Τρομοκρατικό χτύπημα στο Τελ Αβίβ: Αναφορές για 8 νεκρούς από πυροβολισμούς (vid)

Λίγα λεπτά πριν το Ιράν ξεκινήσει επίθεση κατά του Ισραήλ, σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση σε στάση του τραμ στην Τζάφα, στο νότιο Τελ Αβίβ, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν οκτώ νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα την Jerusalem Post, δύο ένοπλοι αρχίζουν να πυροβολούν αδιακρίτως αθώους περαστικούς κοντά σε σταθμό τραμ στη συνοικία Τζάφα στην πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

פיגוע קשה בעיר תל אביב יפו: 2 מחבלים פתחו באש עם נשק ארוך, מספר רב של נפגעים בהם אנוש ב-3 זירות Serious attack in the city of Tel Aviv Yafo: 2 terrorists opened fire with a long weapon, a large number of casualties including a human in 3 scenes https://t.co/Xxdtb76qyb pic.twitter.com/IW0bEVxAOg

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η αστυνομία αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί είναι ύποπτοι για τρομοκρατική επίθεση. Η υπηρεσία ασθενοφόρου του Ισραήλ είπε ότι έλαβε αναφορά στις 7.01 μ.μ. για άτομα που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Αμέσως έσπευσαν οι Πρώτες Βοήθειες και παρείχαν επιτόπου ιατρική περίθαλψη σε έναν αριθμό τραυματιών με διάφορους βαθμούς τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν είχαν τις αισθήσεις τους, ανέφερε η υπηρεσία ασθενοφόρου.

Δύο δράστες που βγήκαν από το τρένο έπεσαν νεκροί από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Είναι πιθανόν ότι άλλος ένας τρομοκράτης βρίσκεται στην περιοχή, ώστε να λειτουργήσει ως κάλυψη στους δύο δράστες.

Pure evil and cowardice! These are the two Arab executioners and terrorists, who opened fire in Jaffa (Tel Aviv) tonight. Here you see them standing over one of the victims. Just monsters! pic.twitter.com/CYRECPwcXl