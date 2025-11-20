Ο Ερντογάν και η κατάρριψη του μύθου της ισχυρής Τουρκίας

Αντιμέτωπη με σφοδρή κριτική που απαξιώνει όλο το αφήγημα της τουρκικής ηγεσίας περί «ισχυρής Τουρκίας» με ισχυρό περιφερειακό και διεθνή ρόλο, βρέθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την έγκριση του Προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών.

Αποσπάσματα από τα πρακτικά της συζήτησης είναι πραγματικά εντυπωσιακά, καθώς απομυθοποιούν αυτόν τον ρόλο της «Μεγάλης και Ισχυρής Τουρκίας», φέροντας με τις παρεμβάσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης μια σειρά ζητημάτων στην επικαιρότητα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν από την ανάδειξη σε κρίσιμες διπλωματικές θέσεις προσώπων που είναι απλώς αρεστά στο καθεστώς και συνδέονται με παράνομα κυκλώματα, την άλωση της Διπλωματικής Υπηρεσίας από ανθρώπους και στελέχη της ΜΙΤ που έφερε σταδιακά μαζί του ο Χ. Φιντάν, μέχρι και το σύνολο των αρχών και ζητημάτων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Οι βουλευτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, αποδεχόμενη έτσι τον «Χάρτη της Σεβίλλης», ενώ σφοδρή επίθεση, με αφορμή και τους χειρισμούς της Άγκυρας στο Κυπριακό, εξαπέλυσε ο υπεύθυνος Εξωτερικών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ναμίκ Ταν.

Ο Ναμίκ Ταν, παλαίμαχος και έμπειρος διπλωμάτης και βουλευτής του αντιπολιτευόμενου CHP, κατηγόρησε μάλιστα τον Φιντάν, ότι κάποιοι «ονειρεύονται πώς θα τον δουν να γίνεται ένας νέος Πούτιν με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών», όμως, όπως είπε, «η δυναμική της τουρκικής κοινωνίας δεν είναι σαν της Ρωσίας».

Ο Ν. Ταν κατηγόρησε το καθεστώς Ερντογάν, ότι έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ ως κύριο αντίπαλό του, την ώρα που η νέα περιφερειακή τάξη που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ, αφορά την εγγύηση της ασφάλειας του Ισραήλ. Και υπενθύμισε ότι κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ο Ερντογάν, «δεν πήρε τίποτα από το τραπέζι»:

«Οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια δεν αντιμετωπίστηκαν, τα αεροπλάνα που πληρώσαμε δεν μπόρεσαν να αγοραστούν, οι κυρώσεις στην αμυντική βιομηχανία δεν άρθηκαν. Το μόνο που πήρατε σε αυτή τη διαπραγμάτευση ήταν η άνευ όρων παράδοση μπροστά στη νομιμότητα που σας παραχωρήθηκε».

Σφοδρότατη όμως ήταν η κριτική του Ν. Ταν και για την Κύπρο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «ενώ καταδικάζετε τους Τουρκοκύπριους σε αδυναμία λύσης και απομόνωση από τον κόσμο, έχετε μετατρέψει τη γη που ποτίστηκε με το αίμα των μαρτύρων σε παράδεισο μαύρου χρήματος, διακίνησης όπλων και ναρκωτικών, τζόγου και πορνείας. Για να μπορείτε να ελέγχετε ευκολότερα τις επιχειρήσεις βρώμικου χρήματος, υποστηρίζετε την έλλειψη λύσης στην Κύπρο και κατηγορείτε για προδοσία όσους εκστομίζουν τη λέξη «λύση». Η πραγματική προδοσία είναι να μολύνετε την κυπριακή γη και τη φήμη των Τουρκοκυπρίων και να κάνετε τα στραβά μάτια στην ΤΔΒΚ».

Όμως και από άλλους βουλευτές υπήρξε σκληρή κριτική, και για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με τον Ερχάν Ουστά του κόμματος ΙΥΙ να κατηγορεί την κυβέρνηση Ερντογάν ότι «η Τουρκία δεν έχει πλέον παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν δραστηριοποιείται καθόλου στη “Γαλάζια Πατρίδα” από ενεργειακή άποψη» και ότι, ενώ αγόρασε πλοία για έρευνες και γεωτρήσεις, «τα απέσυρε από την Ανατολική Μεσόγειο και από το 2022 η Τουρκία δεν έχει βγει έξω από τις περιοχές που της δίνει ο Χάρτης της Σεβίλλης».

Ο βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «η “Νότια Κύπρος” και η Ελλάδα έχουν πίσω τους την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Τουρκία, λόγω λανθασμένων πολιτικών, έχει μείνει μόνη της στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς συμμάχους, και σήμερα δεν μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε στη δική μας υφαλοκρηπίδα, στις δικές μας θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας».

Η βουλευτής Αγιουτσέ Τουρκές Τας (ΙYΙ), με καταγωγή από το ψευδοκράτος, επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι τα τουρκογενή κράτη της Κεντρικής Ασίας άνοιξαν προξενεία ή αναγνώρισαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Επικαλούμενη δε τις δηλώσεις του ελληνικού ΥΠΕΞ ότι η νησίδα Ζουράφα ανήκει στην Ελλάδα, στράφηκε εναντίον του Τούρκου ΥΠΕΞ, καλώντας τον να δημοσιοποιήσει λίστα με τα ονόματα όλων των «EGAYDAAK», δηλαδή τη λίστα των «γκρίζων ζωνών».

Η ίδια η βουλευτής κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να επιδιώξει σύναψη συμφωνιών οριοθέτησης ΑΟΖ, όπως αυτή με τη Λιβύη, αλλά και με την Παλαιστίνη στη Γάζα, ενώ ανέδειξε και το γεγονός ότι από το 2020 δεν γίνεται καμία σεισμική έρευνα ή γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο εκτός της περιοχής που αποδίδει στην Τουρκία ο Χάρτης της Σεβίλλης.

Ακόμη πιο σαφής σε σχέση με τις τουρκικές προθέσεις στο Κυπριακό ήταν ο Νιμέτ Οζντεμίρ, βουλευτής του CHP, τονίζοντας ότι «το ζήτημα της Κύπρου δεν είναι πλέον μόνο ένα ζήτημα νησιού. Αυτό το θέμα αφορά το όραμα της Τουρκίας για τη “Γαλάζια Πατρίδα”, τους ενεργειακούς διαδρόμους, τις ισορροπίες των περιφερειακών δυνάμεων, την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου».

Και επέκρινε την κυβέρνηση ότι αποδέχεται κινήσεις όπως η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας της Κύπρου με τις ΗΠΑ, αλλά και με τη Γαλλία και το Ισραήλ, οι οποίες - όπως είπε - αγνοούν τα δικαιώματα και το καθεστώς της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης.

Ο βουλευτής Ταλίχ Οζκάν (CHP) ήταν επίσης αποκαλυπτικός για το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία και την ευρεία αμφισβήτηση των «επιτυχιών» της εξωτερικής πολιτικής Ερντογάν: «Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν θα αφήσει τους Τούρκους να μπουν στη Γάζα, η κατάσταση στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στην περιοχή αυτή κι όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 150 δισ. ευρώ, λόγω του βέτο της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Ελλάδας. Οι τουρκογενείς χώρες διορίζουν πρέσβεις στην Κύπρο, ενώ η Τουρκία δεν αντιδρά σε αυτή την κατάσταση. Δώσαμε 2,5 δισ. δολάρια και αγοράσαμε S-400 αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δώσαμε 1,7 δισ. δολάρια για F-35 αλλά μας απέκλεισαν από το πρόγραμμα. Η αεροπορική μας άμυνα παρέμενε ανεπαρκής για χρόνια. Με μια βιαστική απόφαση αγοράσαμε Eurofighter από την Αγγλία· ενώ άλλες χώρες τα αγόρασαν φθηνά, εμείς αναγκαστήκαμε να τα αγοράσουμε πολύ πιο ακριβά».

Ο βουλευτής Σελτζάν Ταστσί (ΙYΙ), επιτέθηκε στο ΥΠΕΞ και για το θέμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο –όπως είπε– χρησιμοποιεί τον όρο «Οικουμενικό» τόσο στην υποδοχή σε λίγες ημέρες του Πάπα στη Νίκαια όσο και στις επισκέψεις του στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμβαίνει χωρίς «αμοιβαιότητα» με την «τουρκική μειονότητα της Θράκης», όπου – όπως υποστήριξε – δεν αναγνωρίζονται οι εκλεγμένοι μουφτήδες.