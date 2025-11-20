Βουλή: Ένταση στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά αποστέλλοντας υπόμνημα με την επίκληση του δικαιώματος σιωπής ως υπόπτου.

Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποσταλεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα η υπόθεση του κ. Ξυλούρη προκειμένου να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφανθεί για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για απαξίωση των εργασιών της Επιτροπής και ζήτησαν τη βίαιη προσαγωγή του.

Όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, μέλη της Εξεταστικής, πλην του Αλεξάνδρου Καζαμία που παρέμεινε και καταψήφισε, αποχώρησαν από την ονομαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ, για να μην νομιμοποιήσουν μια αυθαίρετη αντιθεσμική διαδικασία, όπως υποστήριξαν.

Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης «επικοινωνιακό σόου» τονίζοντας ότι «η πρόταση της ΝΔ είναι απολύτως καθαρή, στέλνει στην δικαιοσύνη την υπόθεση προκειμένου να αποφανθεί αν ασκείται νόμιμα από τον κ. Ξυλούρη το δικαίωμα της σιωπής».

«Υποκρισία της αντιπολίτευσης»

«Για να καταλάβετε την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν τον Γ. Ξυλούρη ως τον βασικό ύποπτο. Σήμερα μάθαμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι δεν είναι ύποπτος!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο "Χ" ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μ. Λαζαρίδης. Έκλεισε μάλιστα την ανάρτησή του με τη φράση «Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…».

❗️Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ



Για να καταλάβετε την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ:



Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν τον Γ. Ξυλούρη ως τον βασικό ύποπτο.



Σήμερα μάθαμε από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ότι δεν… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 20, 2025

Αντιπολίτευση: Αίτημα για βίαιη προσαγωγή του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Βουλή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι «ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ούτε του υπόπτου, αφού δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη», ζητώντας έτσι τη βίαιη προσαγωγή του στην Επιτροπή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Β. Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέφερε ότι «ο μάρτυρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την προσέλευσή του».

Ακολούθησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «συμπαιγνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον μάρτυρα», ζητώντας επίσης τη βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ από τη Νέα Αριστερά, ενώ στο βήμα βρίσκεται πλέον ο Αθανάσιος Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ταχθούν υπέρ της βίαιης προσαγωγής του επονομαζόμενου «Φραπέ».

Υπόμνημα απέστειλε ο Γ. Ξυλούρης επικαλούμενος το δικαίωμα σιωπής

«Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου», επικαλείται σε υπόμνημα δυόμιση σελίδων που απέστειλε στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός ως Φραπέ), αιτιολογώντας την απόφασή του να μην παραστεί και να καταθέσει.

Ειδικότερα, ο κ. Ξυλούρης, αναφέρει στο υπόμνημά του:

«Έχω κληθεί με την υπ' αριθμ. 75/11-11-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κ ΠΔ (v. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις J.B. K. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles K. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal K. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Αllan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05. I I .2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004».

Και ο κ. Ξυλούρης καταλήγει στο υπόμνημά του:

«Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (: καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.

Για τους λόγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».

Τα ανοικτά ερωτήματα για τα οικονομικά και τις επαφές του Ξυλούρη

Ο Ξυλούρης θεωρείται από τους βασικούς εμπλεκομένους, καθώς στο «πόθεν έσχες» του φέρεται να εμφανίζεται «τρύπα» ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ διερευνώνται επίσης τα πολυτελή οχήματα που κατέχει και οι συχνές επισκέψεις του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα εστιάζει και στους διαλόγους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο Στρατάκης δηλώνει «πάμφτωχος αγρότης»

Ο έτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης, που αναμένεται να καταθέσει κανονικά ενώ υποστηρίζει ότι «είναι πάμφτωχος αγρότης» και ότι «δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση».