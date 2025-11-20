Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στο αμερικανικό σχέδιο για το Ουκρανικό - Οι απαιτήσεις Τραμπ ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση

Οι ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν την Πέμπτη την αντίθεσή τους στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να αποστρατιωτικοποιηθεί εν μέρει, όροι που από καιρό θεωρούνται από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως ισοδύναμοι με συνθηκολόγηση.

Δύο ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον είχε δηλώσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχει συντάξει η Αμερική για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Η κινητοποίηση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το Κίεβο, με τις δυνάμεις του να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο πεδίο της μάχης και την κυβέρνηση Ζελένσκι να υπονομεύεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Το Κοινοβούλιο απέλυσε δύο υπουργούς την Τετάρτη.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, υποβάθμισε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ. «Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις. Υπάρχουν φυσικά επαφές, αλλά δεν υπάρχει καμία διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί διαβούλευση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Είπε ότι η Ρωσία δεν έχει να προσθέσει τίποτα πέραν της θέσης που εξέφρασε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει τις «βασικές αιτίες της σύγκρουσης», μια φράση που η Μόσχα χρησιμοποιεί από καιρό για να αναφερθεί στις απαιτήσεις της.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες δεν σχολίασαν λεπτομερώς το αμερικανικό σχέδιο που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά δήλωσαν ότι δεν θα δεχθούν απαιτήσεις για την πραγματοποίηση τιμωρητικών παραχωρήσεων από το Κίεβο.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη – μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντικές επιθετικές ενέργειες», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις προτάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο X ότι η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να καταρτίζει έναν κατάλογο πιθανών ιδεών για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και των δύο πλευρών της σύγκρουσης».

«...Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Νταν Ντρίσκολ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού Ράντι Τζορτζ, βρισκόταν στο Κίεβο και αναμενόταν να συναντήσει τον Ζελένσκι αργά την Πέμπτη.

Συναντήθηκαν με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι αργά την Τετάρτη. Ο Σίρσκι δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη είναι να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, να επεκτείνει την ικανότητά της να επιτίθεται βαθιά μέσα στη Ρωσία και να σταθεροποιήσει την πρώτη γραμμή.

Ο χειμώνας πλησιάζει

Η Ρωσία βομβαρδίζει κάθε βράδυ πόλεις και υποδομές της Ουκρανίας, σκοτώνοντας αμάχους και προκαλώντας διακοπές ρεύματος, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει. Οι Αρχές ανέφεραν ότι 22 άτομα αγνοούνται και 26 έχουν σκοτωθεί από αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν μια πολυκατοικία την Τετάρτη, σε μια από τις χειρότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών.

Στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, μακριά από το μέτωπο, ο καπνός εξακολουθούσε να υψώνεται από τα καπνισμένα ερείπια, ενώ ομάδες με γερανούς προσπαθούσαν να ασφαλίσουν τα γειτονικά κτίρια και να ανασύρουν πτώματα. Παιχνίδια, λουλούδια και ρούχα είχαν στοιβαχτεί σε ένα μικρό σωρό ως μνημείο για τα θύματα.

Μια άλλη ρωσική επίθεση προκάλεσε διακοπή ρεύματος για 400.000 Ουκρανούς. Η Ουκρανία δήλωσε ότι χτύπησε δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Η Ουκρανία δήλωσε την Πέμπτη ότι έλαβε 1.000 σορούς από τη Ρωσία, ενώ η Ρωσία δήλωσε ότι έλαβε 30 από την Ουκρανία, στην τελευταία ανταλλαγή ανθρώπινων σορών από το πεδίο της μάχης.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια πλήρη εισβολή στη γειτονική της χώρα το 2022, καταλαμβάνει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πολεμά, εκτός αν η Ουκρανία παραχωρήσει επιπλέον εδάφη, αποδεχτεί τη μόνιμη ουδετερότητα και μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και θα την άφηνε απροστάτευτη σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στο αξίωμα φέτος με την υπόσχεση να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, έχει «αναπροσανατολίσει» την πολιτική των ΗΠΑ από την αδιάλλακτη υποστήριξη της Ουκρανίας προς την αποδοχή ορισμένων δικαιολογιών της Μόσχας για την εισβολή της.

Ωστόσο, έχει επίσης δείξει ανυπομονησία απέναντι στη Μόσχα, ακυρώνοντας μια Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα και επιβάλλοντας κυρώσεις στις δύο κύριες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας. Η Παρασκευή είναι η προθεσμία για τους ξένους αγοραστές να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.