δεν τους κέρασαν μια τσικουδιά για τα χαρμόσυνα νέα. Τελευταίοι το έμαθαν. Σαν τους απατημένους συζύγους.

Μικρό Μαξίμου θυμίζει η Περιφέρεια Αττικής. Εντάξει, όχι της σημερινής εποχής, αλλά εκείνης της ένδοξης πρώτης περιόδου του επιτελικού κράτους. Του επιτελικού κράτους, βεβαίως - βεβαίως...

Αυξήθηκε κατακόρυφα ο τζίρος των ταβερνείων στην περιφέρεια, καθώς οι πολιτευτές της ΝΔ μετέφεραν εκεί τις προσυνεδριακές διεργασίες. Αυτό το συνέδριο δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πράγμα παράξενο για αυτό ειδικά το κόμμα. Αυτή η «επόμενη ημέρα» έχει κινητοποιήσει μεγάλες δυνάμεις. Τον μηχανισμό, δηλαδή, της ΔΑΠ, ο οποίος είναι και ο μόνος που είχε αντικειμενικά αυτή την δυνατότητα. Της κινητοποίησης.

Τη σημαδιακή μέρα που ο Αναστάσης άφησε τη Ζωή να πλέει μόνη της πλέον στη «βρομιά» της πολιτικής ο πατέρας Νίκος Κωνσταντόπουλος έλεγε, αυτό που δεν τολμάει να πει δεξιός για να μην τον πάρουν με τις πέτρες. Σε συνέντευξή όταν ρωτήθηκε αν κάποιοι έκαναν καριέρα στο όνομα του Πολυτεχνείου κομψότατα, περιέγραψε μυθολογήσεις και πλαστογραφίες, αποτυπώνοντας την ιστορική αλήθεια. Ότι το Πολυτεχνείο δεν έριξε καμιά χούντα, αλλά επιτάχυνε τη διαδικασία ενεργοποίησης των δυνάμεων για την ανατροπή της. Ονόματα δεν είπε, υπολήψεις δεν έθιξε, αλλά όλοι κατάλαβαν.



Ο Ανάλγητος