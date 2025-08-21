Ζελένσκι: Ελπίζουμε πως οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν, αν ο Πούτιν πει «όχι» σε διμερή συνάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δηλώσεις του είπε ότι θέλει να δει μια «ισχυρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφωνήσει σε μια συνάντηση μαζί του.

«Εάν οι Ρώσοι δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτό (σ.σ. Τη συνάντηση), ζητάμε δασμούς. Ζητάμε πρόσθετες κυρώσεις και δασμολογικά μέτρα από τις ΗΠΑ, καθώς θα έχουν πραγματικά αντίκτυπο», πρόσθεσε. «Ελπίζουμε ότι η Αμερική θα αναλάβει δράση».

Αναφορικά με το πού θα μπορούσε να γίνει η συνάντηση είπε ότι ήταν «εντάξει» με την Ελβετία ή την Αυστρία και δεν είναι αντίθετος για την Τουρκία.

«Μια συνάντηση στη Μόσχα είναι εκτός συζήτησης», ξεκαθάρισε.

Όσο για τη Βουδαπέστη, ο Ζελένσκι είπε ότι «είναι δύσκολο επειδή υπάρχει ευρεία ενότητα σε όλη την Ευρώπη στην υποστήριξη της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, η Βουδαπέστη δεν έχει συμφωνήσει».

«Ζήτησα από τον Πρόεδρο Τραμπ να διασφαλίσει ότι η Βουδαπέστη δεν θα εμποδίσει την πορεία μας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα εργαστεί πάνω σε αυτό», πρόσθεσε.

«Τέσσερα χρόνια για να καταλάβει η Ρωσία το Ντονμπάς»

Ο Ζελένσκι είπε ότι πιστεύει ότι η Ρωσία θα χρειαστεί τέσσερα χρόνια πολέμου για να καταλάβει το υπόλοιπο Ντονμπάς, κάτι που ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ζητήσει σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

Εξήγησε ότι η Ρωσία είχε ήδη καταλάβει το ένα τρίτο της περιοχής πριν από την πλήρη εισβολή και τώρα κατέχει το 67-69%, που σημαίνει ότι έχει καταλάβει μόνο το ένα τρίτο σε σχεδόν τέσσερα χρόνια μαχών.

«Ξεκαθάρισα ότι η συζήτηση για την κατάληψη του Ντονμπάς μέχρι το τέλος του έτους είναι καθαρή ανοησία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι εξήγησε στον Τραμπ ότι η αποχώρηση από το Ντονμπάς θα άνοιγε τον δρόμο για τους Ρώσους προς το Χάρκοβο και το Ντνίπρο.

«Εάν ο Πούτιν αποκτήσει τον έλεγχο εδώ, θα πιέσει περαιτέρω, ανεξάρτητα από τυχόν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Συμφώνησε ο Πρόεδρος Τραμπ; Το κατάλαβε».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας ενισχύονται από τις ΗΠΑ

Η συμφωνία των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας άνοιξε την πόρτα για να δεσμευτούν και άλλοι σύμμαχοι, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Τουρκία, για παράδειγμα, «έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να διασφαλίσει την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα».

Τα γενικά επιτελεία από «βασικές χώρες» συζητούν ήδη τι είναι διατεθειμένα να συνεισφέρουν», είπε. Αυτό κυμαίνεται από δυνάμεις εδάφους έως συστήματα αεράμυνας και αεροπορικές περιπολίες έως οικονομική υποστήριξη και οπλισμό.