«Μπράβο, λεβέντη»: Όταν ο μηδενισμός καίει τα πνευμόνια μας

Κάποιοι συμπολίτες μας, προχθές, έξω από το γραφείο του ανακριτή, χειροκρότησαν την έξοδο των υπόπτων για εμπρησμό δασικής έκτασης στην Πάτρα φωνάζοντάς τους «Μπράβο, λεβέντη». Όχι ειρωνικά· επιδοκιμαστικά. Επειδή οι ύποπτοι φέρονται να κινούνται στον χώρο της «αντιεξουσίας», ο εμπρησμός τους βαφτίστηκε πολιτική πράξη. Εξ ου και οι συμπαραστάτες.

Γνωρίζουμε τις ακραίες εκδοχές του αντιεξουσιασμού και της αναρχικής ιδεολογίας-εκεί όπου συναντιούνται ο μηδενισμός του Μαξ Στίρνερ, ο Νετσάγιεφ και οι «Δαιμονισμένοι» του Ντοστογιέφσκι. Ο σκοπός τους; Διά της βίας, να καταστρέψουν κράτος και θεσμούς. Άλλο όμως η στοχοποίηση συμβόλων εξουσίας (τράπεζες, αστυνομικά τμήματα, κρατικοί κόμβοι) και άλλο τα δάση.

Τα δάση δεν είναι πυλώνες καμίας εξουσίας. Είναι ο βασικός κρίκος της βιόσφαιρας, η προϋπόθεση της ίδιας της ζωής. Εδώ δεν χωρούν ιδεολογικά προσχήματα. Μέντορες της αναρχικής σκέψης όπως ο Μπακούνιν, ο Ρεκλύ, ο Κροπότκιν και αργότερα ο Μπούκτσιν δεν είδαν τη φύση ως εχθρό, αλλά τον άνθρωπο ως μέρος της- με έμφαση στην προστασία δασών και τοπικών οικοσυστημάτων.

Αν, λοιπόν, ο εμπρησμός ενός αστυνομικού τμήματος, από «αναρχική» σκοπιά, στοχεύει στη διάλυση του κράτους προς χάριν μιας ουτοπίας αυτο-οργάνωσης, ο εμπρησμός των δασών στοχεύει στον αφανισμό της ίδιας της ζωής. Δεν είναι πολιτική πράξη· είναι αυτοχειρία.

Υπάρχει και η ρεαλιστική διάσταση: η γεωπολιτική και οικονομική υποβάθμιση. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος αποδυναμώνει τη χώρα. Μειώνει την ελκυστικότητα επενδύσεων, τουρισμού, παραγωγής. Το κόστος το πληρώνουν όλοι-περισσότερο οι ασθενέστεροι. Οι ισχυρότεροι οικονομικά ή οι υψηλά εξειδικευμένοι έχουν πάντα την εναλλακτική της φυγής. Οι υπόλοιποι μένουν να αναπνέουν στάχτη.

Συνεπώς, οι εμπρησμοί δασών ως «πολιτική» επιλογή δεν είναι πράξη αντίστασης. Είναι πράξη αυτοκαταστροφής που χρήζει ιατρικής, όχι πολιτικής, υποστήριξης.

Τα υπόλοιπα είναι θέμα προσαρμογής. Οι ολοένα συχνότερες και εντονότερες δασικές πυρκαγιές είναι συμβατές με την κλιματική αλλαγή. Ορθώς ενισχύθηκαν Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική και οι συναφείς υπηρεσίες. Όμως όταν αλλάζει το κλίμα, αλλάζει και η μορφολογία της βιόσφαιρας. Η Βόρεια Αφρική «ανεβαίνει» στη Νότια Ευρώπη· οι πάγοι που υποχωρούν μετακινούν θερμές ζώνες βορειότερα· ο Αρκτικός Ωκεανός γίνεται πλωτός για μήνες, συντομεύοντας τις θαλάσσιες οδούς από την Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη. Οι ανατροπές θα είναι μεγάλες. Χρέος μας είναι να προσαρμοστούμε-όχι να προσθέτουμε φωτιά στη φωτιά.

Σας αποστέλλω για ενημέρωση το συνημμένο για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε κάτι που ήδη γνωρίζετε πολύ καλά και οδηγεί πάντα στο ίδιο συμπέρασμα: Σε αυτή τη Χώρα, αν δεν καταργηθεί η μονιμότητα στο Δημόσιο, αν δεν απολυθούν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι (κατά τον ίδιο εύκολο τρόπο που απολύονται οι ιδιωτικοί όταν δεν είναι χρήσιμοι στην επιχείρηση) και αν δεν ισχύσει ακριβώς η ίδια εργατική νομοθεσία που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης αν δεν ιδιωτικοποιηθούν το σύνολο σχεδόν των Πανεπιστημίων στη Χώρα, ότι μεταρρυθμίσεις και να γίνουν (που δεν γίνονται άλλωστε), όλα είναι μάταια.

Σχετικά με τις βαρύγδουπες δηλώσεις της υπουργού Εργασίας κ. Κεραμέως και του υφυπουργού κ. Καραγκούνη για την ανεξαρτητοποίηση και αναβάθμιση και τη διευκόλυνση του έργου της ‘’Ανεξάρτητης Αρχής’’ Επιθεώρησης Εργασίας η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Με τις εντολές και την ασφυκτική πίεση στη δήθεν Ανεξάρτητη Αρχή το μόνο που έχει γίνει είναι η αύξηση του αριθμού ελέγχων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εικονική. Μιλάμε στην ουσία για στατιστική απεικόνιση τύπου «greek statistics».

Πέρα από αυτό, με το καινούργιο σχέδιο νόμου επιχειρείται να παγιωθεί ένα μακροχρόνιο σκάνδαλο που αφορά την κατασπατάληση πόρων της Επιθεώρησης προς όφελος των υπαλλήλων του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου οι παραπάνω υπουργοί (όπως και οι προηγούμενοι), να γίνουν αρεστοί στους υπαλλήλους τους μοιράζοντάς τους ένα ‘’μαϊμού’’ επίδομα μεταμφιεσμένο εντέχνως ως ελεγκτικό επίδομα ύψους 300 ευρώ μηνιαίως.

Συγκεκριμένα, μέσω παλαιότερης υπουργικής Απόφασης (η οποία στο παρόν σχέδιο νέου Νόμου θα επεκταθεί για επιπλέον10 έτη, δεδομένου ότι έληξε η προθεσμία των 5 ετών που ίσχυε παλαιότερα!!!), οι υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να λαμβάνουν το ανωτέρω ποσό εμφανίζονται δήθεν ως μέλη συνεργείων που δήθεν επίσης συνδράμουν του Επιθεωρητές της Ανεξάρτητης Αρχής.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής λαμβάνουν έκαστος σε μηνιαία βάση έξοδα μετακίνησης 300 ευρώ εξαιτίας του γεγονότος ότι για τις μετακινήσεις τους για τη διενέργεια ελέγχων χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον ίδια μέσα, λόγω ανεπάρκειας ικανού αριθμού υπηρεσιακών οχημάτων.

Στην ουσία οι Επιθεωρητές Εργασίας είναι αναγκασμένοι να ‘’σέρνουν’’ κυριολεκτικά μαζί τους 1 ή 2 φορές τον μήνα τους υπαλλήλους του υπουργείου μαζί τους στους ελέγχους προκειμένου οι τελευταίοι να φαίνεται ότι συνδράμουν και άρα να λαμβάνουν τα 300 ευρώ ως δικαιολογία συνδρομής.

Σε κάθε περίπτωση τα 300 ευρώ που λαμβάνουν οι Επιθεωρητές Εργασίας αφορούν τους ελέγχους που πραγματοποιούν καθ όλη τη διάρκεια του μήνα και όχι για ελέγχους που πραγματοποιούνται 1 ή 2 φορές το μήνα!

Πραγματικούς ελέγχους φυσικά κάνουν μόνο οι Επιθεωρητές αφού οι υπάλληλοι του υπουργείου εκ του νόμου δεν έχουν ούτε δελτία ελέγχου, ούτε κωδικούς στο πληροφοριακό σύστημα, ούτε μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα και για αυτό το λόγο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνοι τους ελέγχους.

Οι υπάλληλοι του υπουργείου απλώς παρακολουθούν τον έλεγχο και συνοδεύουν τους Επιθεωρητές. Αυτό καλείται συνδρομή!!! Οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν χρειάζονται καμία συνδρομή στο έργο τους από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους του υπουργείου, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως πραγματοποιούν ελέγχους μόνοι τους τις υπόλοιπες 29 ημέρες του μήνα (ανά 2 επιθεωρητές εργασίας καθημερινώς όλο το μήνα) και όχι μία ή δύο φορές το μήνα που βγαίνουν τα δήθεν μικτά συνεργεία. Η συνδρομή είναι εικονική για να δικαιολογηθεί το ποσό των 300 ευρώ στους υπαλλήλους του υπουργείου.

Βέβαια για να είναι πιστευτή η όλη η μεθόδευση έχουν φροντίσει από ετών τα στελέχη του υπουργείου να εκδώσουν υπηρεσιακές ταυτότητες στους υπαλλήλους του υπουργείου οι οποίες τους αναγράφουν ως Επιθεωρητές Εργασίας (!!! ), οι οποίοι όμως όπως προαναφέρθηκε δεν μπορούν όμως από μόνοι τους να επιβάλλουν κυρώσεις, αφού δεν ανήκουν σε οργανικές μονάδες της Επιθεώρησης.

Το τελευταίο μάλιστα από τη στιγμή που η Επιθεώρηση Εργασίας είναι Ανεξάρτητη Αρχή και δεν ανήκει στο υπουργείο Εργασίας, συνιστά και ‘’αντιποίηση αρχής’’ ποινικό δηλαδή αδίκημα!!!!

Μιλάμε για ένα ποσό 500.000 ευρώ το χρόνο χαμένων, από τον προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής. Αυτός είναι ο σεβασμός στους φορολογούμενους πολίτες και ο σεβασμός στο ενιαίο μισθολόγιο που έχει θεσμοθετηθεί… Πρόκειται για καθαρή απάτη και για ένα κρυφό επίδομα.

H ευθύνη βέβαια δεν αγγίζει μόνο την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου αλλά και τους παλαιότερους. Απλώς η κ. Υπουργός διαιωνίζει με το χειρότερο τρόπο αυτή την απάτη.

Τι θα έλεγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας γι’ αυτό? Θυμίζει την εποχή του αλήστου μνήμης Ανδρέα Παπανδρέου η όχι?

Η υπόθεση βέβαια έχει και την φαιδρή πλευρά της. Επιθεωρητές σέρνουν πολλές φορές μαζί τους 3, 5, ακόμα και περισσότερους υπαλλήλους του υπουργείου μαζί τους και επειδή δεν χωρούν όλοι μαζί σε μικρές επιχειρήσεις οι τελευταίοι περιμένουν απ έξω να τελειώσει ο έλεγχος για να υπογράψουν το δελτίο εισπράττοντας τα ειρωνικά χαμόγελα και σχόλια εργοδοτών και εργαζομένων.

Να χαιρόμαστε το επιτελικό κράτος. Με τέτοιες τακτικές δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, αλλά θα βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο.

Υ.Γ. Μπορείτε να διερευνήσετε τα ανωτέρω για να διαπιστώσετε το αληθές. Εφόσον ενδιαφέρεστε θα σας αποστείλω και τις σχετικές διατάξεις…

