Ισραήλ: Βομβαρδίζει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, στις 16:45, ότι εξαπέλυσε ένα πλήγμα ακριβείας στη Βηρυτό και ότι στόχος είναι να πλήξει θέσεις της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters ανέφεραν ένα ισραηλινό βομβαρδισμό στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Minutes ago, a residential building in #Beirut’s southern suburbs in #Lebanon was bombed by the American-Israeli army, again. https://t.co/WO4mgnVLcM pic.twitter.com/lpUwCIzKCV