«Ζητούνται δολοφόνοι»: Οι freelancers του εγκλήματος και οι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Το 2025 έκλεισε με δεκάδες παλιούς και νέους πολέμους και δραματική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Και στην Ελλάδα – ειδικά σε Γαύδο και Κρήτη. Αποδείχθηκε έτσι στην πράξη ότι στο μεταναστευτικό δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, όμως, η μεταναστευτική χρονιά έκλεισε με ένα ακόμη δυσκολότερο πρόβλημα: Τη στρατολόγηση ανηλίκων και νέων για μια νέα μορφή εγκλήματος που ονομάστηκε «το έγκλημα ως παροχή υπηρεσίας»!

Πρόκειται για τη στρατολόγηση ανηλίκων και ενηλίκων νέων από το οργανωμένο έγκλημα προκειμένου να φέρνουν σε πέρας εγκληματικές δραστηριότητες, με βασική αυτήν της μεταφοράς ναρκωτικών. Γεννιούνται έτσι οι λεγόμενοι freelancer του εγκλήματος, δηλαδή οι… ελευθεροεπαγγελματίες εγκληματίες!

Το οργανωμένο έγκλημα εντοπίζει παραμελημένα παιδιά και νέους με προδιάθεση στις παραβατικές συμπεριφορές, ενώ στο στόχαστρό του μπαίνουν κυρίως οι νεαροί μετανάστες, ασυνόδευτοι ανήλικοι ή λίγο μεγαλύτεροι, που δεν θα τους αναζητήσει κανείς.

Όπως έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε, το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος είναι λίγο κάτω ή λίγο πάνω από τα 18. Σημασία έχει να μην κυκλοφορούν χωρίς σκοπό στους δρόμους και να μην πέφτουν θύματα του οργανωμένου εγκλήματος και της ριζοσπαστικοποίησης.

Και αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να προστατεύονται. Υποχρέωση του Κράτους είναι να κόβει τις γέφυρες με αυτούς που επιδιώκουν τη στρατολόγησή τους.

Διότι το μεταναστευτικό δεν λύνεται εύκολα. Αυτό που μπορείς και πρέπει να κάνεις είναι να προστατέψεις τον πληθυσμό σου από τους εγκληματίες που εργαλειοποιούν τους νέους και να παρέχεις ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας σου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Πρωτοχρονιά τρόμου στην Ευρώπη

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς υπήρξε εφιάλτης για την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Νεαρά άτομα, 15χρονοι και μεγαλύτεροι, πολλοί από τους οποίους παραμελημένοι νεαροί μετανάστες, μετέτρεψαν σε πεδία μάχης και κόλαση φωτιάς τις μεγαλύτερες πόλεις. Εφοδιασμένοι με βεγγαλικά, στόχευαν αστυνομικούς, διασώστες, περιπολικά, ασθενοφόρα.

Η πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης της ολλανδικής αστυνομίας Νίνε Κόιμαν έκανε λόγο για έναν «πρωτόγνωρο αριθμό βιαιοπραγιών σε βάρος της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης». Όπως είπε, η ίδια προσωπικά δέχθηκε τρεις επιθέσεις με βεγγαλικά, που χρησιμοποιήθηκαν ως ρουκέτες. Τα ίδια υπέστησαν και οι αστυνομικοί στο Βερολίνο. Όπως είπαν, οι νεαροί έριχναν φωτοβολίδες εναντίον τους. Τουλάχιστον 24 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο Βερολίνο, 400 νεαρά άτομα συνελήφθησαν, η ιστορική εκκλησία του Βόντελ στο Άμστερνταμ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στη Ρώμη το απόλυτο χάος επικράτησε στην περιοχή γύρω από το Κολοσσαίο. Η Αιωνία Πόλη έζησε μια Πρωτοχρονιά τρόμου. Πετούσαν μπουκάλια γεμάτα με εύφλεκτες ύλες στα ασθενοφόρα, κροτίδες διασταυρώνονταν, έκλεβαν τσάντες και πορτοφόλια. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, διάφορες συμμορίες, με επικεφαλής τους λεγόμενους «maranza» (όπως αποκαλούνται στην Ιταλία οι βίαιοι έφηβοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο), είχαν δώσει ραντεβού στην πολυσύχναστη περιοχή.

Στη Γαλλία, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς πυρπολήθηκαν 1.173 αυτοκίνητα, αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε πολλές πόλεις, σε όλη τη χώρα είχαν αναπτυχθεί 90.000 αστυνομικοί – από αυτούς 10.000 στο Παρίσι. Όλα αυτά εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Για τους Έλληνες που διαβάζουν αυτές τις γραμμές σίγουρα όλα αυτά ακούγονται αδιανόητα. Μόνο φρίκη μπορεί να προκαλέσει η ιδέα πως θα μπορούσαμε να ζήσουμε και στην πατρίδα μας τέτοια γεγονότα.

Η πολιτική που ακολούθησε επί χρόνια η Ελλάδα παρείχε αυτήν την αναγκαία ασφάλεια. Δεν είδαμε στις πόλεις μας συμμορίες ανήλικων μεταναστών να τα κάνουν λίμπα, όπως, για παράδειγμα, συνέβη στη Σουηδία, που για να αντιμετωπίσει τις συμμορίες χρειάστηκε να κατεβάσει στους δρόμους τον στρατό, επειδή η αστυνομία δεν επαρκούσε. Το 2025 τα επεισόδια με πυροβολισμούς στη Σουηδία μειώθηκαν σημαντικά, αλλά ο αριθμός των νεκρών έμεινε αμετάβλητος (43).

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης πως νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο έχουν ισχυρή παρουσία στο οργανωμένο έγκλημα – κυρίως νέοι δεύτερης γενιάς ή νέοι που δεν ζουν σε δομές και είναι «αόρατοι». Το 30% των υπόπτων που συλλαμβάνονται είναι παιδιά και νέοι μεταξύ 15 και 20 χρόνων.

Θυμίζω ότι στη Σουηδία η κυβέρνηση Κρίστερσον (κεντροδεξιά) είναι κυβέρνηση μειοψηφίας που εξαρτάται από την ψήφο ανοχής του Ακροδεξιού Τζίμι Άκεσον. Αλλά δεν έλυσαν το πρόβλημα…

Σαμάσα, τα παιδιά του πολέμου

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που φέτος κλείνει τρία χρόνια απίστευτης αγριότητας, έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των Σουδανών προσφύγων. Ανάμεσά τους και ανήλικοι, που πιθανόν να ανήκουν στους «Shamassa», που σημαίνει «παιδί του ήλιου», αλλά είναι τα παιδιά που ζουν στο σκοτάδι.

Πρόκειται για ορφανά παιδιά που δουλεύουν όπου βρουν με μεροκάματο τριών ευρώ και έχουν γίνει η εύκολη λεία για τις ένοπλες ομάδες. Είναι τα «παιδιά του πολέμου», που δεν έχουν γνωρίσει τίποτε άλλο εκτός από τη βία και συχνά λαμβάνουν μέρος σε μάχες, καθώς βρίσκονται στο έλεος των πολιτοφυλακών που τα στρατολογούν με τη βία.

Αυτό σημαίνει ότι εύκολα μπορούν να στρατολογηθούν από οποιονδήποτε – επομένως και από το οργανωμένο έγκλημα και τον εξτρεμισμό. Με λίγα λόγια, έρχονται στην Ευρώπη «εκπαιδευμένοι».

Με δεδομένο ότι οι επιστροφές είναι δύσκολες – χαρακτηριστικό ότι η Γερμανία έχει μέχρι στιγμής κατορθώσει να επιστρέψει στη Συρία μόνο δύο (αριθμός 2) εγκληματίες στη Συρία – η σωστή πολιτική είναι να λαμβάνεις όλα τα μέτρα για να προλαμβάνεις εγκληματικές ενέργειες και να προσφέρεις ασφάλεια στις πόλεις και στις γειτονιές.

Αν ακολουθήσουμε την πολιτική των άλλων χωρών, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη με τις χώρες όπου επί ένα εξάμηνο διεξήχθη η επιχείρηση της Ομάδας Κρούσης της Europol «GRIMM» (Operational Taskforce GRIMM - OTF GRIMM).

Πώς γεννιούνται οι… συμβασιούχοι εγκληματίες

Όπως ανακοινώθηκε στο τέλος της χρονιάς που έφυγε, το φαινόμενο των «συμβασιούχων εγκληματιών» έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Στη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 193 συλλήψεις – οπότε καταλαβαίνουμε πόσο έχει διαδοθεί αυτή η νέα μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Από αυτούς, 63 ήταν νεαροί εγκληματίες και οι 84 στρατολόγοι.

Και δεν πρόκειται μόνο για τις ναρκοσυμμορίες. Από την έρευνα προέκυψε ότι η «εγκληματικότητα ως παροχή υπηρεσιών» αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη μορφή οργανωμένου εγκλήματος:

Υπάρχει ο Αρχηγός, που δίνει την εντολή και χρηματοδοτεί.

Ο Στρατολόγος, που εντοπίζει τους νεαρούς επίδοξους εγκληματίες.

Ο «Ενεργοποιητής» που αναλαμβάνει τα… logistics, παρέχοντας τα όπλα του εγκλήματος, τα συμβόλαια και τις οικονομικές διευθετήσεις.

Ο Δράστης, που συνήθως είναι ένας ανήλικος, ο οποίος δεν έχει άμεση επαφή με την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις δεν περιορίζονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Στο ρεπερτόριό τους περιλαμβάνονται η εμπορία ανθρώπων (τράφικινγκ), πυροβολισμοί στα πόδια για εκφοβισμό, τοποθέτηση εκρηκτικών, ξυλοδαρμοί, απαγωγές, δολοφονίες.

Στην περίπτωση που τα νεαρά θύματα-θύτες επιδείξουν ιδιαίτερες «ικανότητες», μπορούν να κλείσουν νέα συμβόλαια. Σε διαφορετική περίπτωση τους «εξαφανίζουν» - άλλωστε δεν θα τους αναζητήσει κανείς.

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ότι μόνο στη Σουηδία έχουν «γεννηθεί» 62.000 νεαροί εγκληματίες. Η σουηδική «επιτυχία» έγινε «παράδειγμα» για εγκληματικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη με ιδιαίτερη και αυξανόμενη διάδοση σε Ισπανία, Γαλλία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο.

Και βέβαια, πάντα σύμφωνα με τη Europol, καμιά χώρα δεν είναι ασφαλής όσον αφορά στη νέα αυτή εγκληματική δραστηριότητα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανήλικοι εμπλέκονται στο 70% των «αγορών του εγκλήματος».

Στις 27 Μαΐου 2025 η Europol συντόνισε μια «Ημέρα Αναφοράς», όσον αφορά στην εργαλειοποίηση των νέων από το οργανωμένο έγκλημα και τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω διαδικτύου. Μέσα σε μια μόνο μέρα εντοπίστηκαν 2.000 σύνδεσμοι με τζιχαντιστική και ακροδεξιά εξτρεμιστική προπαγάνδα με στόχο τους ανήλικους. Και μάλιστα με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου οι νέοι εμφανίζονται ως «ήρωες» και «σωτήρες της ανθρωπότητας»!

Οι έρευνες δείχνουν ότι η στρατολόγηση των νεαρών μισθοφόρων διευκολύνεται εκεί όπου τα συστήματα προστασίας των νέων αποτυγχάνουν, διότι δεν ακολουθούν τα πρωτόκολλα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κάτω από το γενικό προσκλητήριο «Ζητούνται δολοφόνοι», λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα, που χρησιμοποιεί νέους οι οποίοι μόλις ενηλικιώθηκαν ως στρατολόγους των ανηλίκων.

Είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες των νέων που κατάφεραν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της βίας. Οι «επιζήσαντες» περιγράφουν πώς η απουσία της έγκαιρης πρόληψης άφησε αβοήθητους τους περισσότερο ευάλωτους.

Η κρίσιμη παράγραφος που εξαφανίστηκε

Παρά τη μεγάλη μεταναστευτική και προσφυγική πίεση, η Ελλάδα κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να στήσει ένα από τα αποτελεσματικότερα συστήματα προστασίας ανηλίκων και νέων από το οργανωμένο έγκλημα και τη ριζοσπαστικοποίηση. Προστατεύτηκε έτσι και η ελληνική κοινωνία, που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη νεανική παραβατικότητα.

Χάρη σ’ αυτό το οργανωμένο σύστημα προστασίας η Ελλάδα απέσπασε το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης Εγκληματικότητας, αλλά και την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ, βάσει της οποίας ο πρωτοποριακός Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ-NERM) υιοθετήθηκε ως καλή πρακτική και σύσταση προς όλα τα κράτη μέλη του.

Από το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που μόλις μπήκε στη διαβούλευση απουσιάζει (για την ακρίβεια καταργείται) μια σημαντική πρόνοια του άρθρου 161 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023), περί άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας.

Στο Άρθρο 38, λοιπόν, που αντικαθιστά το άρθρο 161 του νόμου του 2023, διατηρείται μεν η παράγραφος βάσει της οποίας η δεκαετής άδεια παραμονής δίνεται στα παιδιά που «γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι (6) τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους», αλλά καταργείται η αμέσως επόμενη πολύ σημαντική παράγραφος.

Σύμφωνα με αυτήν, δεκαετής άδεια παραμονής δινόταν και στους πολίτες που «είναι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισήλθαν στην Ελλάδα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους».

Δεν είχε μπει τυχαία αυτή η παράγραφος. Είχε μπει ακριβώς για να αποτραπεί η εργαλειοποίηση των παιδιών που ενηλικιώνονται από το οργανωμένο έγκλημα και τη ριζοσπαστικοποίηση.

Μετά από σοβαρή μελέτη και έρευνα στα τεκταινόμενα στις άλλες χώρες, προέκυψε ότι οι κεντρικοί «στρατολόγοι» χρησιμοποιούν ως έμμεσους στρατολόγους παιδιά που μόλις ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές.

Η άδεια παραμονής αποτελούσε ένα κίνητρο για να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο σε μια ηλικία κατά την οποία παραμένουν ευάλωτοι και στο στόχαστρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Γιατί αυτοί που ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα, απαντούν ευκολότερα στην αγγελία «Ζητούνται δολοφόνοι»…

*Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ν.Δ., δημοσιογράφος