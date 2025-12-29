Τραμπ για επίθεση στην οικία του Πούτιν: Είμαι πολύ θυμωμένος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε δριμύτατα τη φερόμενη ουκρανική επίθεση σε μία από τις κατοικίες του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει διαψευστεί από το Κίεβο, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ θυμωμένος».

«Ξέρετε ποιος μου μίλησε για αυτό; Ο πρόεδρος Πούτιν, νωρίς σήμερα το πρωί. Είπε ότι του επιτέθηκαν. Αυτό δεν είναι καλό. Είμαι πολύ θυμωμένος», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ ενώ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Είναι ένα πράγμα να επιτεθείς επειδή επιτίθενται. Και είναι άλλο πράγμα να επιτεθείς στο σπίτι του», πρόσθεσε.

Πούτιν σε Τραμπ: Αλλάζει η στάση της Ρωσίας μετά την επίθεση από ουκρανικά drones στην προεδρική κατοικία

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ΚΡεμλίνο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν νέα επικοινωνία τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι η στάση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αλλάζει.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η χώρα του θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τη Μόσχα, εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε επιβεβαιώσει την τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία χαρακτήρισε απλά «θετική», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο περιεχόμενό της.

«Ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες»

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία απέρριψε ως ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες, αναφέροντας ότι η Μόσχα προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τες «άλλη μια σειρά ψεμάτων».

Δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι με τέτοιες δηλώσεις η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Παράλληλα, μέσω X ο Ζελένσκι ανέφερε: «Η Ρωσία το ξανακάνει, χρησιμοποιώντας επικίνδυνες δηλώσεις για να υπονομεύσει όλα τα επιτεύγματα των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά. Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία περί «χτυπήματος σε κατοικίες» είναι μια ολοκληρωτική κατασκευή που αποσκοπεί στη δικαιολογία πρόσθετων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και της άρνησης της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Τυπικά ρωσικά ψέματα. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν ήδη στοχεύσει το Κίεβο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ουκρανία δεν κάνει βήματα που μπορούν να υπονομεύσουν τη διπλωματία. Αντιθέτως, η Ρωσία κάνει πάντα τέτοια βήματα. Αυτή είναι μία από τις πολλές διαφορές μας. Είναι κρίσιμο να μην παραμείνει ο κόσμος σιωπηλός τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπονομεύσει το έργο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης».

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Λαβρόφ: Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ότι, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι στις 28-29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Από τη μεριά του, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.