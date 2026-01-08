Ο Ρεζά Παχλαβί, πρωτότοκος γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί που ανετράπη με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, έστειλε μήνυμα για ενίσχυση των μεγάλων διαδηλώσεων στο εσωτερικό του Ιράν που «τρέχουν» από τις 28 Δεκεμβρίου και οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 άτομα, την ώρα που οι συλληφθέντες ξεπερνούν τους 2.000.

Σε δήλωση του ο Παχλαβί είπε πως οι διαδηλώσεις της Τετάρτης ήταν «άνευ προηγουμένου» και κάλεσε στις νέες διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη.

Ο ίδιος τόνισε πως το καθεστώς της Τεχεράνης είναι «βαθιά φοβισμένο» και είπε πως ενδέχεται να επιχειρήσει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

«Να ξέρετε ότι η επικοινωνία μας δεν θα διακοπεί», δήλωσε ο Παχλάβι, αναφερόμενος σε εναλλακτικά κανάλια, όπως η δορυφορική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα τηλεοπτικά δίκτυα με έδρα το Ιράν που λειτουργούν από το εξωτερικό.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του καθεστώτος να διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο το κίνημα διαμαρτυρίας.

«Εάν το καθεστώς διαπράξει ένα τέτοιο λάθος και διακόψει το διαδίκτυο, αυτό από μόνο του θα αποτελέσει ένα ακόμη κάλεσμα να συνεχίσετε την παρουσία σας και να καταλάβετε τους δρόμους», έγραψε. «Με αυτόν τον τρόπο, θα καρφώσετε ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτού του καθεστώτος».

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η διακοπή του διαδικτύου από το καθεστώς σηματοδοτεί συχνά την έναρξη σκληρότερων καταστολών στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία είχε επιβάλει στο παρελθόν σχεδόν πλήρη διακοπή του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων των διαμαρτυριών του Νοεμβρίου 2019 και των διαδηλώσεων του 2022 μετά το θάνατο της Μ. Αμίνι.

Ο Παχλάβι ολοκλήρωσε το μήνυμά του αναφέροντας προς τους διαδηλωτές: «Θα νικήσετε. Ζήτω το Ιράν».