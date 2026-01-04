Το «ευχαριστώ» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Τα εορταστικά γκαλά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πριν και μετά την έλευση κάθε νέου έτους, είναι έμπλεα συναισθημάτων. Σύσσωμοι οι μουσικοί επί σκηνής, αποχαιρετούν το έτος που «φεύγει» και καλωσορίζουν το επόμενο, υπενθυμίζοντας πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα και ενώνει τους ανθρώπους, πολλώ δε μάλλον κατά τις γιορτινές ημέρες.

Το εορταστικό γκαλά που έδωσε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην οπισθοφυλακή του προηγούμενου χρόνου (στις 29 & 30/12/2025) ήταν συγκινητικό – και ανθρώπινο – και για ακόμα έναν λόγο: εκτός από το 2025, η ΚΟΑ, στη συναυλία της 30ης Δεκεμβρίου την οποία και παρακολουθήσαμε, είπε «αντίο» και ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον κοντραμπασίστα Ευγένιο Μπράτουσκα, ο οποίος συνταξιοδοτείται έπειτα από μακρά πορεία και προσφορά στη μουσική και στην αγκαλιά της ΚΟΑ.

Η ανθοδέσμη που του δόθηκε και την οποία ο ίδιος τοποθέτησε στη βάση του κοντραμπάσο, συντρόφευσε την ερμηνεία του κατά τη διάρκεια της συναυλίας με τίτλο «Ένας γύρος του κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά». Μία μικρή παραλλαγή τίτλου μυθιστορήματος του Ιουλίου Βερν που αν μη τι άλλο αντικατοπτρίζει το «ταξίδι» που προσφέρει η μουσική σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Στην περίπτωση δε, του Μπράτουτσα, ενδεχομένως, εντός των λίγων στιγμών που έγινε γνωστό στο κοινό ότι η συναυλία της 30ης Δεκεμβρίου 2025 ήταν η τελευταία που έδινε ως μέλος της ΚΟΑ λόγω συνταξιοδότησης, να πέρασαν μπρος στα μάτια του στιγμές της μουσικής του πορείας.

Μόνο που η πορεία ενός ανθρώπου δεν σταματά τη στιγμή που συμπληρώνει τα έτη προσφοράς του σε έναν φορέα. «Η μουσική είναι το ανοιχτήρι της ψυχής» (Χένρυ Μίλλερ) και «μαζί με τη στέγαση, την εκπαίδευση και τη σίτιση» υπάγεται «στις βασικές ανάγκες του ανθρώπου» (Ζωή Ζενιώδη). Η μουσική θα συνεχίσει να συντροφεύει τον Μπράτουσκα, τα δάχτυλά του ίσως να κουνούνται ρυθμικά – σαν να κρατούν το δοξάρι – στο άκουσμα μίας συμφωνίας.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Πηγή φωτ.: Facebook/ Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Athens State Orchestra

Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί – και αποτελεί την αφορμή για το εν λόγω σημείωμα – είναι η αναγνώριση της προσφοράς και μία τρυφερή χειρονομία προς τον Μπράτουσκα με έναν λιτό λόγο και λίγα άνθη. Μία σημαντική υπενθύμιση, στο τέλος του 2025, για ανασκόπηση και αναγνώριση, για ευγνωμοσύνη μέσα από ένα «ευχαριστώ». Όπως και το ευχαριστώ του κοινού μέσα από το δικό του, ζεστό χειροκρότημα, για έναν άνθρωπο που, ίσως – μέχρι πρότινος – να μην γνώριζε την πορεία του, αλλά να τον θαύμαζε κατά τις συναυλίες της ΚΟΑ.

Τόσο τον ίδιο, όσο και τους υπόλοιπους μουσικούς, για τη δεξιοτεχνία και την αφοσίωσή τους ενώ ερμηνεύουν – καθένας και καθεμία τους, από την Ορχήστρα, έχει το δικό του, προσωπικό στοιχείο, αρκεί κανείς να το παρατηρήσει. Η ΚΟΑ υπενθύμισε ότι η δύναμη και η μοναδικότητα μίας ορχήστρας έγκειται στα μέλη της τα οποία ενώνονται κατά την εκτέλεση έργων ώστε να ακουστούν σαν μια ανάσα που διαχέεται ρυθμικά στον χώρο. Όπως και έγινε κατά το εορταστικό γκαλά που δόθηκε (29-30/12/2025) στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ, με σολίστ τους Χαράλαμπο Αγγελόπουλο (πιάνο), Δήμητρα Κωτίδου (σοπράνο), Γιώργο Μπάνο (βιολί), Δημήτρη Δεσύλλα (ξυλόφωνο) και Σπύρο Μουρίκη (κλαρινέτο).

Αλέξανδρος Μυράτ. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ευγένιος Μπράτουσκα

Όσο για τον Ευγένιο Μπράτουσκα, όπως πληροφορούμαι από τον ιστότοπο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, είναι μουσικός στα Κοντραμπάσα της ΚΟΑ, από το 1993, και έχει διατελέσει Κορυφαίος στα Κοντραμπάσα της το διάστημα μεταξύ 2006-2011. Ξεκίνησε να σπουδάζει κοντραμπάσο το 1973 στο Ωδείο της ρωσικής πόλης Σούμι (τάξη Α. Κρένγκαους, μέλους της ορχήστρας Μραβίνσκι), από όπου αποφοίτησε το 1977 και συνέχισε (1977-1982) τις σπουδές του στην Κρατική Μουσική Ακαδημία Τσαϊκόφσκι της Μόσχας (τάξη Ε.Α. Κόλοσοβ).

Το 1979, μετά την συμμετοχή του στον πρώτο Πανενωσιακό Διαγωνισμό Μουσικών Εκτελεστών στο Λβοβ, προσελήφθη στην Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας (υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του B. Ντουντάροβα) ως αναπληρωτής Εξάρχων στα κοντραμπάσα, ενώ ταυτόχρονα δίδασκε στο Κρατικό Ωδείο Ιππολύτοβ – Ιβάνωβ της Μόσχας.

Πηγή φωτ.: Facebook/ Ευγενιος Μπρατουσκα

Ως σολίστ συνεργάστηκε με την ορχήστρα μουσικής δωματίου «Musica Viva» της οποίας υπήρξε και μέλος (1982-1990), με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Α. Ρούντιν με τον οποίο πραγματοποίησαν και σημαντικό αριθμό ηχογραφήσεων για την τηλεόραση, τη ραδιοφωνία και τις RCA, Melodia, Duo του Rossini και Trio του Μουσλιβετσέκα. Υπήρξε επίσης (1989) σολίστ του συγκροτήματος Ακαδημία Παλαιάς Μουσικής της Κρατικής Φιλαρμονικής της Μόσχας.

Ένα χρόνο αργότερα έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στο Λόκενχαους της Αυστρίας, όπου έπαιξε με τους Γκ. Κρέμερ (βιολί), Τ. Τσέετμαιρ (βιολί), Ι. Γκράφεναουερ (φλάουτο), Ο. Μάισενμπεργκ (πιάνο), Κ. Χάγκεν (βιολί), Μπ. Περγκαμέντσικωβ (τσέλο) κ.ά. Αμέσως μετά έγινε Εξάρχων του τμήματος κοντραμπάσων της Κρατικής Ακαδημαϊκής Ορχήστρας της Μόσχας, συμμετείχε στην Ορχήστρα Δωματίου της Αυστρίας ως προσκεκλημένος κοντραμπασίστας και δίδαξε σε Master class κοντραμπάσσου, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ρώσικης Μουσικής Σχολής, αποσπώντας έπαινο από την IMS HPA.

Στην Ελλάδα πια, διετέλεσε (1996-2010) τακτικό μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Βόλου ως Κορυφαίος στο κοντραμπάσο και καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Βόλου. Ως σολίστ συνεργάστηκε με την Ορχήστρα «Απόλλων Μουσηγέτης» και το συγκρότημα «CINEMA PARADISO».

Κεντρική φωτ.: Από παλαιότερη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ο Ευγένιος Μπράτουσκα διακρίνεται επάνω δεξιά. Πηγή φωτ.: Facebook/ Κρατική Ορχήστρα Αθηνών / Athens State Orchestra