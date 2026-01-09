«Βαθαίνει» το χάος στο Ιράν: Νεκροί και τραυματίες, στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Αυστηρό μήνυμα Τραμπ κατά της Τεχεράνης

Εκτός ελέγχου βρίσκεται για 12η μέρα η κατάσταση στο Ιράν καθώς μαίνονται οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στους 45 ανέρχονται οι νεκροί από την αρχή των κινητοποιήσεων. Στις φλόγες έχουν παραδοθεί κυβερνητικά κτίρια. Αυστηρό μήνυμα Τραμπ: «Έχω ενημερώσει την ιρανική κυβέρνηση ότι εάν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές γραμμές αμέσως μετά την έναρξη των διαδηλώσεων της Πέμπτης στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, αν και η διακοπή δεν εμπόδισε αμέσως την ανάρτηση βίντεο από τις διαδηλώσεις, που έχουν πλέον εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα.

Για «τρομοκρατικά στοιχεία» κάνει λόγο η Τεχεράνη

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κρατικής τηλεόρασης, τα επεισόδια προκλήθηκαν από «τρομοκρατικά στοιχεία» που φέρονται να συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η πρώτη επίσημη αναφορά μεταδόθηκε σύντομα στο πρωινό δελτίο των 8:00, αποτελώντας την αρχική επιβεβαίωση των γεγονότων από τις ιρανικές αρχές. Όπως αναφέρθηκε, οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια με θύματα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.

Κατά την ίδια πηγή, καταγράφηκαν εμπρησμοί οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και ζημιές σε υποδομές και δημόσιους χώρους, όπως σταθμούς του μετρό, πυροσβεστικά οχήματα και λεωφορεία.

Οικονομία και ελευθερίες στο επίκεντρο

Ο Ρεζά Παχλάβι, ο εξόριστος γιος του απερχόμενου Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κάλεσε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X την Τετάρτη για περισσότερες διαμαρτυρίες.

Αναρτήσεις στα social media, ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ του Παχλάβι σε 100 διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το Ιράν, καταλαμβάνοντας σε ορισμένες από αυτές κυβερνητικά κτήρια και βάζοντας τους φωτιά.

Οι τρέχουσες διαμαρτυρίες, το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών τα τελευταία τρία χρόνια, ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, με τους καταστηματάρχες να καταδικάζουν την ελεύθερη πτώση του νομίσματος ριάλ.

Από τότε, οι αναταραχές έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εν μέσω της βαθιάς ανησυχίας για τις οικονομικές στερήσεις που προκύπτουν από τον εκρηκτικό πληθωρισμό που προκαλείται από την κακοδιαχείριση και τις δυτικές κυρώσεις, καθώς και από τους περιορισμούς στις πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες.

Video of a crowd of Iranian anti-regime protesters marching in Iran earlier tonight.



They can be heard chanting:



“Long Live the Shah” pic.twitter.com/t2roG8eK70 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

«Θέλω απλώς να ζήσω μια ειρηνική, φυσιολογική ζωή... Αντ' αυτού, αυτοί (οι ηγέτες) επιμένουν σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ένοπλες ομάδες στην περιοχή και διατηρώντας εχθρότητα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η 25χρονη Μίνα στο Reuters μέσω τηλεφώνου από το Κουχντάστ, στην δυτική επαρχία Λορεστάν.

Νεκροί και συλλήψεις

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη η ΜΚΟ Iran Human Rights NGO (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Σύμφωνα με την ιδία πηγή, εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί και πάνω από 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency ανέφερε ότι 950 αστυνομικοί και 60 μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ έχουν τραυματιστεί στις διαδηλώσεις.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Πέμπτη ότι τουλάχιστον πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν επίσης σκοτωθεί στις ταραχές, μεταξύ των οποίων δύο μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των νεκρών και των συλληφθέντων, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις αναφερθεί σε μεμονωμένους θανάτους χωρίς να παρέχουν συνολικό απολογισμό.

Το μήνυμα του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημερώσει την ιρανική κυβέρνηση πως, «αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους», τότε «θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά».

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Το ξέρουν και τους έχει ειπωθεί με πολύ έντονο τρόπο, ακόμα πιο έντονα απ' ό,τι σας λέω τώρα, ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά» είπε και, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμά του προς τον λαό του Ιράν, απάντησε: «Πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία».

BBC Persian shares a video showing a building belonging to Iran’s state broadcaster, IRIB, in Isfahan engulfed in flames. pic.twitter.com/w4y9YvUime — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη απειλή του προέδρου των ΗΠΑ για επέμβαση, έπειτα από παρόμοιες δηλώσεις που έκανε την Κυριακή. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες» είχε πει προ ολίγων ημερών.

Τι σημαίνει για το καθεστώς

Οι συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες αποτελούν τη μεγαλύτερη δημόσια πρόκληση για το καθεστώς από τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Οι ειδικοί λένε ότι χωρίς μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο τρέχον σύστημα διακυβέρνησης, οι διαμαρτυρίες είναι απίθανο να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος, αλλά η εκτεταμένη αναταραχή υπογραμμίζει τις βαθιές κρίσεις που αντιμετωπίζει η ιρανική κυβέρνηση.

«Κανένας από τους πολιτικούς ηγέτες του Ιράν δεν έχει ένα σχέδιο για να βγάλει το Ιράν από τις κρίσεις», δήλωσε στο CNN ο Αράνγκ Κεσαβαρζιάν, αναπληρωτής καθηγητής Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

«Το μόνο εργαλείο που έχει πραγματικά απομείνει στην Ισλαμική Δημοκρατία είναι ο εξαναγκασμός και η βία. Οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει διάφορες μεθόδους για να εκφράσουν τις απόψεις τους», πρόσθεσε. «Ωστόσο, τα τελευταία 15 χρόνια, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο καθεστώς και δεν πιστεύουν ότι αυτό είναι ικανό και πρόθυμο να τους ακούσει και να ανταποκριθεί στα παράπονά τους και τα συμφέροντά τους», είπε.

Ο Άλεξ Βατάνκα, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον είπε στο Reuters ότι το ιρανικό κληρικό σύστημα είχε επιβιώσει από επαναλαμβανόμενους κύκλους διαμαρτυριών μέσω καταστολής και τακτικών παραχωρήσεων, αλλά η στρατηγική αυτή είχε φτάσει στα όριά της.

«Η αλλαγή φαίνεται πλέον αναπόφευκτη. Η κατάρρευση του καθεστώτος είναι πιθανή, αλλά όχι σίγουρη», δήλωσε.

Σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Συρία, η Λιβύη και το Ιράκ, οι μακροχρόνιοι ηγέτες έπεσαν μόνο μετά από μια συνδυαστική δράση διαμαρτυριών και στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «αποφασιστική στιγμή κατά την οποία ο ιρανικός λαός παίρνει το μέλλον του στα χέρια του».

Μέσα στο Ιράν, οι απόψεις διίστανται ως προς το αν η ξένη στρατιωτική επέμβαση είναι επικείμενη ή πιθανή, και ακόμη και οι σκληροί επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν αν είναι επιθυμητή.

«Αρκετά πια. Εδώ και 50 χρόνια αυτό το καθεστώς κυβερνά τη χώρα μου. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Είμαστε φτωχοί, απομονωμένοι και απογοητευμένοι», δήλωσε ένας 31χρονος άνδρας στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει την ξένη επέμβαση, απάντησε: «Όχι. Δεν θέλω η χώρα μου να υποστεί ξανά στρατιωτικές επιθέσεις. Ο λαός μας έχει υποφέρει αρκετά. Θέλουμε ειρήνη και φιλία με τον κόσμο — χωρίς την Ισλαμική Δημοκρατία».