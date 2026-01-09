Τι είναι ο πύραυλος Oreshnik, που η Ρωσία εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας;

Την Παρασκευή ήταν μόλις η δεύτερη φορά από την αρχή του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 όπου η Μόσχα εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik κατά ουκρανικών στόχων.

Η επίθεση στόχευσε αυτό που η Ρωσία αποκάλεσε κρίσιμη υποδομή στην Ουκρανία, αν και η έκταση των ζημιών δεν ήταν αμέσως σαφής.

Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε τον Oreshnik ως απάντηση σε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί απόπειρα επίθεσης με drone από την Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους σε μία από τις κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία. Η έχει διαψεύσει πως βρισκόταν πίσω από την επίθεση που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο.

Η εκτόξευση του πυραύλου έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει τη Ρωσία και την Ουκρανία να συμφωνήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Τι καθιστά ιδιαίτερο τον Oreshnik;

Το Reuters κατέγραψε ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον όπλο που βρίσκεται στο οπλοστάσιο του καθεστώτος του Πούτιν.

Ο Oreshnik, το όνομα του οποίου σημαίνει «φουντουκιά», είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος υπερηχητικής ταχύτητας μεσαίου βεληνεκούς.

Οι ειδικοί λένε ότι το καινοτόμο χαρακτηριστικό του Oreshnik είναι ότι μπορεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές ικανές να χτυπήσουν ταυτόχρονα διαφορετικούς στόχους - κάτι που συνήθως συνδέεται με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) μεγαλύτερης εμβέλειας.

Ο πύραυλος βασίζεται στον RS-26 Rubezh, τον οποίο η Ρωσία είχε αρχικά αναπτύξει ως διηπειρωτικό πύραυλο.

Όπως πολλά ρωσικά οπλικά συστήματα, είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνικές αλλά και συμβατικές κεφαλές.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε το 2024 χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά για να φτάσει στον στόχο του μετά την εκτόξευσή του από τη νότια Ρωσία και έφτασε σε ταχύτητα περίπου 13.600 χλμ/ώρα.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και ότι έχει καταστροφική δύναμη συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν είναι εξοπλισμένο με συμβατική κεφαλή. Ορισμένοι δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι υπερβολικοί.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το όπλο δεν θεωρείται ως παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης, χαρακτηρίζοντάς το πειραματικό και λέγοντας ότι η Ρωσία πιθανότατα διαθέτει μόνο λίγα τέτοια όπλα.

Από το 2024, η Ρωσία έχει θέσει τον Oreshnik σε μαζική παραγωγή και το έχει προμηθεύσει και στη σύμμαχό της Λευκορωσία.

Ο Πούτιν είχε προηγουμένως απειλήσει να χρησιμοποιήσει τον Oreshnik, μεταξύ άλλων εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο, εάν η Ουκρανία συνέχιζε να επιτίθεται στη Ρωσία με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς