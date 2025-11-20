Κλίμα πόλωσης με επίκεντρο την Εξεταστική

Η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», να προσέλθει και να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πυροδότησε ένα νέο γύρο σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το κλίμα πόλωσης να εντείνεται εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές της πλειοψηφίας αποφάσισαν να παραπέμψουν στον εισαγγελέα τον μάρτυρα, διαβιβάζοντας άμεσα την υπόθεση, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη «τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου», σημειώνοντας ότι «η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία», προκειμένου να αποφανθεί εάν ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα της σιωπής όπως ο ίδιος υποστηρίζει ή αν έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας και πρέπει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του από την εξεταστική.

Η κίνηση της πλειοψηφίας προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαφωνούν και να ζητούν την βίαιη προσαγωγή του με απόφαση της ίδιας της εξεταστικής. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από τη συνεδρίαση και να καταγγέλλουν «παράβαση καθήκοντος» και απόπειρα συγκάλυψης από τη Νέα Δημοκρατία.

Η κυβέρνηση απαντά στις καταγγελίες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εξηγεί το σκεπτικό της πλειοψηφίας για παραπομπή του κ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα. Όπως υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, αν κληθεί με βίαιη προσαγωγή στην εξεταστική, με απόφαση της επιτροπής, τότε και πάλι θα μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και να μη δώσει καμία απάντηση. «Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε» τον στέλνουμε στον Εισαγγελέα για να εξετάσει αν τελείται- πολύ πιθανό να τελείται- σοβαρό ποινικό αδίκημα που είναι η απείθεια” είπε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Μαρινάκη να παραλληλίζει την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτή της Κουμουνδούρου στο παρελθόν. «Συνεχίζετε ως ΠΑΣΟΚ στον ίδιο ακριβώς ολισθηρό δρόμο να προσπαθείτε να επιβιώσετε πολιτικά» υποστήριξε και απευθυνόμενος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο έκανε λόγο για απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων.

«Η βελόνα κολλάει ή πολλές φορές πηγαίνει και προς τα κάτω, όπως λένε τα στελέχη σας, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση -δείτε που έχει φτάσει και αυτή, δημοσκοπικά και έχει χωριστεί σε 4, 5, 6 κόμματα» είπε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας την «ατζέντα» της αντιπαράθεσης. Κατηγορώντας, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα, με αναφορές στην τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε ότι «έχετε κατηγορήσει ένα ολόκληρο κόμμα, δια του Προέδρου σας, ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ και ο πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, στην πραγματικότητα δηλαδή ότι συγκαλύπτουμε ένα λαθρέμπορα, μην τα ξεχνάμε αυτά και πολλά άλλα. Ή ότι κρύβουμε βαγόνια σε ένα δυστύχημα που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Μας έχετε πει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς».

Για «κατήφορο» της πλειοψηφίας είχε κάνει λόγο ο Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την επιλογή της να προχωρήσει στη σύσταση Εξεταστικής και όχι προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπέρ της άμεσης βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη τάχθηκαν στο σύνολό τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για υπεκφυγή της πλειοψηφίας. Ο Γιώργος Ξυλούρης απέστειλε γραπτό υπόμνημα προς την εξεταστική επιτροπή, το οποίο διαβιβάστηκε στα μέλη της λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου προκειμένου να μην καταθέσει, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα.