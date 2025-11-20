Ο Καραναστάσης εγκατέλειψε την Ηνίοχο και το Ζωήλατο όχημα;

‘Η το πολιτικό «διαζύγιο» του Διαμαντή Καραναστάση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι ο ορισμός του απόλυτου πολιτικού πολιτισμού ή αποφάσισαν διάσταση για… δημοσκοπικούς λόγους, όπως πολλά ζευγάρια χωρίζουν εικονικά για την εφορία. Ο μέχρι χθες βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, στον οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χρωστάει πολλά περισσότερα γιατί ίδρυσαν μαζί το κόμμα το 2016.

Του χρωστάει την είσοδο της στη Βουλή και το καμάρι της, ότι είναι σήμερα η μοναδική πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος. Ο Δ.Καραναστάσης σχεδίασε και εκτέλεσε μαεστρικά το rebranding του 2023. Απέσυρε από την κυκλοφορία την επιθετικά τοξική περσόνα και λάνσαρε τη Ζωή με τις καρδούλες, τη μελιστάλαχτη καθησυχαστική φωνή και τη διακήρυξη ότι «η αγάπη είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Στα χείλη της έβαλε και το Χριστό, και τον Μάρτιν Λουθερ Κίνγκ και τον Γκάντι. Οι καρδιές και η αγάπη την οδήγησαν στο όνειρο: επέστρεψε στη Βουλή, κυρίως ως κάρφος στο μάτι των συντρόφων Τσίπρα κ.λπ. που την είχαν καταντήσει αποσυνάγωγο το 2015. Αντάμειψε τον άνθρωπο που της πρόσφερε το όνειρο, με μια θέση βουλευτή, με ένα «πραξικόπημα» που εξακολουθεί να βαραίνει το προεδρικό προφίλ της. Όμως κυνικά και υπολογιστικά, ο Καραναστάσης προσέφερε ότι καμία «γλυκούλα» υποψήφια άγνωστη δεν θα μπορούσε.

Χωρίζοντας στη διασταύρωση της πολιτικής και του πολιτισμού, Καραναστάσης και Κωνσταντοπούλου αντήλλαξαν υμνωδίες. Ικανές να θολώσουν τις δικαιολογίες που επικαλείται ο κ. Καραναστάσης για το… φευγιό του στη συγκεκριμένη στιγμή. « Η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά, όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά. Μέσα από το να κάνουν τους καθαρούς να απομακρυνθούν από τη βρομιά τους» δήλωσε αποχωρώντας.

Τι να του μύρισε ξαφνικά τόσο άσχημα και τόσο αιφνίδια; Πόσο κοντά αισθάνθηκε τη «βρομιά» που δεν την άντεξε άλλο; Χωρίς άλλο περιμένουμε να απαντήσει κάποια στιγμή σε αυτό. Ο ίδιος ή η Ζωη. Φεύγοντας απολογήθηκε εμμέσως και για τον τρόπο που βρέθηκε βουλευτής κατ΄ανάθεση της Ζωής. « Ο κύριος και πιο σημαντικός λόγος που αποφάσισα να είμαι στη Βουλή, μέσα σε αυτόν τον κύκλο, είναι ο Πολιτισμός» σημείωσε ο κ. Καραναστάσης.

Πολιτισμένος ήταν αδιαμφισβήτητα. Με τον Πολιτισμό όμως δεν πολυασχολήθηκε τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Στις ερωτήσεις που κατέθεσε και έχουν αναρτηθεί στο site της Πλεύσης, βρίσκονται ερωτήσεις που υπογράφει μόνος του, σχετικά με τη δημιουργία μονάδας LNG στον Παγασητικό Κόλπο ζητώντας να πληροφορηθεί « Ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου σχετικά με την ύπαρξη σταθμού υγροποιημένου αερίου εντός του Παγασητικού Κόλπου».

Ενδιαφερόταν επίσης να πληροφορηθεί για την «ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και το ρόλο των καθετοποιημένων παρόχων στο σύστημα ΑΠΕ» και την «σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 52 ανεμογεννητριών στον Δήμο Ανατολικής Σάμου». Ευαίσθητος ως δημιουργός και καλλιτέχνης έφερε κάποτε στη Βουλή και το ζήτημα «το πως μπορεί να ενσωματωθεί η έννοια της ευζωίας στη διαδικασία λήψης Αδείας Ηνιόχου και Ζωήλατου Οχήματος;»

Ερωτήσεις για τον πολιτισμό δεν έκανε, γιατί μάλλον είχε όλες τις απαντήσεις.