Ένας Φιλέας Φογκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

«Ανοιχτήρι της ψυχής» (Χένρυ Μίλλερ) η μουσική καθώς μιλά στην πανανθρώπινη γλώσσα των συναισθημάτων. Απέραντη στην έκτασή της, δεν επιδέχεται συνόρων και «ταξιδεύει» απ’ άκρη σε άκρη γυρνώντας πάλι πίσω εκεί από όπου ήχησε η πρώτη νότα.

Έτσι και ο εντιμότατος Φιλέας Φογκ, ο μυθιστορηματικός ήρωας του Ιουλίου Βερν, έκανε τον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες, εκκινώντας και καταλήγοντας στο Λονδίνο. Προκειμένου να κερδίσει ένα στοίχημα, ο Φογκ ξόδεψε μια ολόκληρη περιουσία ταξιδεύοντας σε απίθανα μέρη με τη συνοδεία του βοηθού του, Πασπαρτού, ενώ θα μπορούσε να απολαμβάνει τον χρόνο του καθήμενος στην πολυθρόνα του, στη λονδρέζικη λέσχη. Από εκεί, θα μπορούσε να ταξιδέψει νοητά πάνω από τις ηπείρους και τους ωκεανούς, με τα αυτιά ορθάνοιχτα και με εκλεκτή μουσική συντροφιά.

Μία μουσική φαρέτρα με συνθέσεις απ’ όλον τον κόσμο, μεταφέροντάς τον σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί. Κι αν η Πρωτοχρονιά είναι μία ημερομηνία που εορτάζεται σε όλον τον κόσμο με αντίστοιχες ευχές για το κάθε φορά νέο έτος, έτσι και η μουσική που διαχέεται αυτές τις ημέρες «πλημμυρίζει» ποικίλους χώρους ανά τον κόσμο, «ζεσταίνοντας» τους ανθρώπους.

Ένα τέτοιο μουσικό «ταξίδι» πρόκειται να προσφέρει το φετινό Εορταστικό Γκαλά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, υπό τον τίτλο «Ένας γύρος του κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά». Θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Δεκεμβρίου (20:30) από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και σπουδαίους σολίστ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αλέξανδρου Μυράτ.

Μπροστά στον Φογκ – και σε όλους εμάς – θα παρελάσουν το ρυθμικό τζαζ σουίνγκ του Γκέρσουιν, τα νοσταλγικά βαλς του Χισάισι και του Σοστακόβιτς, οι αφροαμερικανικοί ρυθμοί της Φλόρενς Πράις και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της Τσεν Γι, που μας μεταφέρει στιγμιαία στην Κίνα του 19ου αιώνα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, επίσης, συνθέσεις των Γιόχαν Στράους, Μωρίς Ραβέλ, Τζον Ουίλλιαμς, Έννιο Μορρικόνε και Νίκου Σκαλκώτα με μια εκπληκτική μινιατούρα για ξυλόφωνο.

Η διαδρομή συνεχίζεται με τον Βίλλα-Λόμπος και τη σαγηνευτική Bachianas του, τον βιρτουόζο Σαραζάτε και τους τσιγγάνικους σκοπούς του, ενώ για φινάλε το ταξίδι οδηγεί το κοινό στη Νότια Αμερική, σε λατινοαμερικανικούς ρυθμούς που μας προετοιμάζουν να υποδεχτούμε – μαζί με τον Φιλέα – τη νέα χρονιά χορεύοντας. Και υπενθυμίζοντάς μας ότι «το φάρμακο του μέλλοντος θα είναι ήχος και μουσική» (Έντγκαρ Κέις).

Αλέξανδρος Μυράτ. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σολίστ οι Χαράλαμπος Αγγελόπουλος (πιάνο), Δήμητρα Κωτίδου (σοπράνο), Γιώργος Μπάνος (βιολί), Δημήτρης Δεσύλλας (ξυλόφωνο) και Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο).

Το εορταστικό γκαλά «Ένας γύρος του κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά» διοργανώνεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου (20:30) στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης». Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 11 και 60 ευρώ. Πληροφορίες: 210 7282333 και megaron.gr

Κεντρική φωτ.: Από συναυλία στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών @akriviadis.gr