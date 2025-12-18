Με το βλέμμα στην Ακρόπολη Αθηνών

Αποδίδει το μεγαλείο, τη δύναμη και τον πλούτο της Αθήνας στην εποχή της μεγαλύτερης ακμής της, τον «χρυσό αιώνα» του Περικλή. Στέκει υποβητική παρότι «λαβώνεται» από τον πανδαμάτωρα χρόνο και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα με τα αξιοθέατα της Αθήνας. Τουρίστες και ντόπιοι την επισκέπτονται με κάθε ευκαιρία, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους, ούτως ή άλλως, οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν τη χάρη τους καθώς φωτίζονται από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Τον μεγάλο αριθμό προσέλευσης στην Ακρόπολη, μας τον επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που αφορούν στην Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Ειδεμή για τον μήνα Αύγουστο 2025, για τον οποίο τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα προ ολίγων ημερών, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης βρέθηκαν 537.008 επισκέπτες (περισσότεροι κατά 6% από τον Αύγουστο 2024).

Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος – ας μην λησμονούμε ότι συγκεκριμένες ώρες των θερινών ημερών με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η Ακρόπολη Αθηνών δεν είναι επισκέψιμη κατόπιν, κάθε φορά, σχετικής ανακοίνωσης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και το υπουργείο Πολιτισμού.

Η σταθερά πρώτη θέση την οποία κατέχει η Ακρόπολη Αθηνών αντικατοπτρίζει, επίσης, πως τα αρχαία μνημεία εξακολουθούν να αποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία του πολιτισμού μας, πέραν, σαφώς, της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νυχτερινή λήψη της Ακρόπολης Αθηνών κατά την «πανσέληνο της φράουλας», Ιούνιος 2025. Πηγή: AP Photo/Petros Giannakouris

Ακόμα ένα από τα στοιχεία που μας δίνει η εν λόγω έρευνα, είναι οι εισπράξεις από την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, που κατά τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν στα 32.361.456 ευρώ. Εξ αυτών, τα περισσότερα, ως είθισται, προέρχονται από τα εισιτήρια που εκδόθηκαν για τους αρχαιολογικούς χώρους (25.083.362 ευρώ) και τα υπόλοιπα από τα μουσεία (7.278.456 ευρώ).

Η αύξηση στις συνολικές εισπράξεις είναι διψήφια (42,2%) σε αντιπαραβολή με τον ίδιο μήνα του 2024, κατά τον οποίο ανήλθαν στα 22.757.541 ευρώ. Ειδικότερα, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, οι εισπράξεις στα μουσεία αυξήθηκαν κατά 34%, και στους αρχαιολογικούς χώρους κατά 44%.

Για το διάστημα που εξετάζουμε, καταγράφηκε μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 1,3% και αύξηση των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 8,2%, και, στους αρχαιολογικούς χώρους, σημειώθηκε μείωση των επισκεπτών κατά 5,4% και αύξηση των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 8,4%.

Η είσοδος στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών στη Ρόδο. Πηγή: Shutterstock

Μία ανάγνωση των στοιχείων για τα λοιπά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους δίνει μία εικόνα της προτίμησης των επισκεπτών. Ως είθισται, στις δύο πρώτες θέσεις της καθιερωμένης μας πεντάδας βρίσκονται το Μουσείο Ακρόπολης (200.590 επισκέπτες) και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (66.965 επισκέπτες), και ακολουθούν το Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης (65.134 επισκέπτες), το Παλάτι Ιπποτών στη Ρόδο (46.943 επισκέπτες) και το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας (39.515 επισκέπτες). Παρατηρείται ότι το Παλάτι Ιπποτών καταγράφει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-20,9%).

Όσο για τους αρχαιολογικούς χώρους, μετά την Ακρόπολη Αθηνών (534.008 επισκέπτες) που αναφέραμε πιο πάνω, ακολουθούν οι αρχ. χώροι των Κνωσού Κρήτης (171.520 επισκέπτες), Ακροπόλεως Λίνδου (105.279 επισκέπτες), Επιδαύρου (53.419 επισκέπτες), Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα (48.762 επισκέπτες). Ο αρχ. χώρος της Φαιστού Κρήτης καταγράφει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-50,2%) – αρνητική μεταβολή παρατηρείται και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, πλην της Ακρόπολης Αθηνών που καταγράφει ήπια άνοδο (6%).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Δοθέντων των στοιχείων για τον Αύγουστο 2025, η ΕΛΣΤΑΤ προχωρά στη συνολική εικόνα του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025. Σε αυτό το διάστημα παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 0,9% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 8,0% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου, και αύξηση κατά 34,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το ίδιο οκτάμηνο, παρατηρείται μείωση κατά 4,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 4,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 39,9% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Κεντρική φωτ.: Λήψη του Παρθενώνα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πηγή: AP Photo/Petros Giannakouris