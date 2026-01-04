Τι προβλέπουν οι επενδυτικοί οίκοι για τον «μαύρο χρυσό»

Με την υπερπροσφορά να συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό καταλύτη που οδηγεί σε πτώση έως και κάτω από τα 60 δολάρια τις τιμές του πετρελαίου μέσα στον Δεκέμβριο, η παγκόσμια αγορά του «μαύρου χρυσού» καλωσορίζει το νέο έτος με το βλέμμα στραμμένο στους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο σε ό,τι αφορά την αμερικανική οικονομία όσο και στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Ας δούμε συνοπτικά την εξέλιξη των τιμών μέσα στο 2025. Το ανώτατο επίπεδο που έφτασε το Brent ήταν στα 82 δολάρια, αρχικά στον απόηχο των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον Ιανουάριο και ξανά τον Ιούνιο, όταν η Ουάσιγκτον χτύπησε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το χαμηλότερο επίπεδο καταγράφηκε μέσα στον Δεκέμβριο και λίγο κάτω από τα 60 δολάρια, εξαιτίας της υπερπροσφοράς, των αποθεμάτων και της υποτονικής ζήτησης από την Κίνα.

Από τον περασμένο Μάιο η JPMorgan προέβλεπε ότι η μέση τιμή του Brent για το 2026 θα διαμορφωθεί στα 58 δολάρια/βαρέλι, έναντι 66 δολαρίων το 2025, επικαλούμενη αφενός τις συνθήκες πλεονάσματος και αφετέρου τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης να μειωθούν οι τιμές για να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό.

Με το Brent να υποχωρεί στα μέσα Δεκεμβρίου κάτω από τα 60 δολάρια και το αργό τύπου WTI στα 56 δολάρια, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις προβλέψεις των μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων για το νέος έτος. Απαραίτητη είναι η υποσημείωση ότι οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να έχουν, από τη μία πλευρά, σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και να εξάπτουν, από την άλλη, τα… γεωπολιτικά πάθη.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι το πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στα 2 εκατ. βαρέλια, τονίζει ωστόσο ότι το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά που πλήττει την αγορά το κύμα της υπερπροσφοράς. Ο οίκος προβλέπει πτώση του αργού WTI έως τα 52 - 53 δολάρια, γεγονός που θα επιβραδύνει τις επενδύσεις και την παραγωγή του αμερικανικού shale, εξέλιξη που με τη σειρά της θα ισορροπήσει εντέλει την αγορά πετρελαίου το 2027. Μακροπρόθεσμα, η Goldman προβλέπει ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον έως το 2040, στα 113 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 103,5 εκατ. βαρέλια το 2024.

Σύμφωνα με την ING, το πλεόνασμα θα κορυφωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και η μέση τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στα 55 δολάρια/βαρέλι, υπό την προϋπόθεση ότι οι ροές ρωσικού πετρελαίου θα συνεχιστούν, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των Rosneft και Lukoil. Το Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμα χαμηλότερα προς τα 50 δολάρια, στο σενάριο που οι ειρηνευτικές συνομιλίες οδηγήσουν στην άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά της, η Bank of America προβλέπει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατά περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Παρ’ όλα αυτά, με την παραγωγή εκτός ΟΠΕΚ+ να αυξάνεται κατά περίπου 0,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως και τον ΟΠΕΚ+ να συνεχίζει να προσπαθεί να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του, το πλεόνασμα προσφοράς θα φτάσει στα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, οδηγώντας τις μέσες τιμές του Brent και του WTI στα 60 και 57 δολάρια, αντίστοιχα.

Τέλος, μελέτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, που δημοσιεύτηκε στις 17 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτει ότι σημαντικά στελέχη της αγοράς πετρελαίου παραμένουν απαισιόδοξα, προβλέποντας χαμηλότερη δραστηριότητα και υψηλότερα κόστη, σε περιβάλλον χαμηλών τιμών, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να δίνει κάποιες ελπίδες για βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η βασική τους εκτίμηση είναι ότι η υπερπροσφορά θα συνεχιστεί το 2026 στην περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκληρώσει με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και εν συνεχεία αρθούν οι κυρώσεις της Δύσης. Όμως αν οι κυρώσεις παραμείνουν σε ισχύ και μειωθούν οι όγκοι στην αγορά από τον Ιράν και τη Βενεζουέλα, η αγορά ενδέχεται να πλησιάσει σε θέση ισορροπίας.

Στην ίδια μελέτη, οι ηγέτες του ενεργειακού κλάδου εκτιμούν ότι η μέση τιμή του WTI για το 2026 θα διαμορφωθεί στα 62 δολάρια το βαρέλι, χαμηλότερα από τα 65,32 δολάρια που έχει προβλέψει η αμερικανική υπηρεσία ενέργειας EIA για το 2025. Τα στελέχη εμφανίζονται πιο αισιόδοξα για τη συνέχεια τοποθετώντας τη μέση τιμή του Brent στα 69 δολάρια το βαρέλι το 2027 και στα 75 δολάρια τη διετία 2029-2030.

Η αμερικανική υπηρεσία ΕΙΑ εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του 2026, ασκώντας πτωτικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου στους επόμενους μήνες. Η EIA προβλέπει ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 55 δολάρια το βαρέλι στο α’ τρίμηνο του 2026 και θα διατηρηθεί κοντά σε αυτό το επίπεδο στο υπόλοιπο του έτους. Όμως, παρά το γεγονός ότι κάνει λόγο για συνέχιση της πτωτικής τάσης, θεωρεί ότι οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ και η προσπάθεια της Κίνας να αυξήσει τα αποθέματά της, θα προσφέρουν στήριξη στις τιμές.