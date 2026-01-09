Ρωσία: Εκτόξευσε υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κατά της Ουκρανίας ως αντίποινα για την επίθεση σε κατοικία του Πούτιν

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχου στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας μαζικής νυχτερινής επίθεσης εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και εργοστασίων κατασκευής drones στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η επίθεση ήταν απάντηση σε απόπειρα επίθεσης με drone από την Ουκρανία σε μία από τις κατοικίες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το Κίεβο χαρακτήρισε «ψέμα» τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία, στην περιοχή Νόβγκοροντ της Ρωσίας.

Σημειώνεται ακόμα πως το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 36 πυραύλους και 242 drones κατά κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας κατά τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα το βράδυ της Παρασκευής.

Η ουκρανική αεροπορική άμυνα κατέρριψε 226 drones και 18 πυραύλους, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία. Στo Telegram αναφέρθηκε ότι 18 πύραυλοι και 16 drones επίθεσης χτύπησαν τους στόχους τους σε 19 τοποθεσίες.