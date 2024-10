Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ καθώς πληθαίνουν οι αναφορές δυτικών και Αμερικανών αξιωματούχων στα διεθνή ΜΜΕ για μια ιρανική επίθεση κατά της χώρας μέσα «στις επόμενες ώρες», με drones και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ήδη, σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν από σήμερα το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις σε όλο το κεντρικό Ισραήλ καθώς και στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης με τους κατοίκους να καταφεύγουν στα καταφύγια. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές μέσα και γύρω από το Τελ Αβίβ, μεταδίδουν τα διεθνή και ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, το απόγευμα θα λάβει χώρα Συμβούλιο Ασφαλείας σε καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, όπου θα εξεταστεί η κατάσταση.

Σε νεότερη ενημέρωση περίπου στις 19:00 το απόγευμα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως μια αναμενόμενη ιρανική πυραυλική επίθεση ενδέχεται να είναι μεγάλης κλίμακας, λέγοντας στους Ισραηλινούς να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο σε τέτοιο ενδεχόμενο.

«Παρακολουθούμε σοβαρά την απειλή. Ζητάμε από το κοινό να ακολουθήσει τις οδηγίες του στρατού. Η επίθεση από το Ιράν θα μπορούσε να είναι ευρείας εμβέλειας», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι. Κάλεσε τους πολίτες να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιo σε ασφαλείς τοποθεσίες όταν ηχήσουν σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios οι υπουργοί Άμυνας ΗΠΑ και Ισραήλ, Λόιντ Όστιν και Γιόαβ Γκάλαντ συνομίλησαν για την απειλή μιας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης και την ετοιμότητα το Ισραήλ να αμυνθεί.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης τόνισαν ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα κοντά στο Μπατ Γιαμ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανένα πληθυσμιακό κέντρο.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους στο κεντρικό Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.

Ιρανικοί πύραυλοι αναμένονται ήδη από σήμερα το βράδυ, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC News, το οποίο και σημειώνει πως πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για αντίποινα από το Ιράν ήδη από σήμερα το βράδυ.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η πιθανή πυραυλική επίθεση από το Ιράν αναμένεται να είναι εκτεταμένη, σύμφωνα με το Reuters, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι αυτή η ιρανική απάντηση θα περιλαμβάνει περισσότερη δύναμη πυρός από την απάντηση τον Απρίλιο, όπως μεταδίδει το NBC.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι αναμένεται να περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων απ' ό,τι χρησιμοποιήθηκαν τον Απρίλιο και ως εκ τούτου η απειλή θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους New York Times ότι μια ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ αναμένεται μέσα «στις επόμενες ώρες» και ότι η επίθεση θα γίνει με drones και πυραύλους.

Ωστόσο, μια δυτική πηγή τόνισε στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι το Ιράν θα επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους και όχι με drones ή πυραύλους κρουζ.

Όταν το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Απρίλιο, σύμφωνα με υπολογισμούς οι βαλλιστικοί πύραυλοι χρειάζονταν 12 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ από το Ιράν, οι πύραυλοι κρουζ δύο ώρες και τα drones περίπου εννέα ώρες για να φτάσουν τους στόχους τους.

