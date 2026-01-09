Τι δείχνει η εκκίνηση του 2026 για μετοχές, χρυσό και crypto

Έχοντας ήδη ανεβάσει τις μετοχές σε νέα ιστορικά υψηλά μέσα στο 2026, οι επενδυτές ελπίζουν ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα σηκώσουν και πάλι το βάρος του ράλι, την ώρα που τα πολύτιμα μέταλλα έχουν μπροστά τους πολύ καθαρό ορίζοντα και τα crypto παραμένουν εγκλωβισμένα σε εσωστρέφεια.

Το 2025 ήταν η χρονιά που ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα… επικράτησαν κατά κράτος των παραδοσιακά κυρίαρχων assets των αγορών, όπως είναι οι μετοχές. Με κέρδη 165% το ασήμι ανακηρύχτηκε νικητής μεταξύ των δημοφιλέστερων επενδύσεων και ακολούθησε ο χρυσός με άνοδο 67,5%.

Την ίδια ώρα, οι δύο χρηματιστηριακοί δείκτες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον, S&P 500 και Nasdaq, ενισχύθηκαν κατά 16,4% και 20,35%, αντίστοιχα, καταγράφοντας πολύ ικανοποιητικά κέρδη που δεν μπορούν ωστόσο να συγκριθούν με των πολύτιμων μετάλλων. Στον αντίποδα, το bitcoin και τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα αποτελέσαν την… κακοφωνία του έτους, με τον βασιλιά των crypto να υποχωρεί κατά 6,35%.

Ξεπερνώντας μέχρι και τα crypto, των απίστευτων επιδόσεων, τα πολύτιμα μέταλλα απέδειξαν πως ο συνδυασμός αβεβαιότητας σε όλα τα επίπεδα και εκρηκτικής ζήτησης λόγω των χρήσεών τους στην τεχνολογία, διαμορφώνει ένα πολύ ευνοϊκό σκηνικό για τους επόμενους μήνες. Πόσω μάλλον όταν στην πλειονότητά τους οι επενδυτές αναμένουν ότι το κόστος του χρήματος θα υποχωρήσει το 2026, ευνοώντας την στροφή προς μη τοκοφόρες επενδύσεις.

Πάμε, όμως, να δούμε πως ξεκίνησε το 2026 για τις μετοχές, τα εμπορεύματα και τα crypto και ποιες είναι οι προοπτικές τους.

Για τις μετοχές όλο το βάρος του ράλι πέφτει ξανά στις πλάτες των τεχνολογικών κολοσσών. Προφανώς υπάρχουν ευκαιρίες σε πολλούς τομείς, ανάλογα και με τις συνθήκες σε κάθε αγορά, όπως πχ οι κλάδοι της άμυνας και των υποδομών στην Ευρώπη, ωστόσο αν δεν τρέξουν οι μετοχές της τεχνολογίας θα είναι πολύ δύσκολο η bull market να συνεχιστεί παγκοσμίως για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Ανά την υφήλιο, οι χρηματαγορές έχουν σημειώσει ισχυρή εκκίνηση στο 2026, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι δεν θα βιώσουν ξανά τις δραματικές στιγμές του περσινού Απριλίου με την τρομακτική αβεβαιότητα που προκάλεσε η καταιγίδα των δασμών. Η πρώτη δοκιμασία είναι σήμερα Παρασκευή, καθώς θα δημοσιευτούν τα στοιχεία Δεκεμβρίου για την αγορά εργασίας, τα οποία θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον Τζερόμ Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια στις 28/1. Αναμένεται, επίσης, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη νομιμότητα των περισσότερων δασμών.

Με τρεις ανοδικές στις τέσσερις ημέρες συναλλαγών του 2026, ο S&P 500 έχει καταφέρει να γράψει και το πρώτο ιστορικό ρεκόρ στις 6 Ιανουαρίου και στις 6.944 μονάδες, συνεχίζοντας το καλό momentum από τις 18/12 και μετά. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις γεωπολιτικές αναταράξεις και ακόμα περισσότερο στα επιτόκια.

Όσο για τον χρυσό, το δημοφιλέστερο επενδυτικό καταφύγιο έχει μπροστά του έναν από τους πιο καθαρούς ορίζοντες στη σύγχρονη ιστορία. Και αυτό γιατί οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να συνεχίσουν σε… mode αγοραστικής μανίας, που συνεπάγεται ότι η δομική ζήτηση, η βάση για την άνοδο των τιμών παραμένει άθικτή και το 2026. Από κει και πέρα, η προοπτική μείωσης των επιτοκίων της Fed καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου έτους, αποτελεί έναν ακόμα ενισχυτικό παράγοντα για τον χρυσό. Αν σε αυτά συμπεριλάβουμε και τον κίνδυνο γεωπολιτικών αναταράξεων, ο οποίος δείχνει αυξημένος στην εκκίνηση του έτους, τότε οι προβλέψεις των αναλυτών για άνοδο πάνω από τα 5.000 δολάρια/ουγγιά, μόνο υπερβολικές δεν μοιάζουν.

Τέλος, τα εσχάτως… ευάλωτα στις ρευστοποιήσεις crypto συνεχίζουν να δείχνουν εγκλωβισμένα στην εσωστρέφεια. Τα crypto αφενός θεωρούνται πλέον mainstream και αφετέρου έχουν μεγαλώσει πολύ – με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να ξεπερνά τα 3 τρισ. δολάρια ενώ είχε φτάσει έως τα 4,2 τρισ. δολάρια – αποτελώντας ένα αξιοσέβαστο κομμάτι των παγκόσμιων αγορών. Από το σημείο που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήριζε «απάτη» τα κρυπτονομίσματα, περάσαμε σε μία εποχή που ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος – αλλά στη δεύτερη θητεία του – εμφανίζεται ως μεγάλος υποστηρικτής της αγοράς που θέλει να προωθήσει ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ διαθέτει μέχρι και το δικό του stablecoin.

Το οικοσύστημα των crypto έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή θεσμικών επενδυτών, ωστόσο τα προβλήματα με την ακραία μεταβλητότητα παραμένουν. Μέσα στον τελευταίο χρόνο η τιμή του Bitcoin έχει κυμανθεί από τα 49.500 δολάρια έως τα 126.000 δολάρια για να σταθεροποιηθεί σε ένα σχετικά στενό εύρος τον τελευταίο καιρό πέριξ των 90.000 δολαρίων. Το τι μέλλει γενέσθαι θα εξαρτηθεί από μία σειρά παραγόντων και κυρίως από τη διάθεση των επενδυτών να δεσμεύσουν κεφάλαια σε assets ακραίου ρίσκου.