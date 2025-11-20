Ο Ζελένσκι έλαβε επίσημα το προσχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία: Θα μιλήσω με τον Τραμπ

Ανοιχτός σε διπλωματικές ευκαιρίες δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έλαβε επίσημα σήμερα το σχέδιο των ΗΠΑ, για τον τερματισμού του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία. Ο κ. Ζελένσκι τόνισε πως σκοπεύει να έχει σύντομα συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Αναλυτές εκτιμούν ότι το Κίεβο δείχνει να τηρεί μια ισορροπημένη στάση, χωρίς να απορρίπτει ή να αποδέχεται το σχέδιο πριν προχωρήσει σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε επίσημα ένα προσχέδιο συμφωνίας από την αμερικανική πλευρά, το οποίο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή τη διπλωματία», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι στο Telegram.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως ο Ζελένσκι αναμένει να συζητήσει τις διπλωματικές ευκαιρίες που προκύπτουν και «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την ειρήνη» με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το Sky News.

Η είδηση ​​έρχεται μετά από αναφορές για ένα «μυστικό» ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, να εγκαταλείψει διάφορες κατηγορίες όπλων, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα, στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου.

Ο Ζελένσκι «συμφώνησε να εργαστεί πάνω στις διατάξεις του σχεδίου» μετά από σημερινή συνάντηση, ανέφερε στο X.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που είναι ικανές να επιφέρουν πραγματική ειρήνη», συνεχίζει η δήλωση. «Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ από την αρχή του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας», συνέχισε.

«Είμαστε έτοιμοι ακόμη και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», καταλήγει.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ εργάζονταν διακριτικά πάνω στο σχέδιο για περίπου ένα μήνα και ότι ο Τραμπ υποστηρίζει το σχέδιο.

«Είναι ένα καλό σχέδιο τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές», δήλωσε.

Ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν εξίσου με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους για τη σύνταξη του κειμένου.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στην Κριμαία, το Ντονμπάς και άλλα εδάφη που η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει.

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο θα λάβει αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς θα δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στις περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, η γραμμή επαφής μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια θα «παγώσει» και η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιστρέψει ορισμένες περιοχές στην Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός θα μειωθεί σημαντικά και θα στερηθεί τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων θα απαγορευτεί στην Ουκρανία και τα ρωσικά θα γίνουν η επίσημη γλώσσα. Το Bloomberg ανέφερε ότι το νέο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει επίσης την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ενώ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Kyiv Independent, η Μόσχα θα δεσμευτεί να μην επιτεθεί στο μέλλον στην Ουκρανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα κατοχυρώσει αυτή τη δέσμευση στη ρωσική νομοθεσία. Ακόμη, πηγές αναφέρουν ότι η Ρωσία αναμένεται να κάνει και άλλες παραχωρήσεις, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί ποιες θα είναι αυτές.

Πάντως, η Ουάσινγκτον θέλει από το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα συνιστούσε σημαντικό πλήγμα για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει νέες ρωσικές προελάσεις στην ανατολική χώρα, ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς, που την Τετάρτη οδήγησε την ουκρανική βουλή στην παύση των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, αναφέρει το Reuters.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έχει λάβει «σήματα» σχετικά με ένα σύνολο αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Μόσχα. Η Ουκρανία δεν έχει εμπλακεί στη διαμόρφωση των προτάσεων, πρόσθεσε η πηγή.

Τα σημάδια νέας ώθησης από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν την Τετάρτη τη μεγαλύτερη άνοδο των ουκρανικών κρατικών ομολόγων εδώ και μήνες.

Καμία δια ζώσης συνομιλία δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, σκοτώνοντας 25 ανθρώπους σε νυχτερινές επιθέσεις.